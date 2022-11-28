Иерей Анатолий Григорьев

23.03.1977–09.09.2022

9 сентября 2022 года в зоне специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине при исполнении пастырских обязанностей по окормлению военнослужащих татарстанского батальона «Алга» на 46-м году жизни погиб клирик Казанской епархии настоятель храма Богоявления Господня в селе Исаково (Зеленодольский район, Республика Татарстан) иерей Анатолий Григорьев. PDF-версия.

Священник Анатолий Анатольевич Григорьев родился 23 марта 1977 года в деревне Албахино Красноармейского района Чувашской АССР. В 1992 году окончил общеобразовательную школу. В 1992–1995 годах учился в специальном профессиональном училище № 22 г. Канаш, где получил специальность «тракторист-машинист». В 1995–1998 годах служил в Вооруженных Силах РФ в войсках морской пехоты в г. Севастополе. С 2013 по 2017 год учился в Казанской духовной семинарии.

В конце 1998 года Анатолий приехал в Казань, чтобы помочь в восстановлении храма во имя великомученицы Параскевы Пятницы. В 2001 году он женился, был рукоположен в сан диакона и приписан к этому же храму. Через два года состоялась его священническая хиротония, после чего он стал настоятелем Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан.

Первоочередной задачей молодого священника стало создание общины и восстановление храма. И хотя для этого необходимо было много физических сил и материальных затрат, а у жителей села возрождение святыни отнюдь не стояло на первом месте, пастырь не унывал. Он начал с самого главного — возобновления богослужебной жизни. И пусть в холодное время причащать людей иногда приходилось в перчатках, потому что руки примерзали к Чаше, казалось, эти трудности только заряжали его энергией.

Девиз пастыря «держаться и не сдаваться» хорошо усвоили и его духовные чада. Постепенно в Богоявленском храме сложилась дружная приходская община, которую составили не только местные жители, но и приезжие из других сел, из Казани, военные — бывшие сослуживцы настоятеля и, конечно, молодежь, которая тянулась к инициативному священнику и доверяла ему на исповеди сокровенные тайны своей души.

— Я, как и многие другие, приезжал сюда из Казани за 60 км, — рассказывает алтарник Богоявленского храма Сергей Панин. — Нас часто спрашивали: зачем вы ездите так далеко, ведь и поближе есть храмы? А нам не надо было поближе, нам надо было к отцу Анатолию. Мы так и говорили: «Едем в Исаково, потому что батюшка нас любит!» Нам было очень интересно с ним. Благодаря ему алтарники и прихожане стали как одна семья. Мы ходили друг к другу в гости, помогали в случае необходимости, праздновали дни рождения и, конечно же, совместно молились. Он всегда говорил, что Церковь — это школа благочестия, поэтому в воскресные дни и в великие праздники христиане должны быть в храме.

Открытый, общительный, доб­рый, внимательный ко всем людям, с прекрасным чувством юмора и очень деятельный, он умел зара­зить своим энтузиазмом совершенно незнакомых ему людей с первой же встречи. Секрет был прост: они чувствовали его любовь, а искренняя улыбка и фраза «С миром встречаем, с миром принимаем» сразу располагала к нему сердца.

— Его проповеди всегда были от сердца, но в них он, как бы угадывая, отвечал на те вопросы, которые были у каждого из нас. Выявлял самое больное в душе и требующее лечения, — отмечает Ольга Павлова, духовное чадо отца Анатолия.

С начала служения в Исаково иерей Анатолий Григорьев не оставлял без пастырского попечения и окрестные села, где беседовал с местными жителями, проводил богослужения. Каждый раз, совершая даже самую малую требу, он призывал вернуться к истокам и традициям православной жизни, приглашал всех в храм, на богослужение в Исаково. Священнослужитель никогда не опускал полагающихся на богослужении молитвословий. Говорил, что «для этого нужны веские причины, а если их нет, то зачем нарушать Божественную гармонию? Для того и собираемся в воскресный день в храме, чтобы помолиться».

