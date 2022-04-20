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20 апреля 2022 г. 17:30
Игумения Георгия (Щукина)
14.11.1931–06.02.2022
6 февраля 2022 года на 91-м году жизни после продолжительной болезни отошла ко Господу почетная настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме игумения Георгия (Щукина). PDF-версия.
Игумения Георгия (в миру Валентина Александровна Щукина) родилась 14 ноября 1931 года в Ленинграде. В Великую Отечественную войну пережила блокаду, потерю родителей. С 14 лет девушка работала сначала в столовой у Финляндского вокзала, затем реставратором в Центральном историческом архиве. Вся их большая семья была верующей. Еще в юном возрасте, глубоко потрясенная проповедью на праздник Рождества Христова, Валентина решила вступить на монашеский путь спасения.
Весной 1949 года она поступила в Пюхтицкий Успенский монастырь, где исполняла послушания казначеи и регента хора. В январе 1952 года была пострижена в рясофор с именем Георгия, а 7 апреля 1968 года в монашество с тем же именем.
В 1989 году монахиня была назначена старшей сестрой на Иоанновское подворье Пюхтицкого монастыря в Ленинграде — возрождавшийся Иоанновский монастырь на Карповке. Немало ею было положено трудов, чтобы восстановить верхний храм, отремонтировать крышу, установить купола и кресты, отреставрировать покои праведного Иоанна Кронштадтского и обрести место его захоронения.
В январе 1991 года по представлению председателя Отдела внешний церковных связей Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Синод Русской Православной Церкви назначил монахиню Георгию (Щукину) настоятельницей Горненского женского монастыря в Иерусалиме.
В марте 1991 года в московском Богоявленском кафедральном соборе в Елохове Патриархом Алексием II монахиня Георгия была возведена в сан игумении. При призвании на новое служение Предстоятель напутствовал новопоставленную игумению, указывая, что ее миссия будет заключаться в том, чтобы «принимать паломников, поэтому надо будет все ремонтировать и восстанавливать обитель».
В конце марта 1991 года новая настоятельница Горненской обители прибыла на Святую Землю и с первых дней ревностно взялась за благоустройство. В настоятельство игумении Георгии с помощью Русской духовной миссии в Иерусалиме были упорядочены хранящийся в монастыре архив и библиотека, восстановлены пришедшие в ветхость дома, благоустроен быт насельниц, проведены водопровод и канализация, значительно обновлено электроснабжение монастыря, проложена асфальтовая дорога внутри обители, а также устроено несколько гостиниц для паломников.
Весной 2017 года игумения Георгия перенесла инсульт. Здоровье ее сильно пошатнулось, и она уже не могла столь же плодотворно выполнять свое послушание. В 2020 году на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал № 27 от 11 марта 2020 года) было принято решение освободить игумению Георгию (Щукину) от обязанностей настоятельницы Горненского женского монастыря в Иерусалиме по состоянию здоровья, с выражением благодарности за многолетние усердные и ревностные труды по созиданию монашеской жизни в означенной обители, и определено быть почетной настоятельницей Горненского монастыря.
Матушка Георгия продолжала нести молитвенный подвиг, духовно окормляя обитель. Ее твердая вера, всецелая преданность воле Божией с самого юного возраста, исповедничество в годы гонений на Церковь, семидесятилетний опыт монастырской жизни, неустанный, терпеливый ежедневный труд, любовь к каждому человеку независимо от его положения и возраста были предметом подражания для сестер.
Шестого февраля 2022 года, в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и святой блаженной Ксении Петербургской, которую настоятельница особо почитала, после причастия Святых Христовых Таин и трогательного прощания с сестрами обители игумения Георгия отошла ко Господу.
Сейчас, когда перед нашим мысленным взором проходит вся ее многотрудная жизнь, можно твердо сказать, что игумения Георгия всегда была под особым покровом Божией Матери, Которой служила все 70 лет нелегкой монастырской жизни. Игумения Георгия говорила: «Абсолютно ничего в своей жизни я бы не поменяла. Все от Господа принимать надо с благодарностью. Без этого не бывает счастья на земле и блаженства на небесах».
Вечная память игумении Георгии!
Архимандрит Александр (Елисов),
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме;
игумения Екатерина (Чернышева),
настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме
20 апреля 2022 г. 17:30
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