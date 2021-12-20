Митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук)

01.03.1953–15.09.2021

15 сентября на 69-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался Высокопреосвященнейший Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский, более четверти века возглавлявший Ровенскую епархию Украинской Православной Церкви. PDF-версия.

Митрополит Варфоломей (в миру Ващук Виктор Владимирович) родился 1 марта 1953 года в с. Городно Любомльского района Волынской области в крестьянской семье. От родителей он перенял глубокую веру в Бога и получил христианское воспитание. После службы в рядах Советской армии в течение двух лет работал в вагонном депо г. Ковеля. В 1979 году окончил Одесскую духовную семинарию. В том же году был принят на 1-й курс Московской духовной академии, которую окончил в 1983 году с ученой степенью кандидата богословия. В том же году началось его священническое служение с рукоположения 16 октября в сан диакона, а 18 октября в сан священника. Первый опыт приходского служения будущий архиерей получил на приходе Спасо-Преображенского храма поселка Старая Выжевка на Волыни, куда он был назначен настоятелем.

В марте 1989 года священник Виктор Ващук стал секретарем Волынского епархиального управления и клириком Свято-Троицкого кафед-рального собора г. Луцка. В апреле 1989 года отца Виктора возвели в сан протоиерея, и в сентябре того же года он получил послушание настоятеля луцкого Свято-Троицкого кафедрального собора.

Двадцать второго декабря того же года он принимает монашеский постриг с именем Варфоломей в честь святого апостола Варфоломея. Восемнадцатого января 1990 года возведен в сан архимандрита.

Вскоре Господь призвал его к архиерейскому служению. Двадцать четвертого февраля 1990 года он был хиротонисан во епископа Волынского и Ровенского.

В апреле того же года произошло разделение Волынско-Ровенской епархии на Волынскую и Ровенскую. Преосвященный Варфоломей остался руководить Волынской епархией с титулом епископа Волынского и Луцкого. Усилиями архипастыря были открыты на Волыни десятки новых храмов. Благодаря его ходатайству в октябре 1990 года состоялось открытие в Луцке духовного училища, которое через год получило статус семинарии. Владыка Варфоломей тогда же стал ее первым ректором.

Служение Преосвященного на Волынской кафедре совпало с тяжелым периодом церковного раскола и агрессии против Церкви со стороны радикально настроенных националистических группировок. В августе 1992 года в Луцке произошли трагические события, связанные с захватом принадлежавшего Украинской Православной Церкви комплекса Луцкого Свято-Троицкого собора вместе с помещениями Волынского епархиального управления и Волынской духовной семинарии.

Вскоре епископ Варфоломей был перемещен на Николаевскую кафедру с титулом епископа Николаевского и Вознесенского, а через год возглавил Сумскую кафедру.

Двадцать седьмого июля 1995 года он вернулся уже на Ровенскую кафедру, которой руководил до последнего своего вздоха.

За усердное служение Украинской Православной Церкви 23 ноября 1996 года епископ Варфоломей был возведен в сан архиепископа, а 28 августа 2014 года в сан митрополита.

Преосвященный Варфоломей — участник Поместного и всех Архи-ерейских Соборов Православной Церкви в период с 1990 по 2000 год. Он был неоднократно отмечен церковными и светскими наградами. Владыка Варфоломей любил свою Родину и Богом дарованную ему паству, ревностно относясь к своему служению. Он издал несколько литературных сборников, посвященных Православию в Ровенской области. Особое внимание уделял расцвету монашества во вверенной ему епархии. За время его управления было открыто и возрождено 16 монастырей и монашеских скитов. В последние годы архипастырь страдал тяжелой болезнью. Однако, несмотря на физические немощи, он стремился по мере сил продолжать свое высокое служение на благо Церкви и ближним. Преосвященный Варфоломей отошел в вечность после таинства Соборования и Святого Причастия. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах любящей его паствы и духовных чад.

Пресс-секретарь Ровенской епархии

архимандрит Герман (Кулакевич)