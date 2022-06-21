Игумения София (Розанова)

21.02.1947–26.04.2022

26 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни преставилась ко Господу настоятельница Спасо-Преображенского женского монастыря г. Кирова Вятской епархии игумения София (Розанова). PDF-версия.

Игумения София (Розанова) родилась 21 февраля 1947 года. Ее отец был конструктором и участвовал в запуске первого спутника Земли, а мама работала в поликлинике. Родители будущей инокини умерли, когда им не было еще и сорока лет.

После школы она окончила Медицинское училище № 12 г. Москвы, получив образование медицинской сестры широкого профиля. Решение остаться в Церкви пришло в Богоявленском монастыре в Костроме, где будущая монахиня жила в качестве послушницы.

— В какой-то момент для меня стало совершенно очевидным, что настоящая жизнь — это жизнь монастырская, — вспоминала позднее игумения София. — Человек, который призывается к жизни монашеской, начинает ощущать в этом мире своеобразное томление духа. Ему хочется жизни более высокой, поскольку Господь — это совершенная Любовь, совершенная Красота, совершенная Премудрость, это вообще средоточие всего лучшего.

В 1994 году епископом Костромским и Галичским Александром (Могилевым) пострижена в монашество и через некоторое время назначена настоятельницей Свято-Троицкого женского монастыря слободы Макарье Вятской епархии. Когда в 2005 году сестер перевели в Спасо-Преображенский монастырь, стала игуменией этой обители.

Игумения София почти тридцать лет своей жизни посвятила монашескому служению, самоотверженно трудясь над устроением порушенных в годы советской власти святынь Вятской земли, не только с усердием восстанавливая монастырские стены, но и с христианской любовью налаживая духовную жизнь монашеской общины.

Особое внимание матушка София уделяла прославлению и почитанию памяти священноисповедника Виктора (Островидова), епископа Глазовского и Воткинского, мощи которого ныне почивают в Преображенском монастыре.

Матушка София много потрудилась также в деле подготовки материалов к прославлению в лике святых игумении Февронии (Юферевой). Совсем недавно в обители попечением игумении Софии открылся музей, в экспозиции которого представлены (наряду с картинами, мебелью и богослужебными предметами) материалы о вятских подвижниках священноисповеднике Викторе (Островидове) и его помощнице игумении Февронии (Юферевой).

По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка игумения София была похоронена на территории Преображенского монастыря.

«С юности посвятив свою жизнь медицинскому служению, матушка София однажды выбрала для себя монашеский путь, исцеляющий раны человеческой души, — говорится в соболезновании епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила. — В октябре 2005 года она была назначена настоятельницей Вятского Преображенского женского монастыря, о котором до сих пор имела неустанное попечение. В своем служении матушка хранила верность монашескому призванию, подавая личный пример усердия и трудолюбия, имела очень много духовных чад, нуждающихся в ее молитвах и добром наставлении».

Сестры обители, прихожане храма, духовные чада игумении Софии и все, кто ее знал, скорбят об утрате и молятся об упокоении почившей в селениях праведных.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе Твоей игумении Софии и сотвори ей вечную память!

Лада Баева,

сотрудник пресс-службы Вятской епархии