Протоиерей Иоанн Антонов

22.11.1952 – 04.01.2023

4 января 2023 года на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Алтышево Алатырского района Чувашской Республики протоиерей Иоанн Антонов. PDF-версия.

Иоанн Геннадьевич Антонов родился 22 ноября 1952 года в с. Артеменькино Вурнарского района Чувашской Республики в семье священника Геннадия Антонова († 2019). Иоанн был старшим ребенком. Помимо него, в семье протоиерея Геннадия родилось еще трое сыновей, впоследствии также ставших священнослужителями.

После окончания школы с 1971 по 1973 год Иоанн Антонов служил в рядах Советской армии, после чего поступил во второй класс Московской духовной семинарии. По окончании семинарии в 1976 году был зачислен на первый курс Московской духовной академии.

Второго августа 1976 года сочетался церковным браком с Надеждой Павловной Орловой. Восемнадцатого мая 1977 года в Покровском храме Московской духовной академии Иоанн Антонов был рукоположен в сан диакона, а 27 сентября 1977 года ректором Московских духовных школ архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом; † 2014) в сан пресвитера.

Тридцать первого октября 1977 года указом епископа Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова; впоследствии митрополит Чебоксарский и Чувашский; † 2020) был назначен настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери с. Алтышево Алатырского района. С этого времени и до самой кончины все свои силы, умения и любовь отец Иоанн отдавал своему приходу. Настоятель реставрировал церковь, совершал богослужения, окормлял духовных чад.

Труды священнослужителя на благо Святой Церкви были отмечены богослужебно-иерархическими и общецерковными наградами, в числе которых ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (II степени), и святого равноапостольного князя Владимира (III степени).

С момента образования Алатырской епархии в 2012 году и до кончины протоиерей Иоанн Антонов нес послушание епархиального духовника. Духовенству запомнились его краткие и одновременно всеобъемлющие слова наставлений, произносимые перед каждой исповедью. Для каждого священнослужителя отец Иоанн был не только духовным врачом, но и настоящим другом, братом во Христе, к которому можно было обратиться в любое время за помощью и поддержкой.

Помимо послушания духовника, отец Иоанн занимал должность председателя Церковного суда, возглавлял брачную и дисциплинарную комиссии, а также входил в состав постоянных членов Епархиального совета.

Четвертого января 2023 года священник отошел ко Господу в своем доме при церкви. Шестого января 2023 года состоялось отпевание новопреставленного протоиерея Иоанна Антонова. Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери с. Алтышево Алатырского района и отпевание возглавил родной брат почившего пастыря митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий в сослужении многочисленного духовенства Чувашской митрополии.

Митрополит Савватий обратился к молящимся со словом о протоиерее Иоанне, рассказав о его служении Церкви Христовой в трудные годы прошлого века. Господь да упокоит в селениях праведных душу верного Своего служителя новопреставленного протоиерея Иоанна и да сотворит ему вечную память!

Иеромонах Иов (Маркелов)