Протоиерей Феодор Андрощук

26.04.1956—13.01.2021





Протоиерей Феодор Андрощук родился 26 апреля 1956 года в селе Залесцы Збаражского района Тернопольской области Украинской ССР в православной семье. Его отец Иван Захарович работал финансистом в местных органах власти, мать, Мария Наумовна, всю жизнь трудилась в колхозе. В семье вели православный образ жизни, строго соблюдали посты, посещали богослужения. В их доме жили две инокини одного из закрытых монастырей. Они научили Федора чтению на церковнославянском языке, основам православного благочестия.

Федор Андрощук окончил в Почаеве восемь классов средней школы, потом в Тернопольском ПТУ получил профессию обувщика. Он посещал богослужения в Почаевской лавре, затем стал там работать. Ему довелось общаться с иеромонахом Иосифом, будущим преподобным Амфилохием, исповедником православной веры.

Не видя возможности добиться рукоположения на Украине, Федор Андрощук приехал к родственникам в Волгоград. Правящий архиерей Саратовской и Волгоградской епархии архиепископ Пимен (Хмелевский) с радостью принимал в свою обширную епархию выходцев с Западной Украины. Недостаток богословского образования восполнялся традиционным православным воспитанием, хорошим знанием церковных традиций и образом жизни. Большинство священников в России в то время были престарелыми и больными людьми, немногочисленные семинарии не могли обеспечить пополнения кадров. Архиепископ Пимен благословил Федора проходить клиросное послушание в саратовских храмах.

После непродолжительного испытания, 22 октября 1978 года архи­епископ Пимен рукоположил Федора Андрощука в сан диакона в Троицком кафедральном соборе Саратова. Первым местом его служения стала Казанская церковь города Петровска. В феврале 1980 года диакон Фео­дор Андрощук был назначен в Покровский молитвенный дом поселка Средняя Ахтуба, расположенного рядом с Волжским, городом гидростроителей и химиков. В Средней Ахтубе на 300 тысяч жителей не было ни одного православного храма. Ближайший помещался в небольшом частном доме, к которому были пристроены две веранды, а внутренние перегородки разобраны. В воскресные и праздничные дни туда собиралось множество прихожан, в выходные было до 200 крещений. Здание не отапливалось, зимой ранним утром в нем стоял мороз, а к концу службы в переполненной комнате была жара. В Средней Ахтубе служил только один священник, и вскоре, 4 мая 1980 года, архиепископ Пимен рукоположил Феодора Андрощука в сан пресвитера и назначил его вторым священником молитвенного дома.

Летом 1981 года отец Феодор был назначен настоятелем Покровского молитвенного дома, а через год переведен в Рождество-Богородицкий молитвенный дом города Фролово Волгоградской области. Во Фролове собирались сносить старый молитвенный дом; с трудом было получено разрешение на строительство нового. В 1980-х годах в Советском Союзе была обстановка всеобщего дефицита — невозможно было купить ни стройматериалов, ни большинства товаров. Отец Феодор смог договориться с руководителями различных организаций и, несмотря на огромные долги прихода, закончить строительство нового молитвенного дома. Рассказывая об этой стройке, отец Феодор всегда добрым словом вспоминал самоотверженный труд фроловских старушек — прихожанок, которые иногда ночи напролет по просьбе священника разгружали машины с кирпичом и укладывали его в аккуратные штабеля, а днем убирали строительный мусор, белили и красили, благоустраивали церковный двор.

В конце лета 1983 года был готов не просто молитвенный дом, а светлый и просторный храм, у которого не было только купола и колокольни. Архиепископ Пимен освятил новый храм в день престольного праздника, 21 сентября 1983 года. Это был один из первых православных храмов, заново построенных на территории СССР. Об освящении новой церкви говорили даже западные радиостанции, и молодого священника часто вызывали на беседу представители органов госбезопасности.

В начале перестройки отцу Феодору удалось добиться разрешения на установку высокого, в традиционном стиле, купола с крестом, пристройку колокольни. Тогда же храм был расписан внутри украинскими мастерами. С образованием в 1991 году новой Волгоградской епархии архиепископ Герман (Тимофеев) назначил его благочинным Фроловского округа, в который вошли Фроловский, Иловлинский, Клетский и Ольховский районы. Отец Феодор нес это послушание до 1999 года, когда был вынужден оставить его по состоянию здоровья.

За свой многолетний усердный труд отец Феодор был удостоен многочисленных церковных и общественных наград. Священноначалие отметило его труды богослужебными наградами: наперсным крестом (1985), саном протоиерея (1991), палицей (2000), крестом с украшениями (2006), мит­рой (2013), а также орденами: благоверного князя Даниила Московского III степени (2004) и преподобного Сергия Радонежского III степени (2008). В 2006 году Фроловская городская дума присвоила отцу Феодору звание почетного гражданина города Фролово.

