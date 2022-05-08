Протоиерей Александр Макаров

25.02.1954–22.01.2022

22 января 2022 года на 68-м году жизни отошел ко Господу многолетний сотрудник Отдела внешних церковных связей, настоятель Преображенского храма поселка Запрудня Талдомского городского округа Московской области протоиерей Александр Макаров. PDF-версия.

Александр Аркадьевич Макаров родился 25 февраля 1954 года в Москве. Получил высшее образование в Московском текстильном институте. Службу в рядах Советской армии проходил на космодроме Байконур, затем трудился инженером-конструктором на Московской прядильно-ткацкой фабрике и на производственном объединении «Пролетарский труд».

В 1982 году был принят во 2-й класс Московской духовной семинарии, которую окончил в числе первых учеников в 1985 году. Еще обучаясь в семинарии, с 1984 года он начал работать в Издательском отделе Русской Православной Церкви под руководством архиепископа (впоследствии митрополита) Питирима (Нечаева) сначала референтом отдела проповеди, потом заведующим крупнейшего отдела «Журнала Московской Патриархии» — «Церковная жизнь». Был инициатором создания первой в России православной газеты «Церковный вестник», занимал должность заместителя главного редактора издания (в дальнейшем газета стала называться «Московский церковный вестник»). Отца Александра, прекрасно знакомого с церковной стилистикой и во многом ее формировавшего в 1980-е годы, по праву можно считать одним из основоположников современной проповеди через печатное слово и иные средства массовой информации.

С января 1991 года продолжил работу в духовно-просветительском журнале «Православная беседа» в должности заместителя главного редактора.В 1990–1994 годах совмещал труды в сфере издательской деятельности с трудами в Синодальной комиссии по канонизации святых.

В 1993 году митрополитом Ювеналием (Поярковым) был рукоположен в сан диакона, затем в сан пресвитера, служил в Вознесенском храме села Ново-­Никольское Талдомского благочиния Московской епархии. В 1995 году переведен во вновь открытый храм Преображения Господня поселка Запрудня того же благочиния.

За 27 лет настоятельства трудами и молитвами отца Александра была создана крепкая православная приходская община, отстроен и украшен новый большой и светлый храм, воссозданный по проекту старого, разрушенного в середине ХХ века. В этот период священнослужитель также нес послушания в епархиальном отделе по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации. В октябре 2002 года начал работать в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата на должности заведующего сектором публикаций. В круг ответственности отца Александра входили организация и содержание издательского процесса ОВЦС. При нем были изданы несколько книг председателя отдела митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси), сборники церковных документов, принятых на Архиерейских Соборах 2000-х годов, на русском, английском и немецком языках, издавались научно-­богословский журнал и Информационный бюллетень ОВЦС. Отец Александр исполнял при этом многие другие послушания, совмещая свою деятельность с непрерывным приходским служением.

В сентябре 2011 года отец Александр перешел на должность консультанта ОВЦС, в которой проработал до своей кончины, проявив себя не только добрым пастырем словесного стада Христова, но и ответственным церковным деятелем — опытным профессионалом, обладающим серьезным творческим и организаторским потенциалом.

Труды отца Александра во благо Святой Церкви отмечены многими наградами. В 2004 году он был удостоен сана протоиерея, в 2009-м — палицы, в 2014 году был награжден правом ношения креста с украшениями, в 2019 году получил право служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы…».

Почивший обладал замечательными личными качествами, за которые коллеги питали к нему глубокое уважение. В отношениях с людьми он являл любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость (Гал. 5, 22), подавая всегда добрый пример всем, кому Господь дал радость общения с ним.

Глубокую утрату по кончине отца Александра понесли и Отдел внешних церковных связей, и Сергиево-­Посадская епархия, и приход Преображенского храма. «Со скорбью узнал о кончине протоиерея Александра Макарова. Мы знали его как истинного служителя алтаря Господня, пастыря по призванию и надежного соработника по Отделу внешних церковных связей, — говорится в послании со словами соболезнования председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. — Многие важнейшие послушания отец Александр исполнял, подходя к ним со всем усердием, стараясь достойно и непорочно совершать возложенные на него обязанности. Молюсь Милостивому Создателю и Владыке жизни и смерти, у Которого все живы (см. Лк. 20, 38), дабы Он простил новопреставленному протоиерею Александру согрешения вольные и невольные и даровал услышать желанный глас: Добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего (Мф. 25, 21). Вечная память новопреставленному протоиерею Александру».

Соболезнование также выразил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома: «С глубокой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Макарова. Отец Александр являлся ревностным тружеником на ниве Христовой, без малого три десятка лет возносившим молитвы обо всем мире перед Престолом Божиим и уверенно ведшим ко спасению свою паству. Вся его жизнь была наполнена движением к Богу, простым и честным трудом. Возношу молитвы Милосердному Господу, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Своего служителя и, якоже на земли Сам его прославил, Сам же и исход жития его во входе святых праведных вчинил».

Погребение протоиерея Александра Макарова было совершено за алтарем Преображенского храма, где он прослужил 26 лет.

Вечная память!

Светлана Козлова

