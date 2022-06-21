Протоиерей Александр Сложеникин

10.06.1936–18.02.2022

18 февраля 2022 года на 86-м году жизни после тяжелой многолетней болезни отошел ко Господу почетный настоятель Покровского храма села Петровское Наро-Фоминского городского округа Одинцовской епархии протоиерей Александр Сложеникин. PDF-версия.

Будущий пастырь родился в 1936 году. Он происходил из рода священников, служивших в московских храмах святых апостолов Петра и Павла в Солдатской слободе и мученика Иоанна Воина на Якиманке. Духовное образование Александр Сложеникин получил в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1961 году.

Четвертого декабря того же года Патриархом Московским и всея Руси Алексием I в Богоявленском кафедральном соборе он был рукоположен в священный сан. После этого он продолжил образование в Московской духовной академии, которую окончил в 1965 году. Вскоре священник был назначен настоятелем Покровского храма с. Петровского. Этот храм был одним из немногих, не закрывавшихся в советское время, его посещали верующие не только всего Наро-Фоминского района, но и из других ближайших мест Москвы и Подмосковья.

Кроме приходского служения, пастырь долгое время нес послушание члена редколлегии «Журнала Московской Патриархии», где возглавлял отдел литургики. Некоторое время был благочинным церквей Наро-Фоминского округа. Прихожане очень любили своего духовного наставника.

— Моих родителей связывала долгая дружба с батюшкой, — вспоминает Елена Комарова. — Отец Александр с радостью приезжал на их именины, но всегда оставался у нас недолго. Чтобы заехать к нам, он обычно отрывался от какого-то важного дела и быстро покидал нас: «Простите! Никаких пирогов. Рабочие ждут!»

Сколько его помню, он всегда что-то делал: или служил, или красил церковь, или прокладывал трубы, или строил дом для воскресной школы. При этом он очень любил мир Божий и радовался всякому творению Господа. Летом вставал всегда рано. Когда была возможность, с удовольствием ходил в лес за грибами, закручивал компоты и, конечно, непрестанно молился. Обожал детей и внуков, своими руками сделал для них уютную беседку, крутящуюся скамейку и удобные качели.

На исповеди он всегда внимательно спрашивал: «Всех простила? Ни на кого зла не держишь?» Для него самого было важно никого не обидеть и утешить каждого. Однажды мы с мамой только вышли после Литургии, как начался очень сильный дождь. Батюшка тут же выскочил за нами из храма, предложив свой зонтик. Когда у меня началось трудное время в жизни, он просто побыл со мной и дал мне почитать беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым. Это была огромная поддержка. Почти без слов.

За усердное многолетнее служение Церкви священнослужитель был награжден митрой, правом служения Литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш», орденами преподобного Сергия Радонежского (III степени), святителя Иннокентия Московского (III степени) и многими другими церковными наградами.

Последние годы жизни пастырь потерял голос и тяжело болел, переживая, что не имеет возможности совершать богослужение. В этот период за ним сохранялся статус почетного настоятеля храма, в котором он служил более сорока лет.

Вечная память новопреставленному протоиерею Александру Сложеникину!

Да упокоит его Господь в селениях праведных!



Протоиерей Олег Митров,

благочинный церквей Наро-Фоминского округа Одинцовской епархии

