Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук)

19.11.1962–18.06.2021



18 июня скоропостижно отошел ко Господу на 59-м году жизни постоянный член Синода Украинской Православной Церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. PDF-версия.

Митрополит Митрофан (в миру — Михаил Иванович Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в г. Белогорье Хмельницкой области Украины в ­семье рабочих.

В 1981–1983 годах служил в рядах Советской армии. В 1984–1987 годах учился в Одесской духовной семинарии, после окончания которой в 1987 году поступил в Московскую духовную академию.

В 1988 году в рамках обмена студентами между Русской и Польской Православными Церквями был направлен в Христианскую богословскую академию в Варшаве, которую окончил в 1993 году с ученой степенью магистра богословия. Во время обучения в Варшаве исполнял обязанности воспитателя и преподавателя Варшавской духовной семинарии.

Двадцать первого августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен в сан иеродиакона, 16 сентября — в сан иеромонаха.

В 1994 году принят в число преподавателей Киевских духовных школ и в число братии Киево-Печерской лавры. В Киевских духовных школах занимал должность инспектора, затем проректора.

В 1994 году возведен в сан игумена, в 1995 году — в сан архимандрита.

Тридцатого июля 2000 года хиротонисан во епископа Переяслав-­Хмельницкого, викария Киевской митрополии, назначен управляющим делами Украинской Православной Церкви.

Девятого июля 2003 года возведен в сан архиепископа.

Решением Синода Украинской Православной Церкви (УПЦ) от 22 ноября 2006 года назначен председателем Синодальной комиссии по диалогу с Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

Тридцать первого мая 2007 года освобожден от должности викария Киевской митрополии и назначен управляющим Белоцерковской епархией.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 9 сентября 2009 года (журнал № 45) возглавил возобновленную Синодальную комиссию Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и рабочую группу по подготовке диалога с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2012 года (журнал № 25) назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ, освобожден от должности управляющего делами Украинской Православной Церкви, оставлен в числе постоянных членов Синода УПЦ.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 20 июля 2012 года (журнал № 65) назначен Преосвященным Луганским и Алчевским.

Двадцать восьмого августа 2014 года за Литургией в Киево-Печерской лавре Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возведен в сан митрополита.

Несмотря на то что земная жизнь владыки Митрофана оборвалась очень рано, он успел совершить много полезного, отдавая всего себя Богу и людям. За свое добросовестное служение он был удостоен многих церковных наград. И главной наградой митрополиту Митрофану стала любовь к нему его паствы. Его искренняя религиозность, чрезвычайная интеллигентность, отзывчивость и доброта неизменно вызывали уважение собратьев-­архиереев, духовенства, мирян и даже людей, далеких от Церкви. Его проповеди всегда были наполнены живым словом, вдохновенным Духом Святым, а совершаемое им богослужение всегда отличалось молитвенностью и возвышенной торжественностью.

Он не раз рисковал своей жизнью, ревностно выполняя свое архипастырское служение во время военных действий на Донбассе, заботился об освобождении из плена украинских военнослужащих и помогал тем, кто остался без пристанища и средств к существованию.

Вечная память митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану, в селениях праведных да вселит Милостивый Господь душу нашего дорогого архипастыря.

Протодиакон Геннадий Пекарчук,Светлана Тишкина



Из воспоминаний клириков и паствы Луганской епархии





Протоиерей Иаков Лобов,

благочинный церквей Александровского округа

— Владыку с любовью встретила Луганская земля. И такую же любовь он дарил всем, с кем ему приходилось служить и общаться. Боевые действия разрушили храмы, но владыка деятельно помогал священству, дав возможность служить там, где это было возможно. Благодаря его хлопотам и молитвам никто из настоятелей не оставил своего прихода.

Архимандрит Тихон (Ильгов),

благочинный церквей Луганского округа № 2, настоятель прихода Казанской иконы Божией Матери

— Владыка Митрофан был дипломатичным, внимательным к просьбам, милостивым, имел дар слова. Как только он пришел на Луганскую кафедру, сразу чудесным образом появилась возможность строительства на приходах. Все зашевелилось, как будто запустился некий механизм. Со временем и нам Бог благословил начать возводить храм. Много было разных препятствий, казавшихся непреодолимыми, но владыка Митрофан всякий раз укреплял меня словом и советовал ни в коем случае не останавливать стройку. Его наставления давали силы для дальнейших трудов. И действительно, настал день, когда храм был построен и освящен. Уверен, что во многом это произошло по молитвам владыки Митрофана.



