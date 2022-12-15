Игумен Христофор (Халиков)

28.09.1949 – 19.09.2022

19 сентября 2022 года на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался клирик храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона г. Жуковского Московской области (Коломенская епархия) игумен Христофор (Халиков). PDF-версия.

Игумен Христофор (в миру Георгий Муртазинович Халиков) родился в городе Сыктывкаре 28 сентября 1949 года. В 1974 году окончил музыкальное училище, поэтому всегда очень тонко чувствовал распевы службы. В 1984 году Георгий принял монашеский постриг и священничесий сан от рук архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона.

В 1984–1995 годах служил в храмах Владимирской епархии В 1993 году удостоен сана игумена. В 1994–1995 годах нес послушание инспектора Свято-Феофановской Владимирской православной духовной школы (позднее преобразованной в семинарию). С 1995 года служил в храмах Московской области: в храме Живоначальной Троицы г. Раменское, был настоятелем храма Преображения Господня п. Рылеево, храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Карпово, храма Рождества Христова п. Родники. С 2007 года отец Христофор — священник храма великомученика и целителя Пантелеимона города Жуковский.

Земной путь отца Христофора был исполнен служения Богу и людям. Во время пандемии коронавируса он помогал тем, кто был на карантине, развозя продукты и все необходимое нуждающимся. Духовные чада запомнили его добрым, отзывчивым и немногословным человеком, который служил с благоговением, старался каждого поддержать, радовался, когда в храм приходили дети, и был уверен, что Богу все возможно.

Игумен Христофор был удостоен служебных церковных наград — набедренника (1985), наперсного креста (1986), палицы (2003) и креста с украшениями (2010). В 2005 году удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени) и награжден медалью «За усердное служение» (III степени).

Отпевание новопреставленного клирика Коломенской епархии состоялось 22 сентября 2022 года по окончании Божественной литургии в Преображенском храме г. Жуковского. Гроб с телом игумена Христофора обнесли вокруг Преображенского храма и препроводили в село Карпово Раменского района, где игумена похоронили за алтарем храма Покрова Пресвятой Богородицы, настоятелем которого он являлся с 2002 по 2007 год.

Да упокоит Всемилостивый Гос­подь игумена Христофора в селениях праведных и да сподобит его вечного пребывания в Небесном Царствии! Вечная память!

Илария Ринатовна Конькова