Протоиерей Алексий Чаплюк

20.09.1936–06.12.2021

6 декабря 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Алексий Чаплюк — многолетний пастырь Украинской Православной Церкви, полвека своей жизни отдавший священническому служению на Донбассе. PDF-версия.

Протоиерей Алексий Семенович Чаплюк родился 20 сентября 1936 года в поселке Красный Кут Антрацитовского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области в семье благочестивых христиан. Когда ему было шесть лет, его отец погиб на войне. Мама будущего священника была вынуждена сама добывать пропитание для семьи тяжелым трудом на шахте, отчего ее руки были покрыты волдырями и ранами. После окончания школы Алексей Семенович был вынужден идти работать в шахту, чтобы помогать матери и сестре. Параллельно учился в горном училище. При любой возможности старался приезжать на богослужение в Михайловку, поскольку в его родном поселке храм был закрыт. Будущий пастырь охотно и с трепетом нес там клиросное послушание. Вскоре он познакомился со своей будущей супругой и в 1966 году поехал вместе с ней к выдающемуся подвижнику преподобному Амфилохию Почаевскому, еще просто отцу Иосифу. Благословляя молодых людей, старец прозорливо заметил девушке, что она станет женой священника. Действительно, вскоре Алексей и Любовь поженились, у них родились дети.

После окончания училища Чаплюк принял решение поступать в Московскую духовную семинарию.

Местные власти пытались уговорами убедить его отказаться от получения духовного образования в пользу учебы с различными льготами в горном институте. Затем, когда стало понятно, что будущий священник не согласится, советские чиновники решили отправить его в армию. Неизбежность военной службы была очевидной даже вопреки тому, что молодой человек уже был комиссован по состоянию здоровья и зачислен на первый курс семинарии.

Перед отправкой в войсковую часть Алексей Семенович поехал за духовным советом и молитвой в поселок Ракитное к архимандриту Серафиму (Тяпочкину). Как потом вспоминал священник, при встрече со старцем он не знал, как повести речь о своей беде. Однако отец Серафим сам начал его утешать: «Ничего страшного. Все будет хорошо. Вот меня тоже брали в армию, но все обошлось». Уезжал из Ракитного Алексей утешенным и воодушевленным. Отслужив положенные несколько месяцев, он вернулся домой. Не теряя надежды, позвонил в семинарию. Оказалось, что место для него сохранилось! Так в 1967 году молитвами архимандрита Серафима Алексей Чаплюк поступил в Московскую духовную школу. Во время учебы он нес послушание певчего в братском хоре под руководством архимандрита Матфея (Мормыля).

В 1970 году Алексей Чаплюк был рукоположен в сан диакона, а позднее — во пресвитера. После рукоположения отец Алексий перевелся на заочное отделение семинарии, получив направление на свое первое приходское послушание в Покровский храм поселка Луганское Донецкой области.

После окончания с отличием Мос­ковской духовной семинарии священнослужитель был направлен в Преображенский храм Мариуполя. Следующим местом пастырского служения отца Алексия был приход в поселке Карловка Волновахского района. С 1984 года и до ухода за штат по причине болезни в середине ­2000-х протоиерей был настоятелем Георгиевского храма в поселке Сартана под Мариуполем.

Отец Алексий был главой большой семьи: у них с супругой пятеро детей, тринадцать внуков и трое правнуков.

Неся служение в священном сане, отец Алексий был награжден разными церковными наградами, в том числе богослужебными. Однако самой важной наградой, как часто говорил он сам, была Божия милость ему служить и проповедовать. Дело в том, что десять последних лет своей жизни из-за осложнений сахарного диабета пастырь почти ничего не видел, но с Божией помощью посещал все праздничные и воскресные богослужения, регулярно наставляя верующих за Божественной литургией. Священник был убежден, что благодать Божия никогда не оставляла его, в том числе в недугах и многоразличных испытаниях.

В воскресенье 5 декабря отец Алексий пришел в храм на Божественную литургию, за которой приступил к Святым Таинам и, как оказалось, в последний раз обратился с амвона к любимой пастве со словом о Христе. На следующий день, 6 декабря, протоиерей Алексий отошел ко Господу.

Девятого декабря состоялось отпевание почившего в Никольском Морском соборе Херсона, настоятелем которого является его старший внук архимандрит Силуан (Пасенко). По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна отпевание отца Алексия совершили благочинные Херсона и клирики городских храмов. Тело священника было погребено у апсиды Казанского придела Морского собора.

В памяти своих духовных чад, прихожан и верующих Украинской Православной Церкви, протоиерей Алексий остался дерзновенным молитвенником, ревностным пастырем и проповедником. Главной темой его наставлений было покаяние и необходимость церковной жизни для спасения души. Сам пастырь не мыслил себя вне Церкви, подавая окружающим пример «верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою» (ср. 1 Тим. 4, 12).

Да упокоит Господь душу раба Своего протоиерея Алексия в селениях праведных!

Архимандрит Силуан (Пасенко)