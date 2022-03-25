Митрополит Владимир (Котляров)

27.05.1929–19.01.2022

19 января 2022 года на 93-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу митрополит Владимир -(Котляров), управлявший Санкт-Петербургской епархией в 1995–2014 годах, почетный настоятель собора Владимирской иконы -Божией Матери, почетный гражданин Санкт-Петербурга. PDF-версия.

Родился будущий архипастырь (в миру Владимир Котляров) 27 мая 1929 года в городе Актюбинске Казахской ССР в семье диакона.

После окончания Джамбульского статистического техникума в 1948 году молодой человек поступил в Московскую духовную семинарию.

Сразу после выпуска в 1952 году Владимир начал путь церковнослужителя — псаломщиком в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. Там же 22 мая 1953 года был рукоположен в сан диакона, а через два дня — в сан священника. Обе хиротонии совершил архиепископ (в дальнейшем митрополит) Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский) — известный иерарх Русской Церкви, позднее причисленный к лику святых.

Дальнейшие несколько лет жизни молодого священника были связаны с Ленинградом. Здесь он окончил духовную академию в 1958 году с ученой степенью кандидата богословия, после чего был оставлен в духовной школе профессорским стипендиатом для преподавания.

Монашеский постриг отец Владимир принял в 1962 году и решением Священного Синода Русской Православной Церкви был назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В том же году возведен в сан архимандрита и направлен наблюдателем в Рим на II Ватиканский собор.

Осенью 1962 года назначен представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве в сане епископа.

Тридцатого декабря 1962 года хиротонисан во епископа Звенигородского, викария Московской епархии.

В 1964 году, два года спустя, молодого епископа назначили на первую самостоятельную архиерейскую кафедру — Воронежскую и Липецкую. Годом позже его способности оказались вновь востребованы на церковно-дипломатическом поприще. С этого времени он становится постоянным представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске.

С конца 1966 года для владыки Владимира началась череда служений на различных архиерейских кафедрах на территории Советского Союза и за его пределами. В 1966–1967 годах он управлял Кировской и Слободской кафедрой; в 1967 году — Берлинской и Среднеевропейской, будучи Патриаршим экзархом в Средней Европе. С конца 1970 года, уже в сане архиепископа, он продолжил служение правящего архиерея Ростовской и Новочеркасской, а в 1973 году — Иркутской и Читинской кафедр (с временным управлением Хабаровской и Владивостокской епархией). С 1975 года владыка Владимир — архиепископ Владимирский и Суздальский, с 1980 года — Краснодарский и Кубанский. С 1987 по 1993 год занимал кафедру архиепископа Псковского и Порховского. В марте 1992 года в Кремлевском Успенском патриаршем соборе Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был возведен в сан митрополита.

В феврале 1993 года вновь был переведен на юг России, на кафедру, которой уже управлял прежде, — Ростовскую и Новочеркасскую.

Самое продолжительное время митрополит Владимир занимал свою последнюю архиерейскую кафедру — Санкт-Петербургскую и Ладожскую. Решение о его назначении в Северную столицу было принято Священным Синодом Русской Православной Церкви 27 декабря 1995 года.

В течение неполных девятнадцати лет, когда владыка управлял Петербургской епархией, здесь стремительно продолжались процессы возрождения церковной жизни на всех уровнях: учреждались новые приходы и монашеские общины, восстанавливались разрушенные и строились новые храмы и монастыри, рукополагались священнослужители, открывались богословские, огласительные, просветительские курсы и учебные заведения для мирян, учреждались епархиальные структуры самого широкого спектра деятельности.

К числу значимых достижений этого времени можно отнести возвращение Церкви Казанского кафедрального собора на Невском проспекте, в здании которого многие годы находился Музей истории религии и атеизма, а также возрождение главного монастыря митрополии — Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Одновременно с возрождением обители были возвращены и восстановлены почти все лаврские корпуса, значительную часть которых с тех пор занимают епархиальные структуры.

Во многом эти успехи стали возможны благодаря умению владыки Владимира вести конструктивный и доброжелательный диалог с деятелями культуры и государственными властями всех уровней.

Митрополит Владимир удостоен множества орденов и медалей и Русской Православной Церкви, и многих других Православных Церквей, а также государственных и общественных наград.

В марте 2014 года, в возрасте неполных 85 лет, решением Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Владимир был почислен на покой с сохранением должности почетного настоятеля собора Владимирской иконы Божией Матери.

Владыка прожил без малого 93 года — долгую жизнь, с самого детства посвященную служению Церкви. На момент кончины он был старейшим и по возрасту, и по старшинству сана архиереем Русской Православной Церкви. На протяжении 52 лет своего архиерейства (не считая пребывания на покое) владыка исполнял разнообразные церковные послушания. Впечатляет само число архиерейских кафедр (их набралось десять), которые в разные годы возглавлял покойный архипастырь, а также их география — от Берлина до Иркутска. Для Петербургской же митрополичьей кафедры служение владыки Владимира в качестве правящего архиерея стало одним из самых продолжительных в ее истории.

«Преставившийся ко Господу архиерей прожил жизнь, исполненную многих забот и трудов, которые он совершал ради утверждения в сознании паствы непреходящих духовно-нравственных ценностей Евангелия…» — подытоживает богатый жизненный и архипастырский путь владыки соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отпевание митрополита Владимира состоялось в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 21 января 2022 года. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев и духовенства митрополии, гостей в священном сане, губернатора Санкт-Петербурга, представителей общественности и многочисленных мирян, пришедших проститься с усопшим.

Погребен владыка на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Вечная память архипастырю!

Протоиерей Александр Сорокин