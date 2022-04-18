Марина Викторовна Творогова

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Статьи на тему
память
Главный упор — на Москву
Перед изъятием церковных ценностей не устояли даже кремлевские соборыНачавшаяся в феврале 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей не могла обойти стороной Москву. В феврале Патриарх Тихон издает воззвание к приходам и пастве — жертвовать драгоценные церковные вещи, не имеющие богослужебного употреб­ления. Вскоре в газете «Известия» публикуется декрет ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим». В ответ Патриарх пишет новое послание, где прямо говорит, что декрет призывает изымать из храмов в том числе и священные сосуды, а это является актом святотатства. Архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов) собирает благочинных города и зачитывает патриаршее послание, а также в распечатанном виде раздает его для ознакомления на приходах. Как проходила кампания по изъятию церковных ценностей в древних московских храмах и как на нее реагировали москвичи, «Журналу Московской Патриархии» рассказывает историк-архивист, автор книг по истории Москвы и ее храмов Леонид Вайнтрауб. PDF-версия.
18 апреля 2022 г. 17:00
Небесный заступник Тюменского края
Двадцать девятого декабря 2021 года Священный Синод включил имя священника Михаила Красноцветова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (журнал № 111). Прославлению священномученика Михаила предшествовала подготовка необходимых документов и материалов, которая была предпринята несколько лет назад. Большую помощь на начальном этапе работы оказали потомки отца Михаила: его внук — настоятель Казанского собора в Санкт-­Петербурге протоиерей Павел Красноцветов († 2019), правнук — настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Роттердаме (Нидерланды) протоиерей Григорий Красноцветов († 2017), правнучка — монахиня Серафима (Каменяка), предоставившие документы, фотографии и другие ценные материалы из семейного архива. Основными источниками биографических сведений о священномученике послужили воспоминания членов семьи Красноцветовых, опубликованные в книгах «За все благодарите» и «В руку Твоею жребий мой». PDF-версия.
8 апреля 2022 г. 14:00
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: «Возделывая ниву Господню»
Священномученика Владимира Киевского иногда называют первомучеником ХХ века. Подобно тому как в 988 году при святом равноапостольном князе Владимире вера Христова из Киева распространилась по всей Руси, так и в 1918 году с убийства митрополита Владимира Киевского начался смиренный и в то же время торжественный путь мученичества и исповедничества за веру Христову в ХХ веке. В этом году исполняется 30 лет со дня прославления митрополита Владимира в лике священномучеников и обретения его мощей в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. О жизни и подвиге святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. PDF-версия.
22 марта 2022 г. 13:00
Как сначала предали забвению, а потом нашли патриаршую могилу
Век назад, весной 1922 года, Патриарх Всероссийский Тихон прибыл на поселение в кельи возле Тихвинской надвратной церкви Донского монастыря. Но не как Предстоятель самой много­численной Православной Церкви на свете, а как арестант, заключенный под стражу богоборческой властью, и подследственный по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Семьдесят лет спустя, в феврале 1992 года, в той же обители были обретены мощи прославленного Церковью в лике святителей перво­иерарха. Событие это было сколь чудесным, столь и малоожидаемым. PDF-версия.
22 февраля 2022 г. 10:30
Патриарх Тихон сплотил вокруг себя защитников Церкви, благодаря которым она вынесла самые лютые гонения
Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям, автор монографии «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время» священник Димитрий Сафонов — о том, кто объявил святителя Московского Тихона врагом Советов номер один, почему степень почитания этого святого несоразмерно мала по сравнению с его значением в истории и как «церковный нэп» помог верующим. PDF-версия.
4 февраля 2022 г. 16:30
Величественный образ архипастыря
Двадцать первого ноября 2021 года исполнилось 160 лет со дня рождения известного церковного деятеля, современника трагических событий в российском государстве и Русской Православной Церкви после Октябрьской революции священномученика Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского и Суздальского. В житии этого труженика на ниве Христовой сполна отразилась железная поступь XX века: революция, кризис в российском обществе, кровавые гонения на христиан — но и искания духовенством и мирянами путей обновления церковной жизни, освобождения ее от излишних уз государственного контроля, стремление лучших сынов Церкви привнести в ее уклад дух христианской любви и заботы о ближних, просвещения и образованности. PDF-версия.
26 января 2022 г. 13:00
Протоиерей Алексий Марченко: «Кроткий страдалец из боярского рода»
Минуло свыше четырех веков со дня кончины боярина Михаила Романова, пострадавшего в период ожесточенной борьбы за власть накануне Смутного времени. Однако почитание его духовного подвига, места его заточения и связанных с ним святынь в поселке ­Ныроб Пермского края до сих пор живет в православном народе. Почему боярин попал в опалу, как судьба древнего уральского поселения переплелась с судьбой рода Романовых и что помешало скорой канонизации Михаила Никитича, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор церковной истории, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия протоиерей Алексий Марченко. PDF-версия.
24 января 2022 г. 15:00
Отнесенность к главному
Протопресвитер Александр Шмеман (1921–1983) — выдающийся пастырь, мыслитель, педагог и проповедник, ­автор научно-богословских сочинений и эссеистской прозы, много сделавший для Православной Церкви в Америке. Осмысление его богословского и литургического наследия, ставшего важной частью церковной науки XX века, особенно актуально в связи со столетием со дня рождения пастыря, которое приходится на этот год. Фундаментальные богословские труды протопресвитера Александра были посвящены главным образом вопросам церковной истории, постижению истоков и сокровенного смысла православного богослужения и церковных таинств. О том, что сам профессор считал главным в своем богословии, о значении его идей для современной богословской науки рассуждает кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии священник Антоний Борисов. PDF-версия.
9 декабря 2021 г. 15:00
Архимандрит Геннадий (Парфентьев) — небесный заступник Вятской земли
Священный Синод на сентябрьском заседании (журнал № 68) по ходатайству мит­рополита Вятского и Слободского Марка включил имя архимандрита Геннадия (Парфентьева) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Отныне память этого угодника Божия совершается в день его кончины 10 ноября. По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка материалы к канонизации собирали церковные историки — члены профильной комиссии другой епархии Вятской митрополии, Яранской, в нынешних пределах которой архимандрит Геннадий совершил свой подвиг. Об обнаруженных в ходе поисковой работы сведениях «Журналу Московской Патриархии» рассказывает один из них. PDF-версия.
27 ноября 2021 г. 13:00
Некрологи
Марина Викторовна Творогова, дизайнер-верстальщик «Журнала Московской Патриархии»
ЖМП № 5 май 2022 /  9 мая 2022 г. 13:00
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Марина Викторовна Творогова

