Иерей Павел Шаров

21.10.1958–09.05.2022

9 мая 2022 года на 64-м году жизни отошел ко Господу клирик Вознесенского храма г. Спасска Рязанской епархии иерей Павел Шаров. PDF-версия.



Павел Шаров родился в городе Спасске 21 октября 1958 года. Большое влияние на его становление оказал живший по соседству с семьей Шаровых архитектор Петр Иванович Мочалов, потомок великого русского поэта-трагика П. С. Мочалова. Именно он привил еще школьнику Павлу любовь к познанию и жажду открытий.

После окончания школы Павел Шаров работал экскурсоводом, а затем научным сотрудником Спасского историко-археологического музея им. Г. К. Вагнера. Должность научного сотрудника позволяла значительную часть времени посвящать исследовательским трудам в государственных архивах в поисках новых данных по истории родного края. Главной темой кропотливой работы Павла Шарова стало историческое наследие древней Рязани.

В 1994 году вышел его первый совместный с известным в городе историком Николаем Голдабенковым труд — двухтомник «Спасск». Через год увидели свет краеведческие сборники «Любава» и «Деяния предков наших», а дальше — книги «На земле древней Рязани», «Они защищали Отечество», «Ураган революции» и другие издания, а также многочисленные исторические очерки, рассказы, заметки в районной и областных газетах.

Со временем Павел Александрович утвердился в стремлении служить Богу. Девятнадцатого декабря 1999 года митрополит Рязанский и Касимовский Симон (Новиков) совершил его диаконскую хиротонию. Отец Павел обладал эрудицией, особой интеллигентностью, отличным голосом и слухом, и прихожане Спасского Вознесенского храма, давно знавшие своего земляка как пытливого исследователя, открывшего им незнакомые страницы истории родной земли, с радостью восприняли его возведение в священный сан. Первого марта 2009 года диакон Павел был рукоположен во иерея. В 2013 году он окончил Рязанскую духовную семинарию. В этом же году был удостоен звания почетного гражданина Спасского района.

Священник Павел Шаров более двух десятилетий служил у престола Божиего в Вознесенском храме Спасска, все это время продолжая свою деятельность как исследователь и писатель. Религиозная направленность его творчества особенно ярко проявилась в двух изданиях. Это книга «Спасские новомученики», в которой автор знакомит читателей с подвигом во имя Христа своих земляков, живших в Спасском уезде в первой половине ХХ века: святых Петра Крестова, Филарета Пряхина, Иоанна Ансерова и Варвары Конкиной; а также сборник «Спасской земли места благодатные», в котором рассказывается о населенных пунктах района, где были обретены чудотворные иконы Божией Матери «Федотьевская», «Тихвинская», «Казанская» и «Одигитрия» и где родились святитель Гавриил (Городков) и местночтимый старец Никон Сушкинский.

Кроме того, многие годы отец Павел был непременным участником посвященных православным праздникам тематических вечеров, привлекавших внимание жителей не только Спасска, но и всего района. Без его участия не обходилось проведение ни одного из районных фестивалей духовной музыки «Хвалите Господа во струнах и органе» и других, проходивших в Спасском районном Доме культуры и Центральной библиотеке.

Иерей Павел Шаров навсегда останется в памяти прихожан, жителей Спасска и всех людей, знавших его, как человек, полностью отдававший себя служению Богу, Церкви и ближним, искренне любивший свое земное Отечество и помнивший, что оно есть лишь преддверие Отечества Небесного.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил соболезнование родным, близким и духовным чадам почившего священника.

Вечная память новопреставленному рабу Божиему иерею Павлу!

Монахиня Мелетия (Панкова),

главный хранитель Церковного историко-археологического музея

Рязанской епархии «Древлехранилище»