Протоиерей Владимир Королёв

08.07.1938–02.01.2023

2 января 2023 года на 85-м году жизни отошел ко Господу старейший клирик Костанайской епархии Казахстанского митрополичьего округа митрофорный протоиерей Владимир Королёв. PDF-версия.

Владимир Егорович Королёв родился 8 июля 1938 года в селе Старо-Березово Рязанской области. Будущий пастырь рос в семье рабочего, фронтовика Егора Петровича Королёва. Отец Владимир не раз отмечал, что в нем с самого детства воспитывали любовь к послушанию, уважение к старшим, внимательное отношение к поручениям. Будучи ребенком, он пережил тяжелые военные годы, часто называл детство самым голодным периодом своей жизни.

В 1946 году семья переехала в Караганду. Этот крупный индустриально-промышленный город называют шахтерской столицей Казахстана. Здесь Владимир окончил школу и в 1953 году поступил на работу учеником автослесаря, а позже трудился маляром вплоть до 1971 года. Тогда же он начал делать свои первые шаги в Церкви: посещал храм, общался с верующими, стал участвовать в таинствах Покаяния и Евхаристии.

В одной из бесед с духовными чадами батюшка сказал, что у него две Родины — Россия и Казахстан: одна дала ему жизнь, другая вскормила и преподнесла дар священства.

Протоиерей Владимир — преемник особого духовного опыта, воспринятого им от двух великих казахстанских исповедников веры и подвижников благочестия, чьи имена почитаются миллионами верующих: карагандинского старца схиархимандрита Севастиана (Фомина) и митрополита Алма-Атинского Иосифа (Чернова).

Путь служения отца Владимира на ниве Христовой начался с благословения преподобного Севастиана Карагандинского. На протяжении трех лет он служил пономарем при святом старце. Если свое раннее детство, полное лишений и невзгод, пастырь вспоминал с болью, то десятилетний период с 1961 по 1971 год, проведенный у алтаря рядом с преподобным, считал самым счастливым временем. В эти годы Владимир, помимо пономарского сужения, по благословению схиархимандрита Севастиана нес послушание на клиросе. Любовь отца к церковному пению передалась и его детям.

Двадцать седьмого ноября 1971 года Владимир был рукоположен митрополитом Алма-Атинским и Казахстанским Иосифом в сан диакона, а на следующий день во иерея. Первый приход, куда был направлен молодой настоятель, находился в Семипалатинской области в поселке Урджар. В то время на Семипалатинском ядерном полигоне полным ходом шли испытания. Отец Владимир вспоминал, как во время взрывов под ногами тряслась земля, а в храме раскачивалось трехъярусное паникадило.

Священника в те годы укрепляли советы владыки Иосифа. В семье Королёвых к этим рукописным посланиям по сей день трепетное отношение. «Вам же желаю хорошего о Господе здоровья и рекомендую себя беречь и людей жалеть — долго не задерживать мирских семейных людей!..» — это наставление правящего архипастыря, касающееся проведения богослужений, протоиерей Владимир вспоминал, рассказывая о своем служении в Семипалатинске.

В 1986 году отца Владимира назначили на приход в город Актюбинск, спустя шесть лет он был переведен в Семиозерку, а после на приход святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке Боровской, который священник возглавлял с 1992 по 2021 год.

За время своего настоятельства протоиерей Владимир собрал крепкую общину, наладил церковную жизнь. Его трудами один из старинных храмов Костанайской епархии преобразился, была восстановлена некогда разрушенная колокольня. При отце Владимире возобновилось почитание источника святых Космы и Дамиана, куда круглый год и поныне приезжают паломники со всего Казахстана.

В августе 2021 года по благословению временно управляющего Костанайской епархией митрополита Астанайского и Казахстанского Александра протоиерей Владимир Королёв был назначен духовником епархиального духовенства.

Двадцать восьмого ноября 2021 года отец Владимир отметил 50 лет священнической хиротонии. Шестнадцатого сентября 2021 года глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоил протоиерея Владимира высокой награды — права ношения второго наперсного креста с украшениями.

За неделю до кончины протоиерей Владимир был награжден почетной грамотой акима (губернатора) Костанайской области.

До последних минут жизни отец Владимир сохранял жизнелюбие, старался подбодрить и поддержать окружавших его людей. В день кончины он был на Божественной литургии, исповедовал прихожан, причастился Святых Христовых Таин и, придя домой, мирно отошел ко Господу.

«Восприняв благодать священства от рук приснопамятного старца — святителя исповедника веры митрополита Иосифа (Чернова), почивший пастырь более полувека служил у Престола Божия. Господь сподобил его возвещать своей верой, словом проповеди и добрыми делами превосходящую разумение любовь Христову (Еф. 3, 19) и в условиях засилья атеистической идеологии, и во времена, когда Святая Церковь вновь обрела свободу. Несмотря на груз прожитых лет, на пережитые испытания, отец Владимир старался усердно совершать дело служения Богу живому и истинному (Евр. 9, 14), подавая доб­рый пример молодому поколению духовенства», — сказал митрополит Александр в своем слове о почившем протоиерее Владимире.

Вечная и благодарная память новопреставленному протоиерею Владимиру!

Руководитель информационного отдела Митрополичьего округа

в Республике Казахстан протоиерей Евгений Иванов