Протоиерей Борис Михайлов

04.12.1941–30.08.2022

30 августа 2022 года на 81-м году жизни отошел ко Господу почетный настоятель храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и праведного Филарета Милостивого при Детской городской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского протоиерей Борис Михайлов. PFD-версия.

Будущий священник Борис Борисович Михайлов родился 4 декабря 1941 года. Как и у многих детей вой­ны, его отец, Борис Георгиевич Михайлов, не вернулся с фронта и был похоронен в братской могиле на Псковщине в 1944 году. По матери их род восходил к духовному сословию южнорусских губерний с широко распространенной в тех краях фамилией Булгаковы, а дед служил сельским священником до закрытия прихода в двадцатые годы. Воспитывался мальчик мамой, и образ деда-священника обладал для него притягательной силой, несмотря на атеистическую пропаганду в школе.

Борис всегда искал Бога в разнообразных Его проявлениях — в красоте, правде и истине. После школы будущий пастырь получил в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова необычную специальность для молодого человека того времени — искусствовед. Красота Божиего мира и возможности ее запечатления в человеческом творчестве притягивали юношу с неодолимой силой. В положенное время он отбыл воинскую повинность, получил диплом и устроился на работу в музей-усадьбу графов Шереметевых в Останкине.

Расширение круга знакомых в конце 1960-х годов и известное потепление общественного климата в стране способствовали кардинальному изменению его мировоззрения. Молодой научный сотрудник с энтузиазмом включился в правозащитное движение и принимал участие в благотворительной инициативе — Фонде помощи семьям политических заключенных, основанном А. И. Солженицыным. Эта деятельность не осталась незамеченной властями, и подготовленная к защите кандидатская диссертация была вынужденно отложена на несколько лет.

К этому же периоду относятся его воцерковление и появление собственной семьи, в которой вскоре один за другим появилось пятеро детей. Итогом многолетней работы Бориса Михайлова в Останкине стала его книга, посвященная приусадебному храму — церкви Живоначальной Троицы.

Отец Борис стал священнослужителем уже в зрелом возрасте. В пятьдесят лет он был рукоположен в сан диакона. К этому важному событию он подошел образованным и зрелым человеком. Около двадцати лет до того его духовниками были отец Аркадий Шатов (ныне епископ Верейский Пантелеимон), протоиереи Сергий Вишневский и Георгий Бреев († 2020). Другим источником духовного знания стали для отца Бориса труды богословов, философов и церковных деятелей русского зарубежья. А воспитание пятерых детей послужило своеобразным «экспериментальным полем» для его будущего пастырства. Домашнее ежевечернее молитвенное правило, например, включало чтение рядового евангельского зачала, вслед за которым отец семейства регулярно произносил небольшую «проповедь».

Принятие сана отцом Борисом совпало с новой страницей в истории всей страны. Его диаконская хиротония состоялась в Новодевичьем монастыре 10 августа 1991 года, а через несколько дней грянул путч — не­удавшаяся попытка государственного переворота.

В ноябре 1993 года состоялась священническая хиротония отца Бориса, которую совершил Патриарх Алексий II. Начинал пастырь свое церковное служение как штатный клирик старинного московского храма Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне, но вскоре, в 1994 году, был назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Позже к этим обязанностям добавилось попечение о больных в городской больнице № 19. В Детской городской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского отец Борис не только заботился о маленьких пациентах и их родителях, но и фактически заново отстроил больничный храм праведного Филарета Милостивого (см. его церковно-исторический этюд: Домовый Филаретовский храм Ермаковской богадельни за Трехгорной заставой. М., 2007).

Эта разнообразная и неустанная самоотверженная деятельность священника продолжалась на протяжении четверти века. Не оставлял он и искусствоведческих трудов, осуществив уникальный синтез церковно-исторического исследования. О каждом из храмов, в которых ему довелось служить, отец Борис создал замечательные краеведческие книги «Храм на Пресне. История прихода и храма Рождества св. Иоанна Предтечи на Пресне. XVII–XX века» и «Храм в Филях. История прихода и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях», раскрывающие историю места и церковной старины через внимание к судьбам верующих людей, связавших лучшее, что было в их жизни, с Церковью. Каждая из книг завершается помянником, чтобы у действующего прихода была возможность установить молитвенную связь с ушедшими поколениями духовенства и прихожан.

В последние годы служения отца Бориса у него прибавилось еще одно добровольное послушание — преподавание в Московском государственном лингвистическом университете на одной из первых кафедр по теологии, открывшихся в светских учебных заведениях. Священнослужитель всегда с интересом брался за разработку и чтение богословских и исторических дисциплин, хотя это требовало немалой энергии и времени. Но главным его детищем в этой сфере был продолжительный многосеместровый курс по истории христианского искусства (см.: История христианской иконосферы и церковного искусства: учебное пособие. Ч. I–II. М., 2011–2013). Он сформулировал оригинальную концепцию религиозной и христианской природы европейского искусства и сумел ее обосновать на обширном фактическом материале мировой истории, которым отлично владел как профессиональный искусствовед.

Став священником, отец Борис нашел то, чего искал всю жизнь, — в красоте и правде он обрел Истину. И осознание этого придавало ему неисчерпаемые силы в его неутомимом служении. По старинной сословной традиции русского духовенства, он всегда и везде носил рясу, будь то большие перегоны на общественном транспорте по всей Москве и Подмосковью или пешие маршруты на требы. Но, наверное, самое главное в его священстве — это сохранение до последних дней того горения, наполненности жизни духом, угасание которого так часто происходит в нашей многотрудной повседневности.

На вершине жизни и самоотверженного служения Богу, Церкви и людям пастыря постигла тяжелая разрушительная болезнь, постепенно заставившая свернуть все его дела. Прежде активный и деятельный, отец Борис принял неизбежную немощь старости с глубоким смирением. Тяжкий недуг не сломил, а только усилил его дар любви. Пройдя через очистительное страдание и боль, 30 августа 2022 года протоиерей Борис Михайлов преставился ко Господу.

Петр Михайлов,

профессор Православного Свято-Тихоновского