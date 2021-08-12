Игумения Афанасия (Адамова)

02.01.1939–05.05.2021

5 мая на 83-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Успенского женского монастыря с. Перевозное (Удмуртская Республика) игумения Афанасия (Адамова). PDF-версия.



Анастасия Петровна Адамова родилась 2 января 1939 года в с. Нижние Тимерсяны Цильненского района Ульяновской области в глубоко верующей семье.

В 1952 году в возрасте тринадцати лет начала раб1отать в колхозе. В 1955 году вместе с семьей переехала на постоянное место жительства в г. Ульяновск, где работала разнорабочей и училась в вечерней школе.

С 1965 по 1968 год училась на дневном отделении дошкольного педагогического училища, одновременно работая в детском садике ночной няней. В 1985 году переехала в г. Ижевск, несла различные послушания в Ижевском епархиальном управлении.

Первого декабря 1987 года епископом Казанским и Марийским Пантелеимоном (Митрюковским; † 1993), временно управляющим Ижевской и Удмуртской епархией, назначена помощником завхоза и по совместительству уборщицей Ижевского епархиального управления, а со следующего года — делопроизводителем епархиального управления.

Двадцать второго мая 1989 года епископом Ижевским и Удмуртским Палладием (Шиманом) назначена (по совместительству) сторожем Ижевского епархиального управления, а через год — старшей хозяйкой архиерейского дома.

В интервью, записанном в 2016 году, матушка Афанасия так вспоминала об этом периоде своей жизни: «В 1985 году отец Ювеналий (архимандрит Ювеналий (Рожин; 1947–2017) — известный среди прихожан Татарстана, Удмуртии и Ульяновской области священник, духовник. — Примеч. ред.) неожиданно направил меня нести послушание в Удмуртию к владыке Пантелеимону. Помню, тогда меня это очень расстроило, я молилась, чтобы Господь вразумил отца Ювеналия; но владыке в городе оружейников нужна была помощь в хозяйственных делах, поэтому мне пришлось взять на себя это послушание. Так я попала в Ижевск, в совершенно незнакомый тогда для меня город. Когда владыка Пантелеимон ушел на покой, несла послушания у владыки Палладия (епископ Палладий (Шиман; 1939–2000) был управляющим Ижевской епархией с 1988 по 1993 год. — Примеч. ред.), а потом и у владыки Николая (архиепископ Николай (Шкрумко; 1927–2015) назначен управляющим Ижевской епархией в 1994 году. — Примеч. ред.)».

Четырнадцатого октября 1993 года за Божественной литургией в храме преподобного Трифона Вятского Покровского женского монастыря с. Каменное Заделье архиепископом Ижевским и Удмуртским Николаем пострижена в монашество с именем Афанасия, в честь преподобной Афанасии Тавенской. В Каменном За-делье матушка Афанасия подвизалась на протяжении трех лет, после чего 11 марта 1996 года, в связи с необходимостью организации монашеской жизни в Успенском женском монастыре с. Перевозное Воткинского района, была переведена в эту обитель и назначена старшей сестрой.

Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 февраля 1998 года утверждена настоятельницей Успенского женского монастыря при Вознесенском храме с. Перевозное Воткинского района с возложением наперсного креста по должности. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II архиепископом Ижевским и Удмуртским Николаем 15 мая 2005 года возведена в сан игумении.

Именно в период настоятельства матушки Афанасии обитель достигла своего наивысшего расцвета. Здесь не только было организовано крепкое хозяйство, но и увеличилось количество сестер, трудников и паломников.

В годы настоятельства матушки Афанасии это намоленное место стало самым настоящим центром паломничества: сюда и по сей день ездят сотни верующих из разных уголков России, но прежде всего из Удмуртии и Пермского края. Монастырь привлекает паломников не только своими святынями — чудотворными резными иконами, но и особой атмосферой духовной жизни, способной тронуть и преобразить любого случайно попавшего на богослужение человека. И во многом эту атмосферу создавала почившая настоятельница. К ней за советом, за благословением и за по-мощью ездили сотни верующих. Сама матушка Афанасия считала, что обитель должна показывать пример духовной жизни для мирян.

