Игумен Андроник (Трубачёв)

07.11.1952–05.04.2021

5 апреля 2021 года после продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался доцент Московской духовной академии, насельник Свято-Троицкой ­Сергиевой лавры игумен Андроник (Трубачёв).



Игумен Андроник (в миру Александр Сергеевич Трубачёв) родился 7 ноября 1952 года в Москве. В его роду было несколько поколений священнослужителей: отец — диакон Сергий Трубачёв, церковный композитор, дед по отцу — священномученик протоиерей Зосима Трубачёв, дед по матери — известный богослов и философ священник Павел Флоренский.

По окончании средней школы в 1970 году поступил в Московский государственный историко-архивный институт. Его выпускная работа была посвящена деятельности Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918–1925). После выпуска в 1975 году непродолжительное время работал в Государственном архиве Московской области, после чего был призван в ряды Советской армии.

С декабря 1976 года Александр Трубачёв начал свое церковное служение в Издательском отделе Русской Православной Церкви в качестве литературного редактора «Журнала Московской Патриархии». Он трудился под руководством видного деятеля той эпохи архиепископа Питирима (Нечаева), который ему покровительствовал и помогал. По рекомендации архиепископа Питирима Александр в 1978 году поступает в Московскую духовную семинарию сразу на третий курс. В конце четвертого курса семинарии Александр, чувствуя свое призвание к священническому служению, подает прошение о рукоположении в сан диакона целибатом. Ходатайство было поддержано владыкой Питиримом, который в характеристике отметил, что Александр «проявил себя как способный и инициативный работник. Глубокая религиозность, интерес к духовной жизни и занятия богословием подготовили его к служению Церкви в духовном сане в целибате или монашестве». Но Патриарх Пимен не благословил рукоположение в целибатном состоянии.

Успешно окончив семинарию, Александр в 1980 году поступил в Мос­ковскую духовную академию и сразу же заявил о желании присоединиться к братству Троице-Сергиевой лавры, что было поддержано владыкой Питиримом, который в характеристике на имя наместника Лавры писал: «Александр имеет хороший опыт научной работы, особенно в области текстологии богослужебных книг. Любовь Александра к Троице-Сергиевой лавре известна давно. Являясь внуком священника Павла Флоренского, он воспитан в благочестивых традициях семьи». 19 марта 1981 года принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Мос­ковского. 1 мая того же года монах Андроник был рукоположен во иеродиакона архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом), а 28 августа 1982 года — в иеромонаха. В 1984 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, защитив работу на тему «Священник Павел Флоренский. Личность, жизнь и творчество» под руководством профессора Алексея Ильича Осипова.

Уже на последнем курсе Академии отец Андроник привлекался для преподавания нравственного богословия в семинарии. А после окончания Московской духовной академии был принят в штат профессорско-преподавательской корпорации. За многолетнюю деятельность в Московских духовных школах отец Андроник в разное время преподавал нравственное богословие, Священное Писание Нового Завета, пастырское богословие и патрологию. К лекторской и научной деятельности отец Андроник подходил ответственно и серьезно, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. В 1989 году он был утвержден в ученом звании доцента Московской духовной академии.

С 1976 по 1990 год отец Андроник также трудился в Издательском отделе Русской Православной Церкви. Начинал отец Андроник как литературный редактор «Журнала Московской Пат­риархии», потом стал редактором Богословского отдела. Неоценимый вклад отец Андроник внес в издание богослужебных Миней, вышедших в 1980-е годы и повсеместно используемых во всех храмах Русской Церкви.

15 июля 1990 года отец Андроник был назначен наместником возрожденного Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В течение трех лет он заботился о восстановлении монашеской жизни: открывались скиты, был принят устав старого Валаамского монастыря, стали совершаться ежедневные богослужения. Усилиями отца Андроника появилось издательство Валаамского монастыря, преемником которого, в некоторой степени, стал церковно-научный центр «Православная энциклопедия». В 1993 году отец Андроник был освобожден от настоятельства в Валаамском монастыре и зачислен в корпорацию Московских духовных школ, вернувшись к преподаванию богословских дисциплин будущим священнослужителям. В своей академической деятельности отец Андроник сочетал научную глубину с живостью восприятия предмета и непосредственностью его изложения, делая сложные и возвышенные темы близкими и понятными воспитанникам семинарии и академии.

Его опыт и глубокие знания были востребованы в Синодальной богослужебной комиссии, образованной в 1989 году, где он занял должность секретаря. При его непосредственном участии создавались службы русским святым, например преподобным Андронику Московскому, Максиму Греку и Пимену Угрешскому.

Игумен Андроник занимался агиологией, историей Русской Православной Церкви, русской патрологией, его многочисленные статьи публиковались в «Журнале Московской Патриархии», «Богословских трудах», «Православной энциклопедии» и других изданиях. Но главный научный интерес отца Андроника был связан с изучением наследия его деда — выдающегося мыслителя и ученого священника Павла Флоренского. Отец Андроник опубликовал все труды отца Павла Флоренского и исследовал самые разные стороны его жизни и творчества. В 1995 году стараниями отца Андроника был создан музей священника Павла Флоренского в Сергиевом Посаде, а в 1997 году — квартира-­музей в Москве. Последние годы отец Андроник тяжело болел, но продолжал работать над созданием уникальной шеститомной монографии об отце Павле Флоренском. В 2019 году труд отца Андроника «Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского» был удостоен престижной Макариевской премии.

Игумен Андроник был серьезным и глубоким церковным ученым, оставившим после себя богатое наследие, и пользовался заслуженным уважением коллег, сотрудников и студентов Московских духовных школ.

Чин отпевания игумена Андроника (Трубачёва) совершили наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский Фома и ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит в сослужении насельников Лавры и преподавателей Академии.

Вечная память почившему пас­тырю!

Священник Иоанн Кечкин,

доцент Московской духовной академии