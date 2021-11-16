Протоиерей Павел Патрин

27.01.1939 –29.06.2021

29 июня скоропостижно скончался на 83-м году жизни один из старейших священников Новосибирской епархии, заштатный клирик митрофорный протоиерей Павел Патрин. PDF-версия.

Родился будущий протоиерей Павел Патрин в 1939 году в Китае, куда его предки, забайкальские казаки, перебрались в годы Гражданской вой-ны, спасаясь от большевистского произвола.

Поселились беженцы из России в поселке Верх-Урга так называемого Трехречья и занялись крестьянским трудом: распахали целину, стали -сеять пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, разводить скот, разбивать огороды. Сельское хозяйство для бывших казаков стало основным и главным трудом. Отец Павел всегда называл себя «крестьянским сыном» и, наблюдая за погодой, расстраивался, если не было дождей или, наоборот, дожди шли беспрестанно, — то и другое негативно влияло на урожай.

Русских эмигрантов отличало не только трудолюбие, но и любовь к Богу. В 1930-е годы в поселке Верх-Урга был построен храм во имя Архистратига Михаила, в котором в 1946 году семилетний Павел Патрин стал помо-гать на богослужениях. Ему пошили небольшой стихарь, и можно сказать, что жизнь будущего протоиерея Павла была связана с храмом с самого малого возраста. В том же 1946 году в жизни мальчика Павла Патрина произошло событие, память о котором он пронес через всю жизнь. Окормлявший тогда русскую эмиграцию митрополит Нестор (Анисимов), вошедший в историю как епископ Камчатский, во время своей очередной миссионерской поездки остановился в доме Патриных и подарил маленькому Павлику нательный серебряный крестик.

В 1955 году русские эмигранты были вынуждены покинуть Китай. Перед ними встал вопрос, куда уезжать: в -СССР или в другие страны. И хотя многие жители села Верх-Урга знали о судьбе земляков, вернувшихся в Страну Советов и сгинувших в -ГУЛАГе, и еще не забыли, как в 1945 году после освобождения этой части Китая от японских захватчиков коммунисты часть мужчин арестовали и увезли в неизвестном направлении, но приверженность Родине оказалась сильнее страха за свое будущее. Многие семьи предпочли вернуться в родную страну. Выехали в СССР и Патрины, жить которым было предписано в совхозе при деревне Боярка Колыванского района Новосибирской области. Так семья Патриных обосновалась в России.

Переселенцам дали от совхоза дом. Отец стал ходить на работу, дети пошли в школу. Однако серьезным недостатком нового места жительства было отсутствие храма. На службу каждое воскресенье приходилось ездить на попутках в районный центр Колывань, до которого было 35 километров.

Появление столь большого числа новых прихожан не осталось незамеченным настоятелем колыванского храма митрофорным протоиереем Димитрием Вандзюком. Узнав, что это русские переселенцы из Китая, батюшка тут же поставил родителей петь на клиросе (позже отец семейства Гавриил Патрин принял сан священника). Шестнадцатилетний Павел вскоре стал пономарить в храме. Смышленый паренек неплохо разбирался в церковном Уставе, хорошо знал богослужение, и потому немудрено, что, когда настоятеля перевели в город Осинники Кемеровской области, он пригласил туда и своего алтарника.

Молодой Павел Патрин вскоре женился на местной жительнице Людмиле Павловне Макаровой, а 15 декабря 1957 года митрополит Нестор, рукополагая Павла Патрина в сан диакона, узнал в нем мальчишку из Северного Китая, которому он когда-то подарил крестик.

Прослужив в Кемеровской области более года, отец Павел был переведен в Вознесенский кафедральный собор, где и трудился практически все годы своего пастырского служения.

Четырнадцатого апреля 1960 года, во время волны новых гонений на Церковь, епископ Новосибирский и Барнаульский Донат (Щеголев) рукоположил диакона Павла в сан священника. Через несколько лет он стал помощником настоятеля (настоятелем кафед-рального собора был правящий архиерей) и благочинным храмов города Новосибирска.

Отца Павла знали верующие почти всей Западной Сибири, так как в Новосибирскую епархию долгие годы входили приходы Новосибирской области, Алтая, Красноярского края, Томской и Кемеровской областей, Тувы и Хакасии. Вместе с правящими архиереями протоиерей Павел побывал практически во всех будущих самостоятельных епархиях. Особенно почитают отца Павла в Могочинском Никольском монастыре на севере Томской области. Когда Томская область входила в состав Новосибирской епархии, он немало приложил сил для становления этого монастыря. И практически до последних дней дважды в году приезжал в обитель послужить там на престольных праздниках.

За время своего служения прото-иерей Павел был удостоен многих церковных наград, помимо архи-ерейских и патриарших грамот имел ордена: преподобного Сергия Радонежского (III степени), святого равноапостольного князя Владимира (III степени), святого благоверного князя Даниила Московского (III степени). Также был награжден и светской наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (II степени).

Прослужив в священном сане более сорока лет, протоиерей Павел Патрин подал в 2002 году прошение с просьбой выйти за штат по состоянию здоровья. Немного подлечившись, он вновь стал служить у престола Божиего, нередко со своими сыновьями — протоиереем Георгием и протоиереем Александром, также священниками Новосибирской епархии. Воспользовавшись появлением свободного времени, он решил реализовать давнишнюю задумку — записать свои воспоминания.

С помощью Божией книга «Времен связующая нить» в 2006 году увидела свет. Многие, кто ценил в отце Павле дар энергичного хозяйственника, были приятно удивлены его писательским талантом. В доходчивой и захватывающей форме он рассказал об истории русских людей, волею судеб оказавшихся на чужбине, о Новосибирской епархии, о судьбе своих предков, родных, знакомых и о себе самом. Была у него еще идея написать книгу о высокодуховных людях, с которыми он имел общение за время своей пастырской деятельности, но неожиданная кончина не дала закончить эту работу.

В 2017 году, в год 60-летия своего служения в священном сане, прото-иерей Павел Патрин подготовил и выпустил фотоальбом «Под покровом сибирских архипастырей», который стал своеобразным итогом шестидесятилетнего пастырского служения, совершавшегося под святительским покровом многих новосибирских архиереев.

Верующие Новосибирской митрополии никогда не забудут великого труженика на ниве Божией прото-иерея Павла Патрина. Сам же он каждый раз, молясь о упокоении усопших близких, добрым словом вспоминал своего родителя, иерея Гавриила, который когда-то принял решение переехать именно в Россию, а не в другие, может быть, более благополучные страны. А еще особенно проникновенно молился «о богохранимой стране нашей», надеясь, что Господь больше не попустит русскому человеку испытать горечь эмигрантского жития.

Валерий Мельников