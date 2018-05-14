Иеросхимонах Сергий (Хомутов)

Иеросхимонах Сергий (Хомутов)

(05.05.1924–28.09.2016)

28 сентября 2016 года отошел ко Господу старейший клирик Кузбасской митрополии иеросхимонах Сергий (Хомутов).

Сергей Александрович Хомутов родился 5 мая 1924 года в православной семье в городе Кузнецке (будущем Новокузнецке) Томской губернии. Мама Анна Никитична была домохозяйкой, отец Александр Петрович, окончив церковноприходскую школу, всю жизнь трудился разнорабочим.

С раннего детства родители приучали сына к труду, он помогал им в поле, по дому. Мальчик очень любил рисовать, и это вдохновляло его на протяжении всей жизни. Вплоть до закрытия Спасо-Преображенского собора в 1930-х годах Анна Никитична постоянно водила сына в храм.

Окончив в 1941 году семилетнюю школу, Сергей работал чертежником до 1944 года, когда его призвали в армию. Воевал в составе Третьего белорусского фронта. Отмечен правительственными наградами.

После демобилизации в 1947 году вернулся в родной Сталинск (так тогда назывался Новокузнецк). Работал некоторое время художником на Кузнецком металлургическом комбинате. Вскоре Сергей оставил работу на комбинате и был принят послушником в городской Свято-Никольский храм.

Сергей Хомутов был рукоположен в сан диакона 5 октября 1958 года, чуть менее года спустя — 7 июля 1959 года — в сан иерея. Клириком Никольской церкви города Сталинска Кемеровской области отец Сергий пробыл до 1961 года, после чего его перевели в Успенскую церковь города Бийска Алтайского края. В годы антирелигиозной хрущевской кампании отцу Сергию пришлось понести немало скорбей.

Отцу Сергию довелось служить во многих храмах обширной тогда Новосибирской и Барнаульской епархии: в Тайге, Киселевске, Ужуре, Абакане, Абазе. В 1969 году батюшка был удостоин сана протоиерея.

Еще будучи прихожанином Никольского храма, отец Сергий познакомился со своей будущей женой. В 1951 году они повенчались и прожили душа в душу 57 лет — до самой смерти матушки в 2008 году. Надежда Владимировна работала на швейной фабрике, но, когда бы батюшка ни совершал богослужение, на клиросе неизменно пела его матушка.

Война, перенесенные труды и скорби подорвали и без того слабое здоровье молодого священника, и вскоре батюшку постигает длительная тяжелая болезнь. Он не оставлял служения в церкви и продолжал ревностно исполнять возложенные на него обязанности. Много лет нес послушание духовника Кемеровского благочиния. В конце 1970-х годов отец Сергий за короткий срок сумел выстроить вместо старого ветхого новый кирпичный храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона в селе Кузедееве Новокузнецкого района, чем вызвал крайнее недовольство уполномоченного по делам религии. Отец Сергий сам же этот храм и расписывал. Во всех храмах, где довелось служить отцу Сергию, остались написанные им иконы.

С января 1987 по май 2000 года батюшка являлся настоятелем Свято-Троицкой церкви поселка Темиртау Таштагольского района Кемеровской области. Церкви в нем никогда не было, и отцу Сергию пришлось начинать строительство с нуля. В 2000 году по состоянию здоровья священник вышел за штат.

16 января 2015 года был пострижен в великую схиму с наречением имени Сергий. 28 сентября 2016 года он отошел ко Господу.

30 сентября после Божественной литургии в храме Святой Троицы поселка Темиртау отпевание священнослужителя возглавил епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий с сонмом духовенства Новокузнецкой, Кемеровской и Мариинской епархий. Погребение отца Сергия состоялось на территории выстроенного им храма, места его последнего служения.

Протоиерей Максим Мальцев, председатель Комиссии Кемеровской епархии по канонизации святых

