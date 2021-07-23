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23 июля 2021 г. 15:15
Протоиерей Лев Семенов
31.12.1945–31.05.2021
31 мая 2021 года на 76-м году жизни отошел ко Гос-поду руководитель Духовно-просветительского центра ПСТГУ, клирик Николо-Кузнецкого храма, кандидат исторических наук, доцент протоиерей Лев Семенов.
С 2005 года отец Лев работал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а с 2011 года являлся также штатным клириком храма святителя Николая в Кузнецах.
«С 2009 года в течение пяти лет протоиерей Лев Семенов был деканом факультета дополнительного образования. Он был неизменно внимателен к коллегам и учащимся. Его лекции по истории Церкви всегда были интересными и содержательными, — вспоминает нынешний декан факультета дополнительного образования Неля Леонидовна Иванова. — Отец Лев был удивительно эрудирован: прекрасно вел и студенческие конференции, и научные собрания. Работать вместе с ним было легко и радостно».
С 2012 года отец Лев был руководителем Духовно-просветительского центра ПСТГУ. У него было множество послушаний. Он работал в Кандидатском диссертационном совете Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, в Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, в Совете Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), в Правлении Общества дружбы и культурных связей с Грецией и Кипром «Филия», в Экспертной комиссии Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», являлся действительным членом Императорского Православного Палестинского общества, был выбран председателем Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, Совета РОО «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур», Православной ассоциации культурных инициатив, Клуба дружбы с Грецией и Кипром «ПСТГУ – Греция – Кипр».
За свои труды и служение отец Лев был удостоен наград Русской Православной Церкви. Он первым получил медаль Межрелигиозного совета России «За вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия»; 22 апреля 2021 года протоиерей Лев был награжден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени.
Отец Лев был добрым пастырем, пользовался любовью и уважением сослужителей, коллег по университету и прихожан.Вечная память протоиерею Льву!
Протоиерей Владимир Воробьев,
ректор ПСТГУ
23 июля 2021 г. 15:15
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Протоиерей Геннадий Андриянов
04.11.1946–15.05.2021
23 июля 2021 г. 15:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Невольник не богомольник
Минуло десять лет со времени утверждения Священным Синодом документа о катехизическом служении в Русской Церкви*. К моменту его подготовки стало очевидно, что время, когда желающие креститься не помещались в храме, прошло, и Церкви нужно вновь обратить пристальное внимание на свое просветительское служение. Наш опрос показал, что сегодня опять появилась необходимость вернуться к этому документу, чтобы обобщить накопленный опыт и выявить наиболее эффективные формы и методы работы. Как пробудить в людях интерес к Православию, кто должен проводить огласительные беседы — священник или мирянин, какими должны быть эти встречи, чтобы люди захотели остаться в Церкви, выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
19 июля 2021 г. 19:00
Небесный заступник Тверской земли
В середине XV века великий старец Митрофан Бывальцев, вернувшись на родину после девятилетнего пребывания на Афоне, по свидетельству Иосифа Волоцкого, признался, что напрасно он предпринял столько трудов, чтобы попасть на Святую Гору, ведь все то же самое можно было найти в Калязинском монастыре. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь был самой большой обителью на Тверской земле. В разное время сюда приезжали помолиться Иван Грозный, Борис Годунов, царь Михаил Федорович, юный Петр I. А основал знаменитый монастырь в дремучих лесах под Тверью святой Макарий Калязинский. PDF-версия.
16 июля 2021 г. 17:00
Все слилось в один продолжительный день…
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории России. С каждым годом все дальше от нас события тех суровых лет, с каждым днем остается все меньше и меньше их очевидцев. В память о мужестве нашего народа «Журнал Московской Патриархии» попросил старейших клириков Русской Православной Церкви поделиться воспоминаниями о военном времени. PDF-версия.
14 июля 2021 г. 18:00