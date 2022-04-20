Протоиерей Иоанн Холкин

24.01.1978–25.01.2022

25 января 2022 года на 45-м году жизни отошел ко Господу настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Орехове-Борисове г. Москвы протоиерей Иоанн Холкин. PDF-версия.

Протоиерей Иоанн Холкин родился в 1978 году в Новосибирской области. Духовные поиски привели его еще подростком в Церковь: в 1988 годуон принял крещение с именем Иоанн в честь Крестителя Господня. С 12 лет начал ходить в воскресную школу Крестовоздвиженского кафедрального собора города Омска, самостоятельно изучал литургику, труды святых отцов. В 1992 году окончил годичное обучение в Омском духовном училище и сразу поступил в Московскую духовную семинарию. После окончания семинарии вернулся в Омск, где нес послушание пономаря в родном Крестовоздвиженском соборе.

Третьего мая 2003 года епископом Дмитровским Александром рукоположен в сан диакона. Два года нес служение в московском храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине, с 2005 года — в московском храме Живоначальной Троицы в честь тысячелетия Крещения Руси в Орехове-Борисове.

В 2007 году окончил Московскую духовную академию. В этом же году архиепископом Алексием (Фроловым; † 2013) рукоположен в сан иерея.

В 2009 году назначен настоятелем новосозданного прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Орехове-­Борисове. В этом же году силами общины была построена маленькая деревянная церковь, где и началась приходская жизнь, а через несколько лет возведен каменный Покровский храм в стиле русского модерна.В цокольном этаже разместились воск­ресная школа для детей и взрослых, группа милосердия, служба психологической помощи.

Протоиерей Иоанн также нес послушание настоятеля строящегося московского храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех в Братееве. Двадцать пятого января 2022 года протоиерей Иоанн Холкин скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Все, знавшие протоирея Иоанна, сходятся в одном: он очень любил Бога, Церковь и людей. Причем любовь эта была настоящей, христианской, той, которая не различает ни социального положения, ни возраста. Той любовью, что не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13, 5–7).

— С раннего возраста протоиерей Иоанн Холкин стремился к миру со всеми, всячески избегал конфликтов, старался помирить ссорящихся. И это была не слабость (он занимался спортом и мог постоять за себя), а глубокое христианское миролю-бие, — говорит епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. — Сейчас иногда приходится слышать о «выгорании», о каком-то разочаровании. Все это было категорически чуждо протоиерею Иоанну. Он органично чувствовал себя на священническом поприще и не мыслил иного пути, чем тот, на который был призван в раннем отрочестве. Ко всем послушаниям, возлагавшимся на него Матерью-Церковью, он относился сверхответственно. Для него было немыслимо опоздать на встречу, собрание, а тем более на богослужение. Все знали — на отца Иоанна можно положиться, он не подведет ни при каких условиях.

Он умел быть настоящим другом, его поддержка чувствовалась даже на расстоянии. Протоиерей Иоанн, при всей своей цельности, был разносторонним человеком. Его интересовала и музыкальная культура, и литература, и церковное искусство.

Недавно я услышал высказывание: «У отца Иоанна на приходе можно было отогреться душой». Полностью с этим согласен.

Протоиерей Олег Корытко, руководитель Референтуры Московской Патриархии, заместитель председателя Патриаршей наградной комиссии, вспоминает о нем:

— Почивший о Господе протоиерей Иоанн был очень добрым и светлым человеком, готовым снисходить своей любовью и долготерпением к немощам и недостаткам других людей. При этом он отчетливо сознавал, что только через приобщение ко Христу мы становимся способными вы­явить в себе образ Божий и следовать по пути уподобления Творцу. Именно потому ему была дарована удивительная способность находить общий язык с самыми разными людьми: власть имущими, представителями бизнес-сообщества, многочисленными членами его церковной общины, простыми рабочими, с которыми он взаимодействовал каждый день при возведении порученных его заботам строящихся храмов.

При всей простоте характера и доступности, ему была свойственна особая чуткость, аккуратность и тактичность, которую ощущал каждый близкий ему человек. Он необыкновенно остро переживал радости и скорби ближних и действительно был исполнителем слов апостола: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. 12, 15). Он был не только добрым пастырем и умелым организатором приходской жизни, опытным руководителем сложнейших процессов храмоздательства, но и прекрасным другом, умеющим ценить доверие людей. Уповаю, что его верность своему слову и священническому призванию сделает его слышателем слов Христа Спасителя: Добрый и верный раб!.. войди в радость Господина твоего (Мф. 25, 21).

Большим утешением для семьи и прихода стало решение похоронить протоиерея Иоанна Холкина за алтарной частью Покровского храма, стараниями которого он был построен.

Вечная память почившему пастырю!

Оксана Головко,

журналист, искусствовед, член Союза художников России