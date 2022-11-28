Протоиерей Евфимий Козловцев

14.04.1969–25.09.2022

25 сентября 2022 года в зоне специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих казачьей бригады «Дон» на 54-м году жизни погиб клирик Шадринской епархии настоятель храма Вознесения Господня села Красномыльское Курганской области протоиерей Евфимий Козловцев. PDF-версия.

Протоиерей Евфимий Козловцев (при рождении родители дали ему имя Евгений) родился 14 апреля 1969 года в г. Кувандык Оренбургской области в многодетной семье. После окончания средней школы получил специальность электрика в Профессиональном лицее № 42, затем два года служил в пограничных войсках в Прибалтике. В 1990 году Евгений женился, вместе с супругой Натальей жил в Москве, семья успешно занималась предпринимательством.

Среди их компаньонов было промышленное предприятие в городе Далматово Курганской области. Однажды, приехав сюда по рабочим делам, Евгений попал на поднятие мощей преподобного Далмата Исетского в часовне-усыпальнице при Скорбященской церкви мужского монастыря, после чего подружился с насельниками обители. Это событие перевернуло его мировосприятие, скоро он принял Святое Крещение, а за ним и его супруга. День рождения Евгения приходился на день памяти преподобного Евфимия Суздальского, поэтому в таинстве Крещения будущий священник принял имя этого святого.

Вскоре супруги обвенчались. Таинство совершил настоятель Никольского храма в селе Боровском Катайского района иерей Александр Никулин, ставший духовником их семьи. От него Евфимий в тот день и услышал, что ему надо подумать о священстве. Молодой человек удивился, но спорить не стал. Прошло около пяти лет, пока Евфимий воцерковлялся под руководством духовника, после чего он оставил свой бизнес. В 1998 году состоялась его священническая хиротония с назначением настоятелем на приход Всемилостивого Спаса в Катайске.

— Отец Евфимий сразу расположил к себе всех собратьев в епархии своей искренностью и глубокой верой, — вспоминает настоятель храма Троицы Живоначальной п. Мишкино Шадринской епархии протоиерей Алексий Фасола. — Никогда в нем не было ни тщеславия, ни гордости, он всегда и со всеми разговаривал ровно, но при этом в нем чувствовалась твердость духа и внутренняя сила.

Скромность, сдержанность, смирение — такие качества отмечает в погибшем пастыре и его духовник протоиерей Александр Никулин. И добавляет, что на него можно было положиться, он всегда готов был помочь, поддержать, если видел, что кто-то оказался в сложной ситуации. Протоиерей Алексий Фасола рассказывает и такую историю:

— В начале 2000-х я заказал сруб храма для небольшого поселка в пригороде Кургана. Через год мне его привезли, но к этому времени власть в поселке сменилась, храм стал не нужен. И вот готовый сруб стоит у меня в поле под дождями, снегом и солнцем. Средств выкупить нет, да и места, куда перевезти, тоже. Встретившись как-то с отцом Евфимием, я посетовал на ситуацию, в которой оказался. Он выслушал и говорит: «Жалко как. Давай что-нибудь придумаем». Через неделю звонит и говорит: «Батюшка, мы едем к тебе. Как зачем? Сруб забирать!» Приехал, все оплатил и перевез туда, где он был нужен, — есть теперь в с. Песчано-­Коледино свой храм, Покровский. Вот таким был отец Евфимий — скромным, малоразговорчивым, но очень деятельным.

Молитва, по словам тех, кто хорошо знал отца Евфимия, занимала главное место в его жизни.

— К богослужению он относился очень трепетно, с благоговением, исполнял все по правилам, боясь что-то нарушить, — добавляет настоятель храма Трех Святителей с. Карачельское Шадринской епархии иеромонах Давид (Эрназаров). — Всегда строго соблюдал посты. После причастия старался ни с кем не общаться — уходил от людей, боясь за разговорами потерять благодать. Любил молиться уединенно, вдали от мирской суеты, и для этого иногда ездил в удаленный скит в уральской тайге.

В Катайске до революции было три церкви, но в безбожные годы не уцелело ни одной. Приход отца Евфимия занимал старое здание, в котором когда-то жила семья местного купца, а сейчас его приспособили под молитвенный дом. И поэтому одной из забот священника стало строительство храма. Но чтобы осуществить эту мечту, потребовалось преодолеть сопротивление властей и найти понимание у населения. Началась кропотливая работа, длившаяся не один год. Ежевечернее молитвенное правило вместе с прихожанами на месте будущего строительства, встречи отца Евфимия с власть имущими, руководителями предприятий, населением и деятелями культуры, участие в различных мероприятиях просветительского характера городского и районного масштабов — все это были шаги на пути к заветной цели.

Одновременно иерей Евфимий поступил в Московскую духовную семинарию, которую закончил в 2005 году. И вот свершилось: в 2004 году в Катайске состоялась закладка храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а весной 2010 года торжественное освящение. Это была великая радость для священника и его прихожан. В 2008 году пастырь был возведен в сан протоиерея. В 2016 году по благословению правящего архиерея он возглавил приход и восстановил полуразрушенный Никольский храм в г. Далматово. В 2022 году новое назначение — настоятелем прихода храма в честь Вознесения Господня с. Красномыльское Шадринского района.

По воспоминаниям прихожан, отец Евфимий всегда находил теплые слова утешения для своей паствы. Никогда не оставлял человека, если тому нужна была поддержка. Всегда очень внимательно слушал другого, не перебивая, а когда к нему кто-то приходил в состоянии сильного раздражения, обозленный, то после беседы с настоятелем успокаивался, уходил умиротворенным и даже с радостью на душе.

Протоиерей Евфимий Козловцев был потомственным казаком, по­этому старался находить время и для участия в деле возрождения казачества, всегда служившего на благо Отечества. За эти труды он был награжден грамотами губернатора и Правительства Курганской области. Среди его наград — почетная грамота атамана Оренбургского казачьего войска, медали «За особые заслуги», «За усердие в службе», «440 лет Оренбургского казачьего войска».

По отзывам самих казаков, отец Евфимий полностью соответствовал их представлениям о полковом священнике. Пастырь всегда знал, как поддержать воинов, напоминал: «Никогда нельзя унывать, что бы ни случилось. Господь всегда поможет». Он приучал в тяжелых обстоятельствах читать Иисусову молитву, и это очень укрепляло его духовных чад на боевых заданиях. Откуда-то, по их словам, появлялась сосредоточенность, спокойствие и уверенность, что все будет хорошо.

Когда началась специальная военная операция на Украине, перед протоиереем Евфимием Козловцевым не стояло вопроса, ехать ли вместе с казаками сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила в зону конфликта или остаться на приходе. Своим близким он сказал так: «Как я могу их оставить?» И многих успел крестить, исповедать и причастить за время своего служения в боевых условиях.

Оренбургский казак, подъесаул, он выбрал свой путь служения людям и до конца был верен этому выбору. Он погиб во время ракетного обстрела войсковой части, в которой служил. Воины-казаки, которых он проводил накануне на боевое задание, опоздали на паром и остались ночевать на другом берегу реки. Может быть, это его молитва защитила их от верной гибели. У отца Евфимия остались дома жена и пятеро детей. Протоиерея Евфимия Козловцева похоронили за церковным алтарем Скорбященского храма г. Катайска.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего протоиерея Евфимия, прости ему всякое согрешение вольное и невольное, даруй ему Царствие Небесное и сотвори ему вечную память!

