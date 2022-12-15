Протоиерей Михаил Васильев

19.05.1971–06.11.2022

6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев. PDF-версия.

Будущий священник Михаил Васильев родился 19 мая 1971 года в городе Вышний Волочёк Калининской (ныне Тверской) области в семье офицера. Детство провел в военных городках; самым запомнившимся для него был рабочий поселок Искателей в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, где он ходил в школу.

В 17 лет Михаил поступил на философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. По окончании обучения поступил в аспирантуру на кафедру религиоведения того же факультета, которую успешно окончил в 1996 году.

Таинство Святого Крещения Михаил принял в 19 лет во Ржеве в только что переданном Церкви храме Оковецкой иконы Божией Матери (сейчас кафедральный собор Ржевской епархии). Духовные искания привели его сначала в московский храм великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Первым священником, кто взял на себя духовное попечение о будущем пастыре, стал отец Феодор Кречетов, ныне протоиерей. Михаил нес алтарное послушание и в двух других московских храмах: святителя Митрофана Воронежского и Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Настоятелем обоих храмов был прис­нопамятный протоиерей Димитрий Смирнов, ставший духовником Михаила. Именно он однажды спросил студента-философа: «Ты из семьи военного?» И, услышав ответ, сказал: «Быть тебе батюшкой в гарнизоне».

По окончании аспирантуры Михаил Васильев работал в средней школе. В 1995 году был венчан со своей избранницей Марией Васильевной Землянниковой, ставшей ему верной супругой и спутницей жизни.

Детство и юность, проведенные в военных гарнизонах, и искание Истины определили его жизненный путь. В 1998 году будущий священник принимал активное участие в завершающем этапе строительства первого в новой истории России гарнизонного храма при главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в поселке Власиха Московской области, начатого его духовным отцом протоиереем Димитрием Смирновым. Седьмого марта 1998 года викарий Святейшего Патриарха епископ Бронницкий Тихон (сейчас митрополит Владимирский и Суздальский) рукоположил Михаила в сан диакона. Его священническую хиротонию совершил Патриарх Алексий II за Божественной литургией 27 апреля того же года, в день освящения храма во Власихе, названного во имя великомученицы Варвары, небесной покровительницы РВСН, и преподобного Илии Муромца.

Отец Михаил сразу стал своим в гарнизоне Власихи. Глубокая вера, ревностное отношение к богослужению, умение найти подход к сердцам и генералов, и офицеров, и рядовых солдат и курсантов снискали ему уважение в среде военных. Его служение стало востребовано не только среди ракетчиков. Пути Господни привели отца Михаила еще и в воздушно-­десантные войска (ВДВ).

«Десантный батюшка», как прозвали его военнослужащие, никогда не отказывался от командировок вместе с окормляемыми подразделениями в горячие точки. Участвуя в миротворческих операциях как священник, он побывал в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Киргизии, Сирии, а также участвовал в десантном марш-броске на Приштину (Косово) 12–15 июня 1999 года.

Особая страница в жизни отца Михаила — годы вооруженного конфликта на территории Чеченской Рес­публики. За время многочисленных командировок он крестил там более трех тысяч солдат и офицеров, постоянно исповедовал и причащал. Вот только исполнять свой священнический долг ему приходилось то в поле под открытым небом, то в окопе, то в походной церкви размером с армейскую палатку. С этим храмом он научился десантироваться с борта самолета.

Получив образование в лучшем вузе страны, отец Михаил не удовлетворился этим. Он считал, что военный пастырь должен быть профессионалом и в бою. В 2005 году он, священник, окончил Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученные знания во многом пригодились ему в практической деятельности.

Однажды отец Михаил узнал, что в Сокольниках есть заброшенная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при бывших казармах Саперного батальона, и загорелся желанием вернуть ее верующим. Он получил благословение на это начинание и в 2004 году стал настоятелем храма. За несколько лет здание, возведенное в предреволюционные годы и сильно пострадавшее в советское время, было полностью восстановлено и благоукрашено. В 2011 году Предстоятель Русской Православной Церкви совершил великое освящение воссозданного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — подворья Патриарха Московского и всея Руси при штабе воздушно-десантных вой­ск.

