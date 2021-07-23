Протоиерей Геннадий Андриянов

04.11.1946–15.05.2021

15 мая 2021 года на 75-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Серебряниках г. Москвы протоиерей Геннадий Андриянов.

Многолетние труды протоиерея Геннадия Ивановича Андриянова на благо Святой Христовой Церкви были отмечены богослужебными наградами вплоть до права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни, а также общецерковными орденами и медалями.

Протоиерей Геннадий Андриянов родился 4 ноября 1946 года в с. Дубовском Ростовской области в простой рабочей семье. Родители его в силу социального происхождения оказались подвергнуты репрессиям и всевозможным лишениям, поскольку его дед по отцовской линии был казачьим офицером, участвовал в антибольшевистском движении на Дону, а дед по матери — крупный землевладелец, церковный ктитор и благотворитель, на собственные средства построивший в родном селе колокольню.

Особое влияние на формирование духовного мира будущего пастыря оказала глубокая вера матери, которая пела в церковном хоре близлежащего храма. Именно она своим примером с раннего детства заронила в душу сына горячее желание регулярно посещать церковные богослужения.

До принятия священного сана отец Геннадий успел поработать плотником, бетонщиком, слесарем-сборщиком на Волгоградском тракторном заводе, корреспондентом в районной газете, прошел службу в рядах Вооруженных сил.

В 1976 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1980 году Московскую духовную академию.

11 марта 1984 года, в день Торжества Православия, епископом Курским и Белгородским Хризостомом (Мартишкиным) был рукоположен в сан диакона, а 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в сан пресвитера.

Отец Геннадий нес свое пастырское служение в Никольском храме г. Валуйки и Троицком храме г. Старый Оскол Белгородской области, в Троицком храме г. Красноярска, в Петропавловском соборе г. Томска, в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве.

15 марта 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II протоиерей Геннадий Андриянов был назначен настоятелем храма Живоначальной Троицы в Серебряниках.

Из тридцати семи лет служения у престола Божия двадцать девять отец Геннадий посвятил служению в этом храме. Благодаря его усилиям оскверненный храм был восстановлен во всем своем прежнем благолепии. Заново были созданы иконостасы, расписаны фресками стены и своды, воссозданы старинные куранты на колокольне. Однако хлопоты во время восстановительных работ значительно подорвали силы и здоровье отца Геннадия. Перенесенный инфаркт лишил его возможности продолжать служение у Престола Божиего, и 21 января 2020 года протоиерей Геннадий Андриянов был назначен почетным настоятелем храма Живоначальной Троицы в Серебряниках. С терпением, смирением и упованием на волю Божию переносил отец Геннадий свой тяжелый недуг и невозможность по причине болезни служить в любимом храме.

Вниманием, искренностью в обращении со всеми людьми, добротой и горячей верой запомнился отец Геннадий своим многочисленным духовным чадам, снискав любовь и уважение всей паствы.

Протоиерей Иоанн Сирота,

настоятель храма Живоначальной Троицы в Серебряниках





Из воспоминаний прихожан Троицкого храма

Кашпаров Илья

Отец Геннадий был мудрым и добрым человеком и всегда мне помогал словом и делом. С тринадцати лет стал мне отцом, которого в семье у меня не было. Тяжело говорить о любимом батюшке в прошедшем времени. Мне запомнились слова, которыми он отвечал на приветствие, когда я ему звонил: «Пока живой!» И для меня он так и остался живой.

Кострюков Андрей

Если назвать его главное качество, то для меня это, безусловно, его доброта.

Мы познакомились в первых числах января 1992 года в храме Петра и Павла у Яузских ворот. Заканчивалась вечерняя служба, когда я по дороге в воинскую часть впервые заглянул в этот храм.

— Солдатик, солдатик, скорее пойдем к батюшке! — защебетали женщины за свечным ящиком.

И вот я стою перед отцом Геннадием. «Два вида одежды украшают мужчину: одежда воина и одежда священно­служителя» — таковы были его первые слова. И они сразу запали мне в душу.

Тогда отец Геннадий был единственным знакомым мне московским священником. По возвращении из армии я ходил в храм Троицы в Серебряниках, где он стал настоятелем. Сам храм был разрушен, первое время службы проходили в маленьком колокольном храме святого Иоанна Крестителя. Здесь отец Геннадий венчал нас с супругой. Немного позднее он дал мне рекомендацию в духовную академию, а затем в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Отец Геннадий очень почитал святителя Иоанна (Максимовича), поминал его на отпустах. Я тоже заинтересовался этим святым, а через него и историей Русской Зарубежной Церкви, что стало потом главной темой моих научных интересов.

Со временем встречи с ним стали редкими, но я старался бывать в Серебряниках хотя бы раз в год.

После исповеди и беседы с отцом Геннадием всегда было очень светлое чувство в душе. Я никогда не видел его в гневе, и если он даже рассказывал о каких-то людях, которые его подвели или обманули, то всегда заканчивал добродушной улыбкой и словами: «Ну что ты будешь с ними делать!» И действительно, он всем прощал.

Был у него какой-то врожденный аристократизм, неповторимый стиль. Он проявлялся во всем: и в проповедях, и в том, с каким вкусом был оформлен и расписан Троицкий храм, и даже в пении маленького, но очень хорошего хора.

Будучи очень добрым, он тем не менее никогда не был «добреньким» и елейным, мог сказать и строго. Но при этом никогда не навязывал свою волю, всегда учил думать самому и слушать голос совести.

