Протоиерей Илия Карлинов

Протоиерей Илия Карлинов

28.07.1929–05.05.2016

Более двух лет назад, 5 мая 2016 года, на 87-м году жизни отошел ко Господу основатель, строитель и первый настоятель собора Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске протоиерей Илия Карлинов.

Протоиерей Илия Николаевич Карлинов родился 28 июля 1929 года в деревне Верхнее Атыково Батыревского района Чувашской Республики в верующей крестьянской семье. Мама его воспитывала одна, так как отец умер за два месяца до рождения сына. С раннего детства мальчик посещал храм, терпел обиды и насмешки от сверстников за то, что никогда не снимал креста.

Окончив школу, он устроился работать мастером, затем служил на Военно-морском флоте. После увольнения в запас поступил в Московскую духовную семинарию. В Чебоксарско-Чувашской епархии в те годы не хватало священников, и по просьбе правящего архиерея Илия Карлинов со второго курса семинарии ушел на приходское служение. 4 декабря 1956 года он был рукоположен в сан диакона, а в июне 1957 года архиепископом Мануилом (Лемешевским) посвящен в сан иерея и сразу назначен в Канашский Свято-Никольский храм, где прослужил до 1974 года. С 1962 года был настоятелем. В эти годы он поступил на заочное обучение в Московскую духовную семинарию, после которой окончил духовную академию и защитил кандидатскую диссертацию.

С 1 августа 1974 года протоиерей Илия исполнял обязанности секретаря епархиального управления, с 1975 по апрель 1989 года был настоятелем Введенского кафедрального собора в Чебоксарах.

В 1988 году — в год 1000-летия Крещения Руси — протоиерей Илия предложил двум прихожанам Введенского собора воспользоваться ослаблением давления на православную веру и ходатайствовать перед властями об открытии прихода в Новочебоксарске. Идею строительства храма поддержал епископ Варнава. После долгих и формальных согласований в государственных органах православная община в Новочебоксарске была зарегистрирована. Место под строительство храма выбрал архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава, и за месяц из Чебоксар перевезли деревянный дом и построили временный храм. В то время отец Илия был еще настоятелем Введенского кафедрального собора, но работал в Новочебоксарске, руководил строительством. После освящения временного храма отец Илия стал его настоятелем.

В июне 1990 года в основание будущего собора заложили первый камень, а в июле 1994 года уже освятили нижний храм. К лету 1995 года были закончены все строительные и отделочные работы в главном храме. В 1996 году завершилось благоустройство территории, были построены инженерные коммуникации.

Летом 1996 года, Святейший Пат-риарх Алексий II освятил храм Святого равноапостольного князя Владимира и присвоил ему статус собора.

Отличительной чертой протоиерея Илии была трепетная любовь к православному богослужению, обретенная им еще в детстве. Храм и молитва составляли сердцевину его мироощущения, этому же он учил своих прихожан. Батюшка показывал им пример ответственности за то дело, к которому его призвал Господь. Принципиальность и прямота помогали ему твердо идти по пути спасения. Многие верующие высоко оценили эти качества отца Илии и доверились ему как своему духовному наставнику, шли за ним к Богу. Вся жизнь отца Илии — это служение Богу. Церковная жизнь была смыслом всей его жизни. Везде, где он служил, организовывал строгую приходскую жизнь. Любил церковную музыку, сам очень хорошо пел, поэтому много внимания уделял церковному хору.

Протоиерей Илия Карлинов никогда не оставлял миссионерского служения. Прекрасный проповедник, он одинаково хорошо обращался к пастве на русском и на чувашском языках. После кончины был издан трехтомник с его проповедями.

Исключительная заслуга священника состоит в том, что благодаря его усилиям был продолжен и завершен перевод Библии на чувашский язык — труд, начало которому было положено в далеком 1819 году Русским библейским обществом. В 1991 году чувашские священники, в числе которых был протоиерей Илия Карлинов, обратились к Объединенным библейским обществам за содействием в деле завершения перевода Библии на чувашский язык. В 1992 году была сформирована переводческая группа, в которую вошли чувашские писатели, поэты и литераторы. Переводческая группа в Чебоксарах работала по благословению и при поддержке митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и в тесном контакте с чувашской Библейской комиссией. В 2009 году в Санкт-Петербургском отделении Российского библейского общества был изготовлен макет чувашской Библии, а в начале 2010 года вышел в свет тираж — перевод второй полной Библии на национальном языке в России после синодального перевода на русский язык.

Своим самоотверженным служением отец Илия снискал уважение не только паствы и духовенства Чувашской митрополии, но и светских людей. Он награжден церковными орденами князя Владимира (II и III степени), орденом Даниила Московского (II степени), орденом преподобного Сергия Радонежского (II степени). В 2000 году отец Илия получил государственную награду России — орден Дружбы народов, в 2006 году ему вручен орден «За заслуги перед Чувашской Республикой». Званием почетного гражданина Новочебоксарска отмечены его исключительные заслуги перед жителями города.

Отец Илия вырастил четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Он воспитал их в любви к Богу и верности Матери-Церкви. Оба сына стали священниками и служили под началом отца. Долгие годы протоиерей Илия Карлинов смиренно нес крест тяжелой болезни, вопреки которой ревностно служил Богу до самого последнего дня земной жизни. В последний раз за Божественной литургией отец Илия молился в своем храме, сослужа митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, в Светлую седмицу, 2 мая 2016 года, за три дня до своей блаженной кончины. Священники и прихожане, все, кто знал и помнил батюшку, восприняли известие о его кончине с глубокой сердечной -скорбью.



Протоиерей Виктор Карлинов, настоятель собора Святого равноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарска Чувашской Республики