Протоиерей Богдан Сойко

25.08.1938 – 07.01.2023

7 января 2023 года, отслужив Божественную литургию в праздник Рождества Христова, после сердечного приступа отошел ко Господу настоятель Николо-Богоявленского морского собора г. Санкт-Петербурга протоиерей Богдан Сойко. PDF-версия.

Богдан Игоревич Сойко родился 25 августа 1938 года в селе Деражно Ровенской области (тогда Украинская ССР). Отец и дед его были священниками, отца репрессировали. В 1956–1960 годы Богдан Сойко учился в Ставропольской духовной семинарии. В 1964 году со степенью кандидата богословия окончил Ленинградскую духовную академию.

Двадцать первого июня 1964 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым; † 1978) Богдан Сойко был рукоположен во диакона. После этого служил в храме великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, в Никольском соборе, в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, в Спасо-Преображенском соборе. Диаконом отец Богдан прослужил 17 лет: как он сам вспоминал, «владыка Никодим очень ценил хорошие голоса».

С 1969 по 2012 год преподавал литургику в Санкт-Петербургской духовной академии, имел ученые звания доцента, а затем профессора.

В 1981 году в Николо-Богоявленском соборе был рукоположен во пресвитера митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием (Мельниковым; † 1986). В 1982–1992 годы нес послушание благочинного приходов Московской Патриархии в Финляндии.

В 1987 году был назначен настоятелем Николо-Богоявленского собора.

В перестроечные годы отец Богдан стал одним из первых пастырей, кто озаботился катехизацией прихожан. По субботам, до начала всенощного бдения, он проводил беседы по Священному Писанию.

«Поначалу приходило от 50 до 100 человек, потом уже до 500, — вспоминал отец Богдан. — Беседы проходили в верхнем храме, люди стояли. Приходили и ученые, и обычные люди, и студенты, и дети».

Памятуя, что Николо-Богоявленский собор изначально, еще при императрице Елизавете Петровне, строился как храм моряков, священник наладил тесное взаимодействие с командованием Военно-морского флота и с судостроителями: освящал все корабли, сходившие со стапелей на «Северной верфи», а также возобновил традицию освящения в соборе боевого оружия выпускников военно-морских училищ Санкт-Петербурга. В 1996–2005 годы был председателем Отдела по связям с армией и флотом Санкт-Петербургской епархии. В 1998 году указом Патриарха Алексия II был назначен внештатным сотрудником Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями для духовного окормления воинов — моряков Балтийского флота. В престольные праздники и другие значимые даты на Божественную литургию в Николо-Богоявленский морской собор собирался практически весь генералитет Петербурга.

Среди прихожан Никольского собора не только люди, связанные с армией и флотом, но и писатели, и ученые, а также артисты Мариинского театра, которые традиционно поют в соборном хоре.

Отец Богдан был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш». Награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира (II и III степеней), святого благоверного князя Даниила Московского (II степени), святого преподобного Сергия Радонежского (I, II и III степеней). За особые заслуги в служении Святой Церкви и в честь 80-летия награжден правом ношения второго наперсного креста с украшениями.

Более сорока лет протоиерей Богдан Сойко был преподавателем Санкт-Петербургской (Ленинградской) духовной академии, выпускником которой являлся и сам. В день его кончины в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова священник Глеб Санюк совершил заупокойную литию.

«Многие приходили к нему за советом и помощью, встречая с его стороны отеческую заботу и пастырскую мудрость, небезразличие и проницательность, — отмечается в соболезновании митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. — Для поколений духовенства, которые служили или проходили ставленническую практику в Никольском соборе, он стал духовным наставником, строгим, но вместе с тем внимательным и справедливым. До последних дней отец Богдан участвовал в епархиальной жизни, сохраняя заинтересованность и бодрость духа».

Отпевание почившего состоялось 9 января в Николо-Богоявленском соборе после Божественной литургии. Похоронен протоиерей Богдан Сойко на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Да упокоит его Господь в селениях праведных!

Протоиерей Александр Сорокин,

председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля Николо-Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга протоиерея Богдана Сойко.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варсонофию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, клиру и прихожанам Николо-Богоявленского морского собора, родным и близким протоиерея Богдана Сойко.

Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Глубоко скорблю в связи с кончиной настоятеля Николо-Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга протоиерея Богдана Сойко.

Отец Богдан являлся одним из старейших клириков города на Неве, пользовавшимся большим пастырским авторитетом среди священнослужителей Северной столицы. Призванный к трудам на ниве церковной еще приснопамятным митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), почившим без малого шестьдесят лет, до самого последнего дня своей жизни с большой ревностью о Господе совершал многообразные послушания в винограднике Христовом. Всего себя посвящая делу Божиему, отец Богдан отдавал немало сил свидетельству ближним и дальним о пришедшем в мир Спасителе, Который, по премудрому Промыслу, призвал к Себе верного служителя в святой день Своего Рождества.

Милостивый Господь да упокоит душу отца Богдана в селениях небесных, дарует родным и близким почившего мужество достойно перенести постигшее их горе. Вечная память почившему доброму пастырю!

С искренними соболезнованиями

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