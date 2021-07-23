Протоиерей Лев Семенов

31.12.1945–31.05.2021

31 мая 2021 года на 76-м году жизни отошел ко Гос-поду руководитель Духовно-просветительского центра ПСТГУ, клирик Николо-Кузнецкого храма, кандидат исторических наук, доцент протоиерей Лев Семенов.



Отец Лев окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета по специальности «История» и начал свою преподавательскую деятельность в 1972 году в КГУ, а затем 21 год преподавал в Тверском государственном университете. В 1982 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 2000 году был рукоположен в сан диакона, а в 2002 году архиепископом Тверским и Кашинским Виктором (Олейником) в сан иерея.

С 2005 года отец Лев работал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а с 2011 года являлся также штатным клириком храма святителя Николая в Кузнецах.

«С 2009 года в течение пяти лет протоиерей Лев Семенов был деканом факультета дополнительного образования. Он был неизменно внимателен к коллегам и учащимся. Его лекции по истории Церкви всегда были интересными и содержательными, — вспоминает нынешний декан факультета дополнительного образования Неля Леонидовна Иванова. — Отец Лев был удивительно эрудирован: прекрасно вел и студенческие конференции, и научные собрания. Работать вместе с ним было легко и радостно».

С 2012 года отец Лев был руководителем Духовно-просветительского центра ПСТГУ. У него было множество послушаний. Он работал в Кандидатском диссертационном совете Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, в Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, в Совете Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), в Правлении Общества дружбы и культурных связей с Грецией и Кипром «Филия», в Экспертной комиссии Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», являлся действительным членом Императорского Православного Палестинского общества, был выбран председателем Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, Совета РОО «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур», Православной ассоциации культурных инициатив, Клуба дружбы с Грецией и Кипром «ПСТГУ – Греция – Кипр».

За свои труды и служение отец Лев был удостоен наград Русской Православной Церкви. Он первым получил медаль Межрелигиозного совета России «За вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия»; 22 апреля 2021 года протоиерей Лев был награжден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени.

Отец Лев был добрым пастырем, пользовался любовью и уважением сослужителей, коллег по университету и прихожан.Вечная память протоиерею Льву!

Протоиерей Владимир Воробьев,

ректор ПСТГУ