Будучи благочинным Фроловского округа, протоиерей Феодор Андрощук принял самое активное участие в возрождении разрушенных монастырей, которые в начале 1990-х годов были переданы Церкви: Кременского Вознесенского в Клетском районе и Камен­нобродского Свято-Троицкого в Ольховском районе. Он многие годы организовывал поездки прихожан для помощи монастырям, в начале для очистки разоренных зданий, затем для их обустройства, перечислял большие суммы из приходской кассы, находил благотворителей. Много помогал он и монахиням Усть-Медведицкого Преображенского монастыря, с которыми его связывала украинская церковная традиция, а также сестрам Гусевской Ахтырской обители.

С конца 1990-х годов стала возрождаться церковная жизнь в сельских поселениях Фроловского района. На территории современного Фроловского района до революции было 12 храмов, которые были разрушены. При непосредственном участии отца Феодора были открыты молитвенные дома: Михаило-Архангельский в ­станице Малодельской, Казанский в хуторе Большой Лычак, ­Александро-Невский в поселке Образцы, блаженной Матроны Московской в хуторе Красные Липки, блаженного Василия Московского в хуторе Писарёвка. Была сооружена часовня в центре города в память жертв Великой Отечественной войны, часовня на городском кладбище, Пантелеимоновский храм на привокзальной площади.

С 1994 года при Рождество-Богородицком храме действовала воск­ресная школа для детей и взрослых, которая стала местом встречи православных педагогов, площадкой для разработки программ духовно-нравственного воспитания. Усилиями отца Феодора во Фролове были организованы конференции по духовно-нравственному воспитанию, на которые приезжали педагоги из Волгограда и Москвы. Теперь во всех школах города и большинстве школ района проводятся уроки «Основы православной культуры».

В 2006 году отец Феодор начал строительство Богоявленского храма в центре города, который был освящен митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом (Тимофеевым) в 2009 году. Тогда же было построено новое здание воскресной школы. С 2008 года совместно с администрацией Фроловского района проводился ежегодный Троицкий крестный ход. Он шел по местам, где некогда находились православные храмы, с молитвой об их восстановлении и о упокоении их создателей и служителей. Маршрут Троицкого крестного хода составлял более 400 км, в нем участвовало до сотни человек, продолжался он в течение 4–5 дней праздничной Троицкой недели. Хутора`, где находились церкви, сейчас не существуют, но на месте каждой церкви установлен поклонный крест, обустроены захоронения. Крестный ход стал действенной проповедью православной веры.

Троицкий крестный ход проводился в течение десяти лет, за это время были построены: храм Почаевской иконы Божией Матери на источнике в Старой Панике (2012), преподобного Серафима Саровского в хуторе Писарёвке (2015), храм блаженной Матроны Московской в хуторе Красные Липки (2016), храм святителя Николая в хуторе Верхние Липки (2018), оканчивается строительство храмов преподобного Сергия Радонежского в поселке Дудаченском и Александро-Невского храма в Образцах. Во всех этих храмах совершаются богослужения и таинства, возносятся молитвы, все они являются зримым воплощением трудов и молитв отца Феодора.

После строительства Богоявленского храма отец Феодор решился на осуществление своей мечты — создание в городе Фролово православной гимназии. Она разместилась в небольшом, но прекрасно оборудованном здании приходской воскресной школы на территории Богоявленского храма, и с 2015 года православная гимназия заработала в полном объеме. Здание было освящено епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем, который ежегодно приезжает к гимназистам не только на День знаний, но на все значимые праздники. Отец Феодор был назначен духовником православной гимназии и до последних дней жизни активно участвовал в ее жизни.

Окончив в 1989 году заочное отделение Московской духовной семинарии, отец Феодор не переставал учиться всю свою жизнь, подавая пример будущим пастырям. Он часто благословлял молодых людей на учебу не только в семинариях, но и в светских вузах. В 1990-х годах он окончил Пастырские курсы при Царицынском православном университете, в 2012 году стал бакалавром богословия, окончив богословский факультет Царицынского православного университета. Его дипломная работа, посвященная истории прихода храма Рождества Богородицы за 140 лет, была издана отдельной книгой. А другая книга, изданная под его руководством в 2009 году, — «Православие на Фроловской земле» — стала главным руководством для изучения истории наших мест. Проповеди, произнесенные им еще в советское время, были изданы в 2010 году отдельным сборником.

Все эти годы, более сорока лет, рядом с отцом Феодором была его неустанная помощница матушка Надежда, поддерживавшая его во всех трудах и заботах. Во Фролове у супругов Андрощук выросли двое детей, подрастают пятеро внуков. У отца Феодора дружная и заботливая семья, для которой его кончина явилась тяжелейшей утратой.

Отец Феодор был очень светлым, открытым и радушным человеком, он любил общаться с людьми, умел собирать их вокруг себя, был прекрасным рассказчиком, умел в виде шутки дать ценные и глубокие духовные и житейские советы. Несмотря на то что в последнее десятилетие своей жизни он страдал от тяжелой формы диабета, жизнерадостность, юношеский задор и активность не покидали его. Он очень любил богослужения и огорчался тем, что в последние годы не мог часто служить у престола. За сорок два года служения, из которых тридцать восемь лет он провел во Фролове, отец Феодор крестил, венчал, напутствовал тысячи людей, многие искали его благословения, считали его своим духовным отцом; вся жизнь его была отдана Святой Церкви и людям.

Священник Евгений Агеев