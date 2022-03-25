Протоиерей Николай Гундяев

18.11.1940–30.12.2021

30 декабря 2021 года на 82-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни отошел ко Господу митрофорный протоиерей Николай Гундяев, почетный настоятель Спасо--Преображенского собора в Санкт-Петербурге, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986–1987 годах, старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. PDF-версия.

Вся жизнь почившего была связана с Православной Церковью. Он родился 18 ноября 1940 года в семье с глубокими духовными корнями. Отец, Михаил Гундяев (1907–1974), после войны принял священный сан; мать, Раиса Гундяева (в девичестве Кучина; 1909–1984), преподавала немецкий язык в школе, а также пела в церковном хоре; дед — иерей Василий Гундяев (1879–1969), младший брат — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сестра — проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева.

Николай Гундяев был женат, сын Михаил стал священником. В таких семьях во время безбожных гонений возникали священнические династии.

Советская власть, усвоившая агрессивный атеизм в качестве государственной идеологии, всю мощь репрессий обрушила прежде всего на духовенство. Священно- и церковнослужители были объявлены вне закона, члены их семей считались «лишенцами», целенаправленно уничтожались по классовому принципу как «церковники».

Дед Николая, священник Василий Гундяев, в общей сложности прошел 47 тюрем и 7 ссылок, провел в заключении около тридцати лет. Первый раз в тюрьму попал потому, что стал активным участником борьбы с обновленческим расколом. Отец Николая, Михаил Гундяев, был осужден на три года исправительно-трудовых лагерей за конспекты, которые он вел, посещая богословские курсы.

Николай был старшим ребенком в семье. В годы Великой Отечественной войны он с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. После окончания семинарии и духовной академии митрополитом Никодимом (Ротовым) был рукоположен во диакона и во иерея. С 1972 года — доцент, с 1975 года — профессор духовной академии. С 1977 года — протоиерей.

Священническое служение отца Николая проходило в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Наряду с пастырскими обязанностями священник выполнял разные церковные послушания: преподавал патрологию в духовной академии, был секретарем Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства и межцерковных сношений Мос-ковского Патриархата, заведующим аспирантурой Московской духовной академии, исполнял обязанности ректора Ленинградской духовной академии и семинарии… За усердные труды во благо Церкви награжден многими орденами и медалями.

Отец Николай жил, служил и трудился в очень сложное время. Вторая половина ХХ века в истории Русской Православной Церкви оказалась противоречивой и непредсказуемой. Главным и основным свидетельством бытия Церкви всегда была и остается богослужебная жизнь. В Спасо-Преображенском соборе, где отец Николай долгое время был настоятелем, а протоиерей Борис Глебов — старостой, богослужения совершались молитвенно, торжественно, благоговейно. Здесь причт был подобран с хорошими голосами и музыкальным слухом, пел лучший в городе церковный хор, проповедь произносилась всегда на высоком уровне. В день кончины Петра Ильича Чайковского 6 ноября 1893 года богослужебные песнопения в исполнении этого хора прозвучали в соборе на музыку великого русского композитора (цикл «Литургия святого Иоанна Златоуста»).

Проповеди настоятеля были доходчивы, содержательны и конкретны. Он хорошо знал святоотеческое наследие, часто приводил примеры из жизни подвижников веры и благочестия. Сразу после окончания духовной академии Николая Гундяева пригласили трудиться в Отделе внешних церковных связей. В то время благодаря энергии и энтузиазму митрополита Никодима (Ротова) и всех его единомышленников отдел являлся ведущей силой, которая помогала поддерживать духовные основы общества.

Антирелигиозная политика Советского государства была агрессивной и непримиримой. Шестнадцатого января 1961 года Совет Министров СССР принял постановление «Об усилении контроля за деятельностью Церкви». Документ предполагал коренную перестройку церковного управления, отстранение духовенства от административных, финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях, перекрытие всех каналов благотворительной деятельности Церкви, ограждение детей от влияния религии и т. д.

К этому времени в Русской Православной Церкви и в обществе произошла смена поколений. По инициативе Русской Православной Церкви в Москве созывались всемирные миротворческие конгрессы, Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей, с 1961 года шла подготовка Святого и Великого Всеправославного Собора, проводились Всеправославные совещания, представители Русской Православной Церкви приняли участие в заседаниях Ватиканского собора, проводились двусторонние диалоги с католиками, англиканами, лютеранами, реформатами, Древними Восточными (Дохалкидонскими) Церквами…

Вся эта огромная работа проводилась под руководством Отдела внешних церковных связей. Отец Николай готовил материалы и составлял соответствующие документы. Здесь его способности и талант были очень востребованы.

Святейший Патриарх Кирилл однажды так сказал о деятельности брата на этом посту: «Все общецерковные документы в свое время составлялись при его прямом участии. Нередко он был автором этих документов, но они никогда не выходили под его именем, потому что имели общецерковный авторитет. Он помогал многим архипастырям в составлении ключевых текстов, которые они оглашали, неся ответственность за важные направления церковного служения, а отец Николай оставался в тени».

Отец Николай Гундяев видел свою миссию в смиренном исполнении тех послушаний, которые возлагались и поручались ему церковным священноначалием. Воля Божия была для него той основой и тем фундаментом, на котором он трудился и возрастал для Царства Небесного.

Вечная память протоиерею Николаю Гундяеву!

Протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора,

профессор Санкт-Петербургской духовной академии

