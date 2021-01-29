Митрополит Иов (Тывонюк)

06.11.1938 — 01.12.2020





1 декабря на 83-м году жизни отошел ко Господу один из старейших -иерархов Русской Православной Церкви митрополит на покое Иов (Тывонюк).

Будущий митрополит Иов Дмит-рий Яковлевич Тывонюк родился 6 ноября 1938 года. Родители будущего иерарха были глубоко религиозны и занимались крестьянским трудом. Жили они на Тернопольщине, в поселке Почаев близ Успенской Почаевской лавры.

После школы Дмитрий стал послушником Почаевской лавры, а затем Свято-Троицкого Балтского монастыря Одесской епархии.

В 1957 году будущий архипастырь поступил в Киевскую духовную семинарию. После военной службы Дмитрий продолжил духовное образование в Одесской семинарии (Киевская в ходе хрущевских гонений была закрыта). В 1965 году поступил в Мос-ковскую духовную академию, через два года был зачислен в братию Троице-Сергиевой лавры.

20 июня 1968 года Дмитрий принял монашество с именем Иов в честь преподобного Иова Почаевского. 18 июля того же года митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом (будущим Патриархом) монах Иов был рукоположен в сан иеродиакона. В 1969 году за исследование, посвященное Успенскому собору Троице-Сергиевой лавры, отец Иов удостоился ученой степени кандидата богословия. В том же году митрополит Пимен рукоположил его в сан пресвитера. Иеромонаха Иова направили служить в Читу, где он стал настоятелем храма Воскресения Христова.

В 1970 году поступил в аспирантуру при Московской духовной академии. На следующий год стал референтом, а затем заведующим канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1973 году окончил аспирантуру при Московской духовной академии.

В 1974 году иеромонах Иов был возведен в сан игумена, в том же году — в сан архимандрита. 3 января 1975 года рукоположен во епископа Зарайского, викария Московской епархии. Хиротонию в Богоявленском кафедральном соборе совершил сонм архиереев во главе со Святейшим Пат-риархом Пименом. Епископу Иову было поручено управление Патриаршими приходами в Канаде и, временно, в США.

Полтора года продолжалось служение владыки Иова в Новом Свете. Он посетил множество русских общин, сохранивших связь с Московским Пат-риархатом.

По возвращении в Москву в 1979 году владыка был назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений. Нема-ло потрудился на церковно-дипломатической ниве. 4 июля 1988 года за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси награжден именной панагией.

30 ноября 1988 года Священный Синод назначил его архиепископом Костромским и Галичским. А уже в сентябре 1989 года он стал архи-епископом Житомирским и Овручским с освобождением от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений.

Ситуация на Украине была сложной. Предшественник владыки Иова на Житомирской кафедре епископ Иоанн (Бондарчук) объявил о своем выходе из Русской Православной Церкви, уклонился в раскол, стал «первоиерархом» так называемой Украинской автокефальной православной церкви, за что был лишен сана и монашества. В апреле 1992 года на Архиерейском Соборе в Москве тогдашний предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Филарет (Денисенко) при поддержке украинских властей провозгласил отделение от Русской Православной Церкви в одностороннем порядке.

Архиепископ Иов стал первым, кто возвысил свой голос против этого самочиния. Несмотря на активное противодействие митрополита Филарета, он организовал в Житомире неформальную встречу, участники которой, видные иерархи, открыто назвали Филарета клятвопреступником и потребовали созыва Собора, состоявшегося в Харькове 27–28 мая 1992 года. На Соборе главой УПЦ МП был избран Митрополит Владимир (Сабодан).

В октябре 1994 года архиепископ Иов назначен архиепископом Одинцовским, викарием Московской епархии.

В декабре 1996 года Священный Синод перевел архиепископа Иова на Челябинскую кафедру. 25 февраля 2000 года указом Святейшего Патриарха Алексия II владыка был возведен в сан митрополита.

На Южном Урале при владыке -Иове открылась Челябинская православная гимназия, было построено новое здание Епархиального управления. Архипастырь преподавал нравственное богословие в Челябинском духовном училище, рукоположил несколько десятков диаконов и священников.

26–28 сентября 2000 года на Южном Урале побывал Святейший Пат-риарх Алексий II, освятивший храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (ныне — храм Богоявленского мужского монастыря). 18–19 апреля 2010 года Челябинскую епархию посетил Святейший Патриарх Кирилл, который освятил Свято-Георгиевский храм.

Число православных приходов Челябинской епархии в период пребывания владыки Иова на кафедре возросло с 59 до 161. Среди храмов, построенных при этом архипастыре, — собор Вознесения Христова в Магнитогорске, Серафимовский собор в Златоусте, храм Преображения Господня в Чебаркуле. В марте 2011 года Священный Синод отправил митрополита Иова на покой по состоянию здоровья.

Но и после ухода на покой поселившийся в Москве владыка Иов не прерывал связи с Южным Уралом. В 2018 году, к 100-летию учреждения Челябинской епархии, он был награжден епархиальной медалью.

1 декабря 2020 года на 83-м году жизни митрополит Иов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Свои соболезнования выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 3 -декабря в московском храме Ризоположения на Донской состоялось отпевание. Совершил его управляющий Южным московским викариатством епископ Сергиево-Посадский Фома. Митрополит Иов желал быть похороненным на Украинской земле, в родном Почаеве, и его воля исполнена.

4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, тело новопреставленного доставили в Успенскую Почаевскую лавру. Проститься с владыкой пришли собратья-архипастыри — митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Почаевский Владимир и архиепископ Шумский Иов. Митрополит Иов погребен на братском кладбище, у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Вечная ему память!

Протоиерей Игорь Шестаков,

секретарь Челябинского епархиального управления