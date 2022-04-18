Марина Викторовна Творогова

Дизайнер-верстальщик «Журнала Московской Патриархии»

11.12.1949–31.03.2022

31 марта 2022 года на 73-м году жизни отошла ко Господу сотрудница «Журнала Московской Патриархии» дизайнер-верстальщик Марина Викторовна Творогова. Сегодня, 9 мая 2022 года, исполнилось 40 дней со дня ее кончины. PDF-версия.

Марина Творогова родилась в Москве. После школы окончила геологический факультет Московского государственного университета, но по специальности не работала, увлеклась программированием, которое в 1970–1980 х годах бурно развивалось. В результате палеонтолог стал первоклассным компьютерным верстальщиком. Около два­дцати лет она трудилась в газете «Вечерняя Москва», а в 2009 году пришла работать в «Журнал Московской Патриархии».

Марина никогда не была просто исполнителем. Она являлась полноценным участником создания журнала. Причем творческим участником. Марина всегда внимательно читала тексты, чтобы понять, как лучше подать на полосе репортаж или интервью, какие фотографии будут уместны. Когда в 2010 году разрабатывался новый макет «Журнала Московской Патриархии», Марина Творогова принимала самое активное участие в его создании: предлагала новые способы подачи материала, снимков, обложки, подбирала шрифты. Сего­дняшний облик журнала — это во многом ее заслуга. Но даже при утвержденном жестком шаблоне макета она не останавливалась на достигнутом, а продолжала искать и предлагать новые элементы оформления.

Церковный журнал и одновременно официальный орган Русской Православной Церкви — это две данности, которые налагают особые требования к верстке. Можно было бы «засушить» визуальное оформление издания, но Марина, имея высокую квалификацию и будучи творческим человеком, всегда старалась найти живую ноту в подаче материалов.

Коллеги вспоминают Марину Творогову как неравнодушного и отзывчивого человека, который всегда готов прийти на помощь другим. Сама же она не любила жаловаться и рассказывать о своих проблемах. О ее тяжелой неизлечимой болезни стало известно только тогда, когда она скончалась.

Редакция журнала приносит соболезнования родным Марины и молится об упокоении ее души.

Царствие Небесное и вечная память!

Коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии»



