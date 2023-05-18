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18 мая 2023 г. 16:30
Протоиерей Александр Карягин
13.05.1949 – 17.01.2023
17 января 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Костромской епархии, старейший преподаватель Костромской духовной семинарии митрофорный протоиерей Александр Карягин. PDF-версия.
Александр Иванович Карягин родился 13 мая 1949 года в Новосибирске в верующей семье. В возрасте 14 лет по благословению архиепископа Новосибирского и Барнаульского Кассиана (Ярославского; впоследствии архиепископ Костромской и Галичский; † 1990) начал нести пономарское послушание.
В 1967 году Александр Карягин поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Через год был призван в армию, после демобилизации продолжил обучение в духовной школе. Однокурсниками отца Александра были митрополит Новгородский и Старорусский Лев и архиепископ Нижегородский и Арзамасский Евгений (Ждан; † 2002).
В 1971 году, после вступления в брак, Александр Карягин принял сан диакона, в 1972 году был рукоположен во пресвитера, после чего много лет прослужил в соборе Воскресения на Дебре г. Костромы. В дальнейшем, будучи уже протоиереем, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии и в 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия на тему «Оптина пустынь и ее значение в деле духовно-нравственного просвещения».
В 1997 году был назначен на должность представителя Русской Православной Церкви при Патриархе Болгарском и настоятелем храма подворья Русской Православной Церкви в Софии. За десять лет его служения при подворье была создана библиотека духовной литературы, организована воскресная школа, детский церковный хор, студия изобразительного искусства. За вклад в развитие международных церковных связей в 2003 году отец Александр был награжден Патриархом Болгарским, Митрополитом Софийским Максимом (Минковым; † 2012) орденом Климента Охридского (I степени).
Вернувшись из Болгарии, пастырь служил в костромских храмах и преподавал в Костромской духовной школе. В последнее время он возглавлял кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин, читал лекции по нравственному богословию, истории Русской Церкви, истории Поместных Церквей, гомилетике. Выпускники последних лет запомнили отца Александра как постоянного члена итоговой экзаменационной комиссии. Для многих семинаристов он был научным руководителем дипломных работ.
Труды священнослужителя на благо Святой Церкви были отмечены многими богослужебно-иерархическими и общецерковными наградами, в числе которых ордена преподобного Серафима Саровского (II и III степени), святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (III степени), благоверного князя Даниила Московского (III степени) и преподобного Сергия Радонежского (III степени).
Совершая свое священническое служение более полувека, он был милосердным пастырем, церковным дипломатом и мудрым педагогом. В интервью, посвященном 50-летию его служения в священном сане, которое вышло в семинарском «Ипатьевском вестнике», протоиерей Александр на один из вопросов ответил так: «Быть священником непросто, так как необходимо достойно нести свой крест. Но каждый день служения в священном сане приносит много радости. <…> Пастырь должен быть человеком, который полностью отдает себя Христу и Церкви. Он должен жить этой любовью ко Христу. И должен быть жертвой. Должен сознательно отдавать себя на скорби, трудности, даже до смерти. Тогда его служение будет плодотворным. Тогда благодать Божия будет с ним. Мы сильны, когда с нами Бог. А без Бога мы ничего не значим, ничего делать не можем».
Всемилостивый Господь да упокоит душу верного раба Своего в селениях праведных и сотворит ему вечную память!
Священник Георгий Андрианов,
ректор Костромской духовной семинарии;
Михаил Жигалов,
проректор по воспитательной работе Костромской духовной семинарии
18 мая 2023 г. 16:30
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Протоиерей Борис Глебов
01.06.1936 – 28.02.2023 28 февраля 2023 года на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный клирик Спасо-Преображенского собора города Санкт-Петербурга протоиерей Борис Глебов.
18 мая 2023 г. 16:40
Епископ Феофилакт (Моисеев)
30.04.1949–22.03.2023 22 марта 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу епископ Феофилакт (Моисеев).
18 мая 2023 г. 16:00
Понять русскую душу через молитву
В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.
18 мая 2023 г. 14:00
Начало поражения обновленцев было положено в Москве
В 2022 году в связи со столетием начала кампании по изъятию церковных ценностей «Журнал Московской Патриархии» много писал о тех событиях. В 1922 году в разгар этой кампании возникло движение обновленцев, ставшее одновременно печальной и героической страницей в истории Русской Церкви. Сто лет назад, весной 1923 года, в Москве прошел раскольничий собор, на котором была сделана попытка отменить институт патриаршества и лишить Предстоятеля Русской Церкви патриаршего сана и монашеского достоинства. О причинах возникновения обновленцев, о том, как готовился этот «собор» и как он стал началом краха обновленческого движения, как Патриарх Тихон вместе со своей паствой сумел противостоять разрушительной силе раскола, рассказывает священник Сергий Иванов, кандидат богословия, научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.
16 мая 2023 г. 10:30
Великая сила веры Христовой
Господь сказал Своим ученикам: Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22). Эту радость ученики Христа получили после Его Воскресения. Это же ликование чувствуют все верующие, которые славят Христа воскресшего. И никакие внешние обстоятельства жизни не могут поколебать этой удивительной пасхальной радости. Особо ярко Воскресение Христово сияет в житиях новомучеников и исповедников Церкви Русской. Неслучайно их память всегда совершается в воскресный день, а праздник, например, Собора новомучеников Бутовских отмечается в пасхальный период. Своей жизнью эти святые многократно подтвердили жизнеутверждающую истину: Христос воскресе! Поэтому особенно ценны свидетельства того, как совершали праздник Пасхи новомученики Церкви Русской. Подобных сведений не так уж и много, но тем драгоценнее они для нас. PDF-версия.
12 мая 2023 г. 16:00