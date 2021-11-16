Протоиерей Олег Ляне

01.08.1967–27.08.2021

27 августа после непродолжительной болезни на 55-м году жизни преставился ко Господу настоятель храма блаженной Ксении Петербургской г. Орехово-Зуево протоиерей Олег Ляне. PDF-версия.

Родился отец Олег 1 августа 1967 года в с. Ярополец Московской области. После школы будущий пастырь закончил Орехово-Зуевский педагогический институт и получил высшее образование по специальности «учитель биологии и химии». В 1995 году он вступил в брак. Его супруга, матушка Елена, не только подарила ему дочь, но и стала главным помощником в будущих пастырских трудах.

Проработав несколько лет в миру, отец Олег поступает в Коломенскую духовную семинарию, делая шаг к исполнению своего самого заветного желания — послужить Богу в священном сане. Двадцать девятого августа 1996 года архиепископом Можайским Григорием (Чирковым) в Гуслицком Спасо-Преображенском монастыре г. Куровское он был рукоположен в сан диакона и назначен в -Богородице-Рождественский собор г. Орехово-Зуево. Девятого февраля 1997 года в Новодевичьем женском монастыре в Мос-кве тем же архипастырем был рукоположен во пресвитера и назначен священником в тот же храм.

Тридцатого октября 2000 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был назначен настоятелем храма блаженной Ксении Петербургской города Орехово-Зуево Московской области и Христорождественского храма деревни Мальково.

Эти храмы в годы советской власти постигла печальная участь: они стали молчаливым памятником богоборчества и варварства. Остались только стены, а все остальное было разорено: в здании лежало много мусора, де-ревья росли на крыше, отопления и окон не было, а во время Литургии в чаше замерзала вода.

С этого времени и до своей кончины все силы, знания и любовь батюшка отдавал своим храмам: часто служил Литургию, окормлял своих духовных чад, а также строил, перестраивал, ремонтировал церковные стены, заботясь о благолепии дома Божия. На территории храма блаженной Ксении Петербургской заботами отца Олега было выстроено церковное здание, включающее в себя помещение для воскресной школы, трапезную и музей Великой Отечественной войны. Вместе с Ксениевским храмом они составили единый архитектурный ансамбль, украсивший Орехово-Зуево. Постепенно возрождался и храм Рождества Христова.

В 2000 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Орехово-Зуеве было основано сестричество милосердия во имя блаженной Ксении Петербургской, руководителем которого стал отец Олег. В 2002 году был открыт новый больничный корпус Первой городской больницы, в котором расположились травматологическое, хирургическое и паллиативное отделения. Возникла потребность в духовном окормлении пациентов и медицинского персонала больницы, появилась специально выделенная молельная комната, которая существует и поныне. На отца Олега было возложено достаточно серьезное послушание — исповедь и причастие больных. Пациенты часто не имели физической возможности посетить молебен, исповедоваться и причаститься. Поэтому священнику необходимо было посещать больных непосредственно в палатах. Сестры помогали всем желающим подготовиться к Таинству.

Отец Олег также нес различные церковные послушания, будучи членом епархиальной комиссии по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью, ответственным по работе с медицинскими учреждениями, а в последние годы — членом Богослужебной комиссии в -Орехово-Зуевском благочинии.

«Отличительной чертой отца Олега была привитая ему с детства истовая любовь к Божественной литургии. Богослужение стало центром его жизни, этому же он учил и своих прихожан. Многие доверяли батюшке как своему духовному наставнику», — вспоминал о почившем настоятель Никольского храма с. Большая Дубна Орехово--Зуевского района игумен Гермоген (Ионин).

За плодотворное сотрудничество с учреждениями здравоохранения Мос-ковской области и деятельное участие в укреплении духовного здоровья жителей Подмосковья отец Олег был награжден грамотой Министерства здравоохранения Московской области.

В 2013 году в связи с образованием Ликино-Дулевского церковного округа Московской (областной) епархии протоиерей Олег был освобожден от должности настоятеля Христорождественского храма деревни Мальково с выражением глубокой признательности за понесенные труды по возрождению порушенной святыни.

Пришлось немало потрудиться ревностному пастырю, чтобы в 2018 году подготовить храм блаженной Ксении Петербургской к великому освящению, которое совершил епископ Серпуховской Роман. Во внимание к трудам по восстановлению храма протоиерей Олег Ляне в этот день был удостоен патриаршей награды — ордена преподобного Серафима Саровского (III степени).

За время своего служения священник снискал к себе любовь и уважение среди духовенства и прихожан как добрый и отзывчивый пастырь. На поприще настоятеля храма отец Олег прослужил двадцать лет. Вспоминая отца Олега, прихожане говорили: «Это был сугубый молитвенник, и многие люди чувствовали его воздыхание за них перед Богом. Батюшка не пропускал ни один нюанс во время подготовки к праздникам и мероприятиям, и такое отношение к делу всегда оборачивалось самым лучшим результатом».

Прощание с покойным прошло 29 августа. По благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая, заупокойные службы в храме Ксении блаженной возглавил благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. Ему сослужили благочинный церквей Ликино-Дулевского округа священник Антоний Рыжаков и близко знавшие и любившие отца Олега священнослужители. Торжественно и трогательно пел хор, который был создан почившим пастырем и его же силами укреплялся и развивался.

Во время чина отпевания отец Анд-рей Коробков произнес слово о жизни и служении почившего настоятеля, а также зачитал телеграмму Преосвященного Николая со словами соболезнования и молитвенной поддержки родным.

Похоронили верного служителя Христова за алтарем Богородице-Рождественского собора г. Орехово-Зуево.

Вечная память протоиерею Олегу!

Священник Павел Скрипник,

настоятель храма во имя Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

Балашихинской епархии