Протоиерей Сергий Гутенко,

настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской

— Любовь. Пожалуй, это будет то слово, которое приходит на ум каждому, кто хоть коротко пересекался в своей жизни с владыкой Митрофаном. Наш добрый пастырь относился к Богу и людям с искренней христианской любовью. Владыка открыл для меня духовную жизнь, благословил на супружество, рукоположил во диакона, затем в иерея. Для меня он — образец отношения к службе, молитве и пастве.



Елизавета Дьяченко,

Алчевская духовная лечебница

— Он умел откликаться сердцем, принимал мудрые решения и всегда жертвовал собой ради других. Уже плохо себя чувствуя, не оставлял служения, горя любовью к людям даже до последней минуты жизни.

Вспоминаю, как многочисленны были обращения к дорогому владыке при становлении нашей деятельности, а он всегда на них сразу же откликался.

Однажды был такой случай. После праздничного богослужения, проповеди и молебна в нашем Алчевском православном центре, где оказывается помощь детям и молодежи с особенностями развития, уставшего владыку пригласили на чай. И когда все батюшки уже были за столом, я подошла к нему, чтобы попросить его подняться после чаепития на третий этаж нашего центра, где его ожидали воспитанники, приготовившие небольшой концерт.

Владыка, несмотря на усталость, сразу же встал и сказал, что пусть подождет чай, а дети ждать не должны, и все следом за владыкой поднялись наверх и приняли участие в празднике, уделив время ребятам и сказав им доб­рые слова назидания и поздравления. Таким он был во всем: скорым в доброделании, мужественным, мудрым, любвеобильным, чистым, честным, жертвенным и бескомпромиссным в нужную минуту. В прошлом году лечебница отмечала свое десятилетие, и владыка полностью посвятил этот день нам, окружив заботой всех педагогов центра, детей и их родителей, выписав каждому грамоту, возглавив благодарственный молебен и разделив с нами братскую трапезу, на которой каждый мог непринужденно пообщаться с дорогим пастырем…

Веруем, что Промыслом Божиим незабвенный труженик мит­рополит Митрофан упокоился со святыми, и молитвенно мы навсегда останемся вместе, ибо у Бога все живы!



Леонард Свидовсков,

председатель Луганского республиканского Союза журналистов, заместитель генерального директора ГТРК ЛНР

— Владыка Митрофан запомнился прежде всего своей честностью и открытостью. При знакомстве он сразу же предложил мне обменяться номерами телефонов, «чтобы напрямую звонить, когда надо».

Воспользоваться этим предложением владыки я долгое время не решался. А вот он мне — позвонил. Это было в июне 2014 года, в канун праздника Троицы. Уже был пережит авианалет, потери, горе. Только отгремели бои на погранзаставе. И чувствовалось: владыка проживает вместе с нами все трудности военного времени, знает тяготы нашей жизни, сомнения, боль. «Наверное, необходимо встретиться в эфире, — начал разговор владыка ­Митрофан. — Есть у вас программа “Тема дня”. Вот обо всех острых наших темах необходимо поговорить. Людям сейчас нужна вера…»

В эфире шел разговор о том, как пережить трудности, как не упасть духом, как вынести все испытания. А еще о том, что «свой крест» — всегда по силам, все испытания — преодолимы. И Господь не оставит! Это даже не телевизионная передача была, скорее — пастырское наставление.

И еще один эпизод мне запомнился. После трансляции рождественского богослужения 2015 года владыка попросил, чтобы на нашем канале показали праздничную службу и на Крещение Господне. Для нас это было удивительно — никогда же ее не транслировали, только на Пасху и Рождество. Но мы откликнулись на просьбу, убедили руководство, что прямой эфир с богослужения необходим. И жизнь показала, что это было действительно важно. В этот день шли бои в Каменнобродском районе. Один взрыв — совсем рядом, второй — еще ближе к месту трансляции, Петропавловскому кафедральному собору. Но служба шла своим чередом. Владыка Митрофан не прервался ни на минуту. И прихожане не расходились. Даже, скорее, наоборот — людей становилось все больше. Они искали спасения в храме.



Марина Оселедько (Малько),

ассистент кафедры журналистики ЛГПУ

— Мы в основном общались по работе. Я — в качестве журналиста, он — как наш архипастырь. Но было время, когда в трудный период моей жизни я попросила его о встрече. В своем плотном графике он нашел для меня целый час и терпеливо выслушал сбивчивый рассказ отчаявшегося человека. Его совет я запомню на всю жизнь: «Молись, чтобы все было по воле Божией». И еще: «От креста не отказываются, каким бы тяжелым он ни был». Так теперь и стараюсь жить. Спасибо вам, дорогой владыка!