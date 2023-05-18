Протоиерей Александр Карягин

13.05.1949 – 17.01.2023

17 января 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Костромской епархии, старейший преподаватель Костромской духовной семинарии митрофорный протоиерей Александр Карягин. PDF-версия.

Александр Иванович Карягин родился 13 мая 1949 года в Новосибирске в верующей семье. В возрасте 14 лет по благословению архиепископа Новосибирского и Барнаульского Кассиана (Ярославского; впоследствии архиепископ Костромской и Галичский; † 1990) начал нести пономарское послушание.

В 1967 году Александр Карягин поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Через год был призван в армию, после демобилизации продолжил обучение в духовной школе. Однокурсниками отца Александра были митрополит Новгородский и Старорусский Лев и архиепископ Нижегородский и Арзамасский Евгений (Ждан; † 2002).

В 1971 году, после вступления в брак, Александр Карягин принял сан диакона, в 1972 году был рукоположен во пресвитера, после чего много лет прослужил в соборе Воскресения на Дебре г. Костромы. В дальнейшем, будучи уже протоиереем, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии и в 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия на тему «Оптина пустынь и ее значение в деле духовно-­нравственного просвещения».

В 1997 году был назначен на должность представителя Русской Православной Церкви при Патриархе Болгарском и настоятелем храма подворья Русской Православной Церкви в Софии. За десять лет его служения при подворье была создана библиотека духовной литературы, организована воскресная школа, детский церковный хор, студия изобразительного искусства. За вклад в развитие международных церковных связей в 2003 году отец Александр был награжден Патриархом Болгарским, Митрополитом Софийским Максимом (Минковым; † 2012) орденом Климента Охридского (I степени).

Вернувшись из Болгарии, пастырь служил в костромских храмах и преподавал в Костромской духовной школе. В последнее время он возглавлял кафедры церковной истории и церковно-практических дисциплин, читал лекции по нравственному богословию, истории Русской Церкви, истории Поместных Церквей, гомилетике. Выпускники последних лет запомнили отца Александра как постоянного члена итоговой экзаменационной комиссии. Для многих семинаристов он был научным руководителем дипломных работ.

Труды священнослужителя на благо Святой Церкви были отмечены многими богослужебно-­иерархическими и общецерковными наградами, в числе которых ордена преподобного Серафима Саровского (II и III степени), святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (III степени), благоверного князя Даниила Московского (III степени) и преподобного Сергия Радонежского (III степени).

Совершая свое священническое служение более полувека, он был милосердным пастырем, церковным дипломатом и мудрым педагогом. В интервью, посвященном 50-летию его служения в священном сане, которое вышло в семинарском «Ипатьевском вестнике», протоиерей Александр на один из вопросов ответил так: «Быть священником непросто, так как необходимо достойно нести свой крест. Но каждый день служения в священном сане приносит много радости. <…> Пастырь должен быть человеком, который полностью отдает себя Христу и Церкви. Он должен жить этой любовью ко Христу. И должен быть жертвой. Должен сознательно отдавать себя на скорби, трудности, даже до смерти. Тогда его служение будет плодотворным. Тогда благодать Божия будет с ним. Мы сильны, когда с нами Бог. А без Бога мы ничего не значим, ничего делать не можем».

Всемилостивый Господь да упокоит душу верного раба Своего в селениях праведных и сотворит ему вечную память!

Священник Георгий Андрианов,

ректор Костромской духовной семинарии;

Михаил Жигалов,

проректор по воспитательной работе Костромской духовной семинарии