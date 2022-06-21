Протоиерей Василий Буглаков

24.04.1934–04.03.2022

4 марта 2022 года на 88-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель храма Архистратига Михаила г. Новокузнецка митрофорный протоиерей Василий Буглаков. PDF-версия.

Василий Иванович Буглаков родился 24 апреля 1934 года в райцентре Корма (Гомельская область Белорусской ССР) в семье служащих. В 1958 году окончил Минскую духовную семинарию, после чего обучался в Ленинградской духовной академии.

Еще учась в Ленинградской духовной школе, женился на Вере Викторовне Бекаревич. Супруги обвенчались 5 мая 1961 года в минском храме во имя благоверного князя Александра Невского. В браке родилось трое детей.

Митрополитом Пименом (Извековым) в мае 1962 года Василий Буглаков был рукоположен во диакона, а через несколько месяцев, 20 августа 1962 года, рукоположен архиепископом Михаилом (Воскресенским) во священника, после чего направлен служить в кафедральный Никольский собор города Казани.

В начале 1964 года был назначен вторым священником в Новокузнецкий приход храма в честь святого Архистратига Михаила.

В 1972 году после ухода на покой по состоянию здоровья прежнего настоятеля иерей Василий Буглаков был назначен на эту должность архиепископом Павлом (Голошевым), управляющим Новосибирской епархией.

В феврале 1975 года указом архи­епископа Гедеона (Докукина) принял настоятельство в Петропавловском соборе и должность благочинного в г. Томске.

Осенью того же года был возвращен в прежний новокузнецкий храм во имя Архистратига Михаила.

С образованием в Кузбассе новой епархии во главе с епископом Софронием (Будько) в Кемеровской области были учреждены новые благочиния. В январе 1994 года протоиерей Василий возглавил Новокузнецкий церковный округ из 14 приходов. В том же году он был назначен руководителем епархиального отдела религиозного образования. С момента основания в 1994 году Новокузнецкого духовного училища на протяжении 23 лет был преподавателем в этой духовной школе, которая затем переросла в Новокузнецкую духовную семинарию. В 2012 году священник был назначен почетным настоятелем прихода в храме Архистратига Михаила, которому отдал 48 лет священнического служения.

Последние десять лет по благословению епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира священнослужитель нес послушание духовника двух благочиний, исполнял обязанности помощника архиерея по бракоразводным обращениям и по вопросам, связанным с суицидом, а также готовил кандидатов к принятию диаконского и священнического сана.

Протоиерей Василий пользовался любовью прихожан и уважением священнослужителей. Награжден многочисленными иерархическими и светскими наградами, в том числе орденом святого князя Владимира (III степени) в 1981 году, митрой в 1983 году, орденом преподобного Сергия Радонежского (III степени) в 1988 году, Патриаршей грамотой в 1994 году, правом служения с открытыми царскими вратами до Херувимской песни в 1998 году, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (II степени) в 2000 году.

Вечная память пастырю!



Протоиерей Виктор Буглаков,

настоятель храма Архистратига Михаила г. Новокузнецка,

сын протоиерея Василия Буглакова