Несколько лет священнослужитель исполнял обязанности заведующего сектором ВДВ Синодального отдела по взаимодействию с Воору­женными силами и правоохранительными органами, но его не привлекала административная деятельность. Он считал, что должен увлекать воинов своим примером. Совершил около 300 прыжков с парашютом, один из которых окончился неудачно: в 2007 году, под Вязьмой, парашют закрутило, отец Михаил, как его учили, раскручивал почти погасший купол и молился. Купол успел раскрыться на треть, и он понял, что Господь дает ему шанс выжить: получив компрессионный перелом позвоночника, сумел быстро покинуть поле и не попасть под спускаемые на парашютах бронемашины.

Однажды на Северном Кавказе, находясь вместе с группой разведчиков в тылу противника, священник попал в засаду. Одного из бойцов ранило, он истекал кровью на руках отца Михаила. Всю ночь пастырь молился Богу, чтобы солдат выжил, хотя тот, казалось, уже не дышал. Раненого удалось эвакуировать, врачи спасли ему жизнь, но удивлялись: без чуда здесь явно не обошлось.

Отец Михаил легко находил общий язык с любой аудиторией. Он говорил с молодыми солдатами и седыми генералами о главном — о Евангелии, передавая им свой опыт. Будучи требователен к самому себе и к своим подчиненным, он с неизменной добротой относился к прихожанам. Он всегда стоял твердо в своей вере и щедро делился ею со всеми, с кем сводил его Господь. Главной его целью в жизни был поиск Царства Небесного. «Ищите его и на меньшее не соглашайтесь» — так часто заканчивал проповеди священник.

Пастырский труд протоиерея Михаила был высоко оценен и священноначалием, и светской властью. Святейший Патриарх Кирилл наградил его орденами преподобного Сергия Радонежского (III степени) и преподобного Серафима Саровского (III степени). Также он был удостоен и высоких государственных наград: ордена Мужества и медали «За заслуги перед Отечеством» (II степени).

Особое место в жизни священно­служителя занимала семья. Вместе с супругой они воспитывали шестерых детей.

С начала специальной военной операции на Украине в 2022 году отец Михаил трижды побывал в зоне боевых действий. Четвертая его командировка закончилась трагически. Шестого ноября 2022 года на самом опасном направлении — Херсонском — он получил смертельное ранение от разорвавшегося в трех метрах от него реактивного снаряда.

За гражданский подвиг отцу Михаилу Президентом России В. В. Путиным посмертно присвоено высшее звание в стране — Герой России, а за духовный он награжден Святейшим Патриархом Кириллом орденом Славы и чести (I степени) также посмерт­но.

Отпевание Героя России, кавалера ордена Славы и чести протоиерея Михаила Васильева в кафед­ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 9 нояб­ря 2022 года совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архиереев и многочисленного духовенства, прибывщего со всех концов страны. В слове, посвященном памяти почившего священнослужителя, Святейший Владыка сказал: «Отец Михаил многое успел сделать. Но все его деяния, которые были постоянно связаны с опасностями, были одновременно посвящены и Церкви, и своей Родине. А ведь это сочетание любви к Родине и к Церкви является идеалом для христианина; он воплотил его в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти».

Погребен протоиерей Михаил Васильев за алтарем храма во имя великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе, — храма, где он начинал священническое служение и которому отдал всю свою жизнь.

Совершая богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, отец Михаил Васильев постоянно видел перед собой слова Господа нашего Иисуса Христа «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13), написанные над алтарной преградой. Эта заповедь Спасителя стала для него самой главной.

Вечная память!

Протоиерей Андрей Милкин,

настоятель храма во имя великомученика Димитрия Солунского на Благуше