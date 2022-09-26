Протоиерей Сергий Гордун

04.03.1959–21.06.2022

21 июня 2022 года на 64-м году жизни отошел ко Господу первый проректор Института теологии БГУ, профессор Минской духовной академии клирик Минской епархии протоиерей Сергий Гордун. PDF-версия.

Протоиерей Сергий Гордун родился в 1959 году в селе Дивин Кобринского района Брестской области в глубоко верующей семье. Его родители жили в венчанном браке, регулярно посещали храм, исповедовались и причащались, молились Богу. Священник вспоминал, что уже с малых лет он знал молитву «Отче наш» и ежедневно повторял ее утром и вечером.

Самостоятельно и регулярно посещать храм он стал в шестом классе. Через два года впервые прочел Евангелие — дореволюционную книгу своего деда. Оно произвело на Сергия такое глубокое впечатление, что уже тогда, в восьмом классе, мальчик решил посвятить свою жизнь служению Истине — Христу.

Поступить в семинарию сразу после школы было в то время невозможно: в духовные учебные заведения документы не принимались от абитуриентов моложе 18 лет, поэтому юноша выбрал Минский государственный педагогический институт иностранных языков, в котором учился с 1976 по 1981 год.

Будучи студентом института, Сергий на протяжении всех пяти лет обучения посещал богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе и в Александро-Невской церкви города Минска. Особенно ему запомнились вдохновенные проповеди и служение митрополита Антония (Мельникова). Также незабываемые впечатления оставила первая служба в минском кафедральном соборе митрополита Филарета (Вахромеева).После окончания института два года Сергий работал учителем английского языка в селе Повитье Кобринского района Брестской области. В 1984 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1987-м — Московскую духовную академию. Одновременно с обучением в академии преподавал английский язык в семинарии. В 1986 году венчался с Валентиной Михайловной Хрищанович, в браке с которой впоследствии родилось три сына и три дочери.

В 1986 году, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в храме в честь Русских Святых Троице-Сергиевой лавры он был рукоположен архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым), ректором Московской духовной академии и семинарии, в сан диакона. Через год, в праздник Сретения Господня, тот же архиерей рукоположил его во пресвитерский сан.

После окончания Московской духовной академии иерей Сергий был оставлен в качестве профессорского стипендиата и преподавателя Священного Писания Ветхого Завета и английского языка в Московской духовной семинарии. В 1989 году при возобновлении работы Минской духовной семинарии он был переведен в это учебное заведение, став его первым ученым секретарем и одним из преподавателей сначала в семинарии, а позже и в Минской духовной академии.

За время своего ревностного служения Матери-Церкви он исполнял в Белорусси множество поручаемых ему высоких и ответственных послушаний. С 1993 года трудился научным консультантом Белорусского экзархата и секретарем Библейской комиссии по переводу книг Священного Писания на белорусский язык. С 2005 по 2018 год заведовал кафедрой библеистики и христианского вероучения Института теологии БГУ. С 2018 года был членом Издательского совета Белорусской Православной Церкви. С 2000 года — доцентом Минской духовной академии, с 2010 года — профессором Минской духовной академии. В январе 2018 года был назначен первым проректором Института теологии БГУ. С 2021 года заведовал кафедрой библеистики Минской духовной академии.

Преподавая в Московских и Минских духовных школах, заботился о духовном возрастании священников, стремился быть для них образцом добрых дел, показывать в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неукоризненное (см. Тит. 2, 7–8). Активно участвуя в жизни Института теологии БГУ в качестве преподавателя, заведующего кафедрой, а затем являясь первым проректором, он умел найти подход к каждому студенту и коллегам. Особо значима для Православия на белорусских землях просветительская деятельность протоиерея Сергия. Им переведены на белорусский язык богослужения Божественной литургии, великой вечерни, чинов Крещения и Венчания, Последование ко Святому Причащению, молитвы утренние и на сон грядущим, молитвы перед исповедью.

Самым важным плодом его трудов является перевод Нового Завета, который имеет межконфессиональное значение. Под председательством священнослужителя на протяжении четверти века коллектив авторов работал над переводом с языка оригинала на современный белорусский язык Священного Писания Нового Завета. Труды, изданные в 2017 году, получили высокую оценку православной общественности и были отмечены премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Будучи искренним и открытым духовником, он был пастырем добрым, полагавшим душу свою за овцы своя. Каждый обращенный к нему вопрос он пропускал через свое сердце, зажигал в сердцах окружавших его людей желание жить, трудиться, творить, прославляя Христа Спасителя. Путь его земного служения Богу, Церкви и ближним является убедительным свидетельством искренней любви усопшего к Богу. Отец Сергий поступал, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине (Еф. 5, 8–9). Протоиерей Сергий Гордун заслуженно снискал любовь и уважение священноначалия и паствы, широкой научной общественности, тружеников храма и множества знавших его благочестивых верующих людей.

Прощание с почившим прошло 23 июня в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска, где отец Сергий служил клириком на протяжении почти тридцати лет. Отпевание новопреставленного возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении епископа Бобруйского и Быховского Серафима и священнослужителей Белорусского экзархата.

Похоронили верного служителя Церкви, согласно его завещанию, на его малой родине — в деревне Дивин Брестской области. Вечная память новопреставленному протоиерею Сергию! Душа его во благих водворится, и память его в род и род!

Ирина Анискевич,

редактор сайта Белорусского экзархата