Так она говорила в упомянутом уже интервью: «Конечно, жить с Богом и спасаться можно и в миру, но монастыри — это пример. К нам приезжают люди из разных мест и порой уезжают с такой благодарностью! Люди получают благодать, успокоение, у них появляются жизненные силы. Бывает, монастырь посещают нарко- и алкозависимые. Они признаются, что после молитвы здесь они ощущают силы к исправлению. Многие покидают это святое место с благодарностью к Богу. Обитель для мира — пример для подражания, путь ко спасению. Мы всегда просим у Господа, чтобы у нас не иссякали мир и любовь, чтобы всегда звучала молитва, была возможность встречать паломников с любовью, а наш монашеский путь был примером для мирян».

Об игумении Афанасии тепло вспоминают многие священнослужители и светские лица, которым довелось с ней общаться. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин рассказывает: «Я познакомился с матушкой Афанасией еще будучи молодым священником, когда она несла послушания в епархиальном управлении при владыке Пантелеимоне. Она была радушной ко мне, как родная мама. Она умела так сразу расположить к себе, что я был готов поделиться с ней всем, что есть на душе».

Игумен Зосима (Сахипгараев), настоятель мужского монастыря в честь Тихвинской иконы Божией Матери урочища Паздеры, знал матушку Афанасию с 2000 года. Обитель, которую он сегодня возглавляет, находится всего в семи километрах от Перевозного и открыта совсем недавно. Много лет отец Зосима духовно окормлял женский Успенский монастырь и параллельно строил Тихвинскую мужскую обитель.

«Матушка Афанасия была очень энергичной, — говорит отец Зосима. — Она переживала не только за духовное состояние сестер, но и за хозяйственную деятельность монастыря. Сама очень много работала. Когда я впервые ее встретил, она была в рабочей одежде, трудилась вместе с сестрами. С первых дней жизни в обители я заметил, что все сестры очень любят матушку, относятся к ней с почтением. Она была сердобольной, отзывчивой, но в то же время при необходимости могла быть и очень строгой. Работала она, наверно, больше всех вплоть до своей кончины. Если шел ремонт храма, сама лазила по лесам, красила. На любом послушании старалась делать больше всех. Застать ее в келье было практически невозможно. Приезжаешь в Перевозное: "Где матушка?" — "В теплицах"; "Где матушка?" — "В пекарне". Какие бы ни были тяжелые времена, матушка Афанасия всегда старалась помочь людям, много сделала она и для нашей общины».

Перед смертью игумения Афанасия горячо желала видеть преемницей насельницу обители монахиню Рахиль (Корепанову), чья кандидатура была принята всеми сестрами. Сейчас она указом правящего архиерея назначена старшей сестрой. «Матушка Афанасия все делала с горячей молитвой, — вспоминает монахиня Рахиль. — Я работала на скотном дворе, доила коров. Руки меня и раньше болели, а на этом послушании заболели еще сильнее, так что я уже не могла доить буренок, не причиняя себе вреда. Жалко было прежде всего, конечно, коров. Пожаловалась матушке. Она понимала, что поручить это послушание больше некому, по-этому посоветовала мне разрабатывать руки, а сама стала молиться за меня. И чудо не замедлило: давняя болячка отступила. Я сама удивляюсь, но руки у меня с тех пор совсем не болят. А еще матушка была очень доброй и мудрой. В монастырь многие паломники приезжали именно к ней, за ее советом: ее сердце вмещало всех, ближних и дальних».

Как отмечает матушка Рахиль, игумения Афанасия, предчувствуя свою скорую кончину и освобождение от непростой ноши настоятельства, стала душевно мягче и любвеобильнее, стараясь перед временной разлукой окружить материнской заботой всех своих инокинь.

Диакон Игорь Рысаев,

Ижевская епархия