Протоиерей Николай Давыдов

14.08.1927–06.06.2021

6 июня на 94-м году жизни отошел ко Господу заштатный клирик Курской епархии кандидат богословия митрофорный протоиерей Николай Давыдов. PDF-версия.

Будущий священник родился 14 августа 1927 года в многодетной крестьянской семье в Курской области.

В 1952 году Николай поступил в Минскую духовную семинарию, которую успешно окончил в 1956 году. Завершив полный курс Минской семинарии, Николай Давыдов для продолжения образования поступил в Московскую духовную академию, которую в 1960 году окончил со степенью кандидата богословия.

Четырнадцатого сентября 1958 года в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках епископом Дмитровским Пименом (Извековым), будущим Патриархом Московским и всея Руси, Николай был рукоположен во диакона. Тринадцатого сентября 1959 года епископом Пименом возведен в сан пресвитера. В 1960–1964 годах священник проходил служение на приходах Костромской и Смоленской епархий. С 1964 года отец Николай становится клириком Курской епархии, служит на разных приходах городов Суджи и Курска, с 1993 года до выхода на покой в 2019 году — настоятель старинного храма во имя святителя Николая Мирликийского в Стрелецкой слободе Курска.

В годы его настоятельства была построена новая колокольня, возрождена воскресная школа, приход стал активно заниматься социальной и благотворительной деятельностью. Со дня открытия в Курске духовного училища (1990 г.), через год преобразованного в духовную семинарию, протоиерей Николай Давыдов много лет нес там послушание преподавателя церковно-исторических дисцип-лин, пользуясь большим уважением и любовью воспитанников курской духовной школы. В 2005–2019 годах на протоиерея Николая было возложено послушание духовника Курской епархии и Курской духовной семинарии.

Митрофорный протоиерей Николай Давыдов 55 лет ревностно трудился на Курской земле. Он вникал в общественную жизнь города, был участником многих областных духовно-просветительских мероприятий, уделял много сил работе по пат-риотическому воспитанию подрастающего поколения. За многолетнее и ревностное служение священноначалием протоиерей Николай Давыдов был награжден многими церковными наградами, включая право ношения креста с украшениями и митры. Был удостоен орденов: преподобного Сергия Радонежского (III степени), святого равноапостольного князя Владимира (III степени), преподобного Серафима Саровского (III степени), а также наград Курской епархии: Знаменской медали и медали преподобного Феодосия Печерского.

В 2008 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным протоиерей Николай Давыдов за заслуги в развитии духовной культуры был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (II степени).

Духовенство и верующие запомнят протоиерея Николая как опытного духовника, очень скромного, высокообразованного и интеллигентного пастыря, заслуженно снискавшего уважение собратьев-священников и любовь прихожан.

Отпевали новопреставленного протоиерея Николая в Никольском храме г. Курска. По окончании богослужения митрополит Курский и Рыльский Герман, возглавивший чин погребения, обратился к собравшимся с надгробным словом:

«Смыслом жизни отца Николая было ревностное служение у престола Божия. В молодые годы, горя желанием быть священником, он преодолел все опасности и препятствия на этом пути. Получив богословское образование, он достойно и ревностно служил в нескольких епархиях, и более полувека — в Курске, будучи настоятелем старинного храма Николая Чудотворца и исполняя многотрудное послушание духовника епархии.

Отец Николай обладал многими христианскими добродетелями. Но запомнится он нам прежде всего как благоговейный служитель алтаря Господня, как человек, имевший мирный дух. Пожалуй, это было одно из главных его отличий: ко всем и всегда он был внимателен и ласков. Он был добрым, но рачительным настоятелем и, будучи уже человеком весьма преклонного возраста, постоянно заботился о храме, ежегодно проводя в нем ремонтные работы. Отец Николай был одним из старейших священнослужителей епархии, который имел в себе частицу духа старой православной России, хотя он и рос в годы советской власти. Особые качества деликатности, мягкости, внимательности и доброты были в нем органично со-единены. Да упокоит Господь его душу во обителях праведников».

Погребение новопреставленного протоиерея Николая Давыдова состоялось на Северном кладбище Курска.

Протоиерей Андрей Иванов,

секретарь Курской епархии