Дизайнер-верстальщик «Журнала Московской Патриархии»

11.12.1949–31.03.2022

31 марта 2022 года на 73-м году жизни отошла ко Господу сотрудница «Журнала Московской Патриархии» дизайнер-верстальщик Марина Викторовна Творогова.  Сегодня, 9 мая 2022 года, исполнилось 40 дней со дня ее кончины. PDF-версия.

Марина Творогова родилась в Москве. После школы окончила геологический факультет Московского государственного университета, но по специальности не работала, увлеклась программированием, которое в 1970–1980 х годах бурно развивалось. В результате палеонтолог стал первоклассным компьютерным верстальщиком. Около два­дцати лет она трудилась в газете «Вечерняя Москва», а в 2009 году пришла работать в «Журнал Московской Патриархии». 

Марина никогда не была просто исполнителем. Она являлась полноценным участником создания журнала. Причем творческим участником. Марина всегда внимательно читала тексты, чтобы понять, как лучше подать на полосе репортаж или интервью, какие фотографии будут уместны. Когда в 2010 году разрабатывался новый макет «Журнала Московской Патриархии», Марина Творогова принимала самое активное участие в его создании: предлагала новые способы подачи материала, снимков, обложки, подбирала шрифты. Сего­дняшний облик журнала — это во многом ее заслуга. Но даже при утвержденном жестком шаблоне макета она не останавливалась на достигнутом, а продолжала искать и предлагать новые элементы оформления. 

Церковный журнал и одновременно официальный орган Русской Православной Церкви — это две данности, которые налагают особые требования к верстке. Можно было бы «засушить» визуальное оформление издания, но Марина, имея высокую квалификацию и будучи творческим человеком, всегда старалась найти живую ноту в подаче материалов. 

Коллеги вспоминают Марину Творогову как неравнодушного и отзывчивого человека, который всегда готов прийти на помощь другим. Сама же она не любила жаловаться и рассказывать о своих проблемах. О ее тяжелой неизлечимой болезни стало известно только тогда, когда она скончалась.

 Редакция журнала приносит соболезнования родным Марины и молится об упокоении ее души.

Царствие Небесное и вечная память!

                                                                                 Коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии»


9 мая 2022 г. 13:00
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Величественный образ архипастыря
Протоиерей Алексий Марченко: «Кроткий страдалец из боярского рода»
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