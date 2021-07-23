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23 июля 2021 г. 15:00
Протоиерей Геннадий Андриянов
04.11.1946–15.05.2021
15 мая 2021 года на 75-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Серебряниках г. Москвы протоиерей Геннадий Андриянов.
Многолетние труды протоиерея Геннадия Ивановича Андриянова на благо Святой Христовой Церкви были отмечены богослужебными наградами вплоть до права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни, а также общецерковными орденами и медалями.
Протоиерей Геннадий Андриянов родился 4 ноября 1946 года в с. Дубовском Ростовской области в простой рабочей семье. Родители его в силу социального происхождения оказались подвергнуты репрессиям и всевозможным лишениям, поскольку его дед по отцовской линии был казачьим офицером, участвовал в антибольшевистском движении на Дону, а дед по матери — крупный землевладелец, церковный ктитор и благотворитель, на собственные средства построивший в родном селе колокольню.
Особое влияние на формирование духовного мира будущего пастыря оказала глубокая вера матери, которая пела в церковном хоре близлежащего храма. Именно она своим примером с раннего детства заронила в душу сына горячее желание регулярно посещать церковные богослужения.
До принятия священного сана отец Геннадий успел поработать плотником, бетонщиком, слесарем-сборщиком на Волгоградском тракторном заводе, корреспондентом в районной газете, прошел службу в рядах Вооруженных сил.
В 1976 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1980 году Московскую духовную академию.
11 марта 1984 года, в день Торжества Православия, епископом Курским и Белгородским Хризостомом (Мартишкиным) был рукоположен в сан диакона, а 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в сан пресвитера.
Отец Геннадий нес свое пастырское служение в Никольском храме г. Валуйки и Троицком храме г. Старый Оскол Белгородской области, в Троицком храме г. Красноярска, в Петропавловском соборе г. Томска, в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве.
15 марта 1992 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II протоиерей Геннадий Андриянов был назначен настоятелем храма Живоначальной Троицы в Серебряниках.
Из тридцати семи лет служения у престола Божия двадцать девять отец Геннадий посвятил служению в этом храме. Благодаря его усилиям оскверненный храм был восстановлен во всем своем прежнем благолепии. Заново были созданы иконостасы, расписаны фресками стены и своды, воссозданы старинные куранты на колокольне. Однако хлопоты во время восстановительных работ значительно подорвали силы и здоровье отца Геннадия. Перенесенный инфаркт лишил его возможности продолжать служение у Престола Божиего, и 21 января 2020 года протоиерей Геннадий Андриянов был назначен почетным настоятелем храма Живоначальной Троицы в Серебряниках. С терпением, смирением и упованием на волю Божию переносил отец Геннадий свой тяжелый недуг и невозможность по причине болезни служить в любимом храме.
Вниманием, искренностью в обращении со всеми людьми, добротой и горячей верой запомнился отец Геннадий своим многочисленным духовным чадам, снискав любовь и уважение всей паствы.
Протоиерей Иоанн Сирота,
настоятель храма Живоначальной Троицы в Серебряниках
Из воспоминаний прихожан Троицкого храма
Кашпаров Илья
Отец Геннадий был мудрым и добрым человеком и всегда мне помогал словом и делом. С тринадцати лет стал мне отцом, которого в семье у меня не было. Тяжело говорить о любимом батюшке в прошедшем времени. Мне запомнились слова, которыми он отвечал на приветствие, когда я ему звонил: «Пока живой!» И для меня он так и остался живой.
Кострюков Андрей
Если назвать его главное качество, то для меня это, безусловно, его доброта.
Мы познакомились в первых числах января 1992 года в храме Петра и Павла у Яузских ворот. Заканчивалась вечерняя служба, когда я по дороге в воинскую часть впервые заглянул в этот храм.
— Солдатик, солдатик, скорее пойдем к батюшке! — защебетали женщины за свечным ящиком.
И вот я стою перед отцом Геннадием. «Два вида одежды украшают мужчину: одежда воина и одежда священнослужителя» — таковы были его первые слова. И они сразу запали мне в душу.
Тогда отец Геннадий был единственным знакомым мне московским священником. По возвращении из армии я ходил в храм Троицы в Серебряниках, где он стал настоятелем. Сам храм был разрушен, первое время службы проходили в маленьком колокольном храме святого Иоанна Крестителя. Здесь отец Геннадий венчал нас с супругой. Немного позднее он дал мне рекомендацию в духовную академию, а затем в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Отец Геннадий очень почитал святителя Иоанна (Максимовича), поминал его на отпустах. Я тоже заинтересовался этим святым, а через него и историей Русской Зарубежной Церкви, что стало потом главной темой моих научных интересов.
Со временем встречи с ним стали редкими, но я старался бывать в Серебряниках хотя бы раз в год.
После исповеди и беседы с отцом Геннадием всегда было очень светлое чувство в душе. Я никогда не видел его в гневе, и если он даже рассказывал о каких-то людях, которые его подвели или обманули, то всегда заканчивал добродушной улыбкой и словами: «Ну что ты будешь с ними делать!» И действительно, он всем прощал.
Был у него какой-то врожденный аристократизм, неповторимый стиль. Он проявлялся во всем: и в проповедях, и в том, с каким вкусом был оформлен и расписан Троицкий храм, и даже в пении маленького, но очень хорошего хора.
Будучи очень добрым, он тем не менее никогда не был «добреньким» и елейным, мог сказать и строго. Но при этом никогда не навязывал свою волю, всегда учил думать самому и слушать голос совести.
23 июля 2021 г. 15:00
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Протоиерей Лев Семенов
31.12.1945–31.05.2021
23 июля 2021 г. 15:15
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Невольник не богомольник
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19 июля 2021 г. 19:00
Небесный заступник Тверской земли
В середине XV века великий старец Митрофан Бывальцев, вернувшись на родину после девятилетнего пребывания на Афоне, по свидетельству Иосифа Волоцкого, признался, что напрасно он предпринял столько трудов, чтобы попасть на Святую Гору, ведь все то же самое можно было найти в Калязинском монастыре. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь был самой большой обителью на Тверской земле. В разное время сюда приезжали помолиться Иван Грозный, Борис Годунов, царь Михаил Федорович, юный Петр I. А основал знаменитый монастырь в дремучих лесах под Тверью святой Макарий Калязинский. PDF-версия.
16 июля 2021 г. 17:00
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14 июля 2021 г. 18:00