Игумения Рафаила (Хильчук)

13.05.1953–04.11.2021

4 ноября 2021 года на 69-м году жизни после тяжелой болезни отошла ко Господу настоятельница Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря игумения Рафаила (Хильчук). PDF-версия.

Матушка игумения Рафаила, в миру Любовь Ивановна Хильчук, родилась 13 мая 1953 года в селе Когильно Волынской области в глубоко верующей семье. Родители воспитали дочку в благочестии и любви к Богу и ближнему. Спустя некоторое время ее отец принял священнический сан и впоследствии стал известным духовником, к которому стремились многие люди не только из Волыни, но и из других мест.

После окончания средней школы в 1971 году 18-летняя Любовь поступила в Корецкий женский монастырь на северо-западе Украины. Послушница Любовь была первой духовной дочерью матушки игумении Наталии (Ильчук).

Сначала новоначальная послушница была определена в Волынско-Ровенское епархиальное управление, а по возвращении в родную обитель в 1975 году несла послушание в канцелярии и пела на клиросе. В 1978 году на праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных» пострижена епископом Серпуховским Иринеем (ныне митрополит Днепропетровский и Павлоградский) в рясофор.

Заметив у молодой инокини талант к церковному пению, настоятельница игумения Наталия направила ее в 1980 году вместе с другими сестрами на обучение в новооткрытое регентское отделение при Ленинградской духовной академии, которое она окончила в 1983 году.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вспоминал об этом: «В течение всего обучения будущая игумения Рафаила проявляла удивительное усердие в учебе, рассудительность в общении с учащимися и почтительность к старшим. Искренне полюбив духовную школу, она своим добрым примером помогла учащим и учащимся узнать и полюбить Корецкую обитель.

Избрав монашескую стезю в непростые годы господства атеистической идеологии, она твердо хранила верность своему призванию и никогда не сходила с однажды избранного пути».

С 1983 по 2006 год несла послушание секретаря монастыря, став верной и усердной помощницей игумении Наталии. Параллельно с этим в 1990–2007 годах она была регентом сестринского хора. Именно в это время Корецкий монастырь славился прекрасным монашеским пением.

В 1991 году будущая игумения пострижена в монашество архиепископом Ровенским и Острожским Иринеем (ныне митрополит Днепропетровский и Павлоградский) с именем Рафаила, в честь архангела Рафаила.

В 1998–2006 годах матушка Рафаила исполняла послушание преподавателя Регентско-катехизаторского духовного училища.

Предчувствуя ухудшение здоровья, игумения Наталия в 2006 году написала на имя Патриарха Алексия ІІ прошение о сложении с себя игуменских полномочий и назначении на эту должность монахини Рафаилы (Хильчук). Двадцать шестого июля 2006 года Патриархом Алексием ІІ монахиня Рафаила была возведена в сан игумении Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря.

Новоназначенная игумения Рафаила проявила необычайное уважение к своей предшественнице и до самой кончины игумении Наталии в 2007 году во всем была ей как послушница и принимала решения только по ее благословению.

С 31 мая 2010 года игумения Рафаила вошла в состав Синодальной комиссии по делам монастырей, а с 2012 года — в коллегию Синодального отдела по монастырям и монашеству. В 2014 году была включена в комиссию Межсоборного присутствия по организации монастырей и монашества.

За период своего пятнадцатилетнего управления Корецкой обителью игумения Рафаила в памяти сестер и почитателей монастыря осталась ревностной молитвенницей, мудрой настоятельницей и заботливой хозяйкой. Под ее руководством было возобновлено утраченное ранее традиционное общее молитвенное правило для насельниц и установлена каждодневная общая монастырская трапеза для сестер с обязательным чтением житий святых и душеполезных наставлений. В 2013 году ее заботами был построен келейный корпус с праздничной трапезной, а сейчас в стадии завершения строительство паломнической гостиницы. Много было сделано для улучшения бытовых условий всех живущих в обители и благоукрашения ее храмов и территории. В 2016 году трудами и усердием матушки был отреставрирован и освящен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в переданной Корецкому монастырю древней Воскресенской обители после ее столетнего запустения.

В нынешние годы, когда каноническое Православие на Украине подвергается нападкам со стороны явных и скрытых недругов, игумения Рафаила сумела сохранить Корецкий монастырь «обителью верных».

Так она уподобилась своей далекой предшественнице, первой настоятельнице Корецкого монастыря игумении Серафиме, отстоявшей Православие в обители перед угрозой насильственной ее передачи униатам. Символично, что трудами игумении Рафаилы в 2019 году матушка Серафима была прославлена в лике святых Украинской Православной Церкви.

Сестры глубоко скорбят о почившей настоятельнице. Она была безгранично добрым, ласковым и светлым человеком.

Много сил матушка отдавала молодым насельницам, воспитывая и назидая их в соответствии с правилами христианского благочестия. В случае необходимости была строга и взыскательна, не допуская небрежения в иноческом делании, но гораздо чаще проявляла милость и снисходительность к старательным и добросовестным. Если необходимо было сделать выговор сестре, она делала его строго и уверенно. Вместе с тем для живущих здесь она была матерью, которая безгранично любила и жалела своих детей, но старалась воспитать их в строгости и христианском достоинстве.

Игумения Рафаила неустанно подавала пример духовной стойкости, кротости, христианского смирения и преданности Церкви и делилась своим богатым духовным опытом с насельницами.

«Во всем, что с тобой случилось, ищи проблему в себе, во многом виновны мы сами и наши грехи», — объясняла она и учила никогда не роптать и даже в болезни говорить «Слава Богу за все».

Безоговорочное исполнение церковного устава, строгое соблюдение своего монашеского правила, послушание и молитва — это то, ради чего идут в монастырь, старалась донести она до насельниц личным примером.

Всю свою жизнь игумения Рафаила провела в полюбившейся ей обители в честь Святой Троицы. Возрастая от силы в силу, стойко претерпевая посылаемые ей многоразличные испытания и неизменно возлагая все упование на Бога, матушка игумения достойно пронесла нелегкий монашеский крест, показав пример добродетельного благочестивого жития и молитвенного делания.

Царство Небесное и вечная память незабвенной игумении Рафаиле!

Игумения Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря Парфения (Новак)