Последние несколько лет отец Анатолий был идейным вдохновителем экспедиций молодежного отдела Казанской епархии по разрушенным сельским храмам Зеленодольского и Верхнеуслонского районов. Этот проект назвали «Обретение». Молодые люди выезжали на несколько дней в села, где находились руинированные храмы, разбивали палаточный лагерь, очищали храмы от мусора, приводили в порядок территорию вокруг них, спиливали сухие деревья, а в часы отдыха слушали рассказы пастыря об истории близлежащих сел и их храмов. Жителей этих сел он тоже старался подвигнуть на участие в возрождении у них храма. Говорил, что село прекратит вырождаться, не будет здесь пьянства и драк, молодежь перестанет уезжать в большие города, потому что всех объединит вокруг храма труд и молитва, ведь святое место не должно быть поругано. Просто Господь поставил сегодня перед ними задачу возродить святыню, в которой молились их предки.

Для него было важным участие в этой работе местных жителей. Потому что «можно сделать все — построить здание, покрыть крышу, вставить окна, залить полы, установить иконостас. Но, не вложив в это частицу своего труда, люди не полюбят этот храм как родной, выстраданный, необходимый именно им». Такое трепетное отношение священнослужителя к восстанавливаемым святыням иногда приводило к удивительным вещам: сельчане вдруг просили крестить их именно в этом полуразрушенном храме. «Пусть возрождение этой церкви начнется с нашего крещения в ней», — говорили они.

В последние годы жизни новые назначения следовали одно за другим, словно Господь торопил иерея Анатолия доделать то, что он может не успеть. Так, с 2021 года священник окормлял верующих осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5 в поселке Нижние Вязовые. С декабря 2021 года его назначили помощником председателя отдела Казанской епархии по взаимодействию с казачеством. В феврале 2022 года он стал настоятелем еще одного храма — Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района Республики Татарстан.

В течение теплого сезона ему удалось организовать и провести в этом храме три тематических концерта в рамках проекта «Звуки под сводом», а также подготовить помещение к знаменательному событию — первой за несколько десятилетий Божественной литургии. Торжество состоялось в день престольного праздника — 23 июля 2022 года. При большом стечении духовенства и молящихся богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Иерей Анатолий уже не смог участвовать в празднике, он уехал для исполнения пастырских обязанностей в зону СВО.

Когда кто-то из духовных чад спросил отца Анатолия, зачем он решил окормлять воинов, участвующих в спецоперации на Украине, священник ответил, что воспринимает эту командировку как благословение Божие, что бывают моменты в жизни, когда нельзя отказываться. Он прикладывал много сил, чтобы доверенные ему военнослужащие стали единым воинским коллективом, считал, что как пастырь отвечает и за духовное, и за душевное состояние солдат и офицеров. Говорил, что «не все, кто сейчас призван к исполнению воинского долга, бывали в местах боевых действий несколько раз. Кто-то окажется там впервые, им нужна будет наша помощь. В то время как воины будут выполнять поставленную задачу, мы будем за них молиться». Приехав однажды со сборов домой в короткий отпуск, он увез с собой пачки молитвословов, крестиков и поясков «Живый в помощи».

Иерей Анатолий Григорьев всегда брал ответственность на себя, служил Богу и людям, до конца исполняя свой священнический долг. И свой земной путь завершил в служении людям. Со слов очевидцев, он ехал на машине навестить в госпиталях раненых и поднять их боевой дух, когда на переправе перед его автомобилем разорвалась мина и множество осколков прошили машину. Отец Анатолий скончался от смертельного ранения в голову. Пастыря погребли у алтаря храма Богоявления Господня в селе Исаково, в котором он служил. У отца Анатолия остались жена и четверо детей, старшему из которых двадцать лет, а младшему шесть.

Всемилостивый Господь да упокоит душу верного раба Своего в селениях праведных и сотворит ему вечную память!