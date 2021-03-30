Игумен Алексий (Тюрин)

08.08.1975 — 09.12.2020

9 декабря 2020 года на 46-м году жизни в результате тяжелой болезни отошел ко Господу наместник Свенского Успенского мужского монастыря Брянской епархии игумен Алексий (Тюрин).

Игумен Алексий (в миру — Александр Иванович Тюрин) родился 8 августа 1975 года в городе Брянске в семье рабочих. Его родители Ольга Александровна и Иван Васильевич трудились на Брянском фосфоритном заводе. В семье много читали, и сын по примеру отца полюбил книгу. От матери же научился терпению. В школьные годы вдохновлялся житием преподобного Сергия Радонежского и, впервые посетив Свенский Успенский монастырь (тогда еще там размещался филиал краеведческого музея), загорелся желанием стать монахом и поселиться здесь.

Родители не стали препятствовать уходу сына в монастырь в столь раннем возрасте, но не оставили его и сами отправились во славу Божию трудиться в обители, которая обзавелась своим хозяйством, огородами и нуждалась в помощниках. «Благодаря благословению родителей, их терпению и смирению я до сего времени совершаю путь покаяния в монастыре», — говорил в одном из интервью игумен Алексий. Духовное же возрастание будущего пастыря происходило под чутким наставлением наместника архимандрита Никодима, преемника старцев Псково-Печерского монастыря, где он подвизался еще в советские годы.

Первым послушанием для юного подвижника в Свенской обители стал скотный двор. Городского мальчишку отправили доить коров. И так хорошо получалось, что наместник часто приводил его в пример братии за чистоту и опрятность. «Если человек на скотном дворе справляется с бессловесными животными, то тогда его можно ставить и пасти словесное стадо. Если же ему и там терпения не хватает, то нельзя его допускать до управления людьми», — вспоминал игумен Алексий.

Основным его послушанием стало регентство на клиросе. «На хоре при нем было тесно, пели все желающие и иногда даже не вмещались, — вспоминает насельник Свенской обители иеродиакон Никодим (Борисов). В дальнейшем отец Алексий приложил серьезные усилия к созданию профессионального монастырского хора, из которого затем сформировался архиерейский хор.

2 января 1994 года наместником Свенского монастыря архимандритом Никодимом (Анискиным) Александр Тюрин был пострижен в монашество с именем Алексий в честь преподобного Алексия, человека Божия. 30 января этого же года епископом Орловским и Брянским Паисием (Самчуком) рукоположен в сан иеродиакона, 13 марта — в сан иеромонаха. В 1997 году в городе Трубчевске окончил Пастырские курсы Брянской епархии. В 2001 году получил образование в Московской духовной семинарии, затем окончил Московскую духовную академию. Нес послушание казначея Свенской обители, благочинного монастырей Брянской епархии и главного редактора ежемесячного печатного издания «Брянский монастырский вестник». В течение нескольких лет являлся -наместником Свято--Троицкого мужского монастыря в городе Севске.

19 апреля 2012 года указом епископа Брянского и Севского Александра (Агрикова) был назначен исполняющим обязанности наместника Свенского Успенского мужского монастыря. В 2013 году решением Священного Синода утвержден в должности.

Игумен Алексий пришел в монастырь, когда от главного храма — Успенского собора, взорванного в 1930 году, — оставались одни руины. На его долю выпало восстановление этого величественного храма с семиярусным иконостасом. Великое освящение Успенского собора Святейшим Патриархом Кириллом состоялось 20 октября 2019 года. Но храм предстояло обустроить, для того чтобы он стал домом молитвы. Игумен Алексий успешно с этим справлялся. Ведь то, что водительством Пресвятой Богородицы воздвигнут собор, где хранилась чудотворная икона Свенской Божией Матери XII столетия (после закрытия монастыря находится в Третьяковской галерее), стало большой духовной радостью для него самого, братии и всей Брянской земли.

«Мы должны всегда молитвенно помнить отца Алексия, благодарить его за все добрые дела, а он немало совершил, хотя прожил короткую жизнь. И Успенский собор, и сам монастырь — здесь много трудов положено новопреставленным игуменом Алексием», — сказал митрополит Брянский и Севский Александр.

Сказать, что отец Алексий любил Свенский монастырь, — значит ничего не сказать. Дом Пресвятой Богородицы стал для него родным домом. «У нас не то слово красиво! Здесь уникальная тишина и спокойствие, как бы не устаешь, отдыхаешь душой, обретаешь умиротворение», — делился своими чувствами отец Алексий.

Господь одарил игумена Алексия даром ответственности. «Мы были за ним как за каменной стеной», — говорят монашествующие. Он оказывал всяческое внимание к нуждам братии и заботился о каждом притекающем в обитель.

«Он никогда не раздражался, был очень выдержанным, терпеливым, предупредительным и вежливым. Я не видел в своей жизни больше таких людей», — отмечает благочинный Свенского монастыря иеромонах Диомид (Кузьмин).Игумен Алексий возглавил Свенскую обитель в 37 лет. Так вышло, что руководил ею всего восемь лет, но удивительным образом смог по крупицам собрать братию и стать для них отцом. «Отец Алексий относился к молодому поколению, которое пришло в храмы в 1990-е годы. Тогда было чудесное ощущение от осознания того, что, оказывается, Бог есть! Наш игумен имел светлую, чистую веру и пронес ее до конца», — сказал иеродиакон Никодим (Борисов).

12 декабря в Успенском соборе Свенского монастыря схиархиманд-ритом Илием (Ноздриным) была совершена Божественная литургия. По ее окончании чин отпевания и погребения новопреставленного священнослужителя возглавил секретарь Брянской епархии протоиерей Павел Чикалин. Игумен Алексий упокоился рядом с прежним наместником обители и своим духовным наставником архимандритом Никодимом.

«Да утешит Господь родных, близких и духовных чад усопшего, даруя силы мужественно перенести постигшую их утрату, — сказал глава Брянской митрополии в слове соболезнования. — Верю, что предстательством Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Всещед-рый и Милостивый Господь вселит душу верного раба Своего и служителя игумена Алексия в обители небесные».

Священник Михаил Макухин,

заведующий Информационно-издательским отделом Брянской епархии



