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18 мая 2023 г. 16:00
Епископ Феофилакт (Моисеев)
30.04.1949–22.03.2023
22 марта 2023 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу епископ Феофилакт (Моисеев). PDF-версия.
Епископ Феофилакт (в миру Николай Алексеевич Моисеев) родился 30 апреля 1949 года в селе Неелово Сафоновского района Смоленской области. По окончании средней школы служил в Вооруженных силах. В 1975 году окончил Московский государственный историко-архивный институт и до 1978 года работал старшим научным сотрудником Государственного архива Московской области.
В 1975–1990 годах являлся сотрудником Издательского отдела Московской Патриархии, редактором отделов «Проповедь», «Богословского отдела», заведующим отделом «Церковная жизнь». В составе научно-исследовательской группы по изданию богослужебных книг в 1975–1990 годах участвовал в издании «Настольной книги священнослужителя» (т. 2, 3), Миней (Сентябрь – Август; т. 1–12), других серийных и непериодических изданий. Церковно-исторические статьи, исследования и проповеди епископа Феофилакта опубликованы в «Журнале Московской Патриархии», «Богословских трудах» и других отечественных и зарубежных православных изданиях.
В 1978–1980 годах обучался в Московской духовной семинарии, в 1980–1984 годах — в Московской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия (работа «Святитель Иов, первый Патриарх Русской Церкви»).
Шестого января 1982 года рукоположен в сан диакона. Двадцать восьмого апреля 1983 года пострижен в монашество в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Двадцать восьмого августа 1983 года рукоположен во иеромонаха в Покровском храме Московской духовной академии.
В 1984–1989 годах иеромонах Феофилакт был преподавателем кафедр истории Русской Церкви и Священного Писания Нового Завета в Московских духовных школах. Одновременно нес послушания заведующего библиотекой МДА и помощника инспектора.
Четвертого декабря 1985 года возведен в сан игумена.
В 1989–1990 годах, в связи с открытием Киевской духовной семинарии, игумен Феофилакт направлен в КДС для организации учебного процесса в должности ученого секретаря, заведующего канцелярией и преподавателя.
В сентябре 1990 года, после завершения послушания в Киеве, зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры. Четырнадцатого декабря 1991 года назначен настоятелем возвращенного Церкви Гефсиманского Черниговского скита, находящегося в руинированном состоянии.
Игуменом Феофилактом были инициированы и в течение десяти лет закончены масштабные реставрационно-строительные работы: восстановлены полуразрушенные соборный храм, колокольня с двумя алтарями, монастырские стены и башни, братский двухэтажный корпус, дом старца Варнавы, построена и расписана братская трапезная, возрождены пещеры (произведен отвод воды из нижнего пещерного храма), облагорожен монастырский некрополь, возведена часовня над источником. В 1995 году состоялась канонизация преподобного старца Варнавы Гефсиманского († 1906), составлены житие, служба и акафист святому, написана икона.
Двадцать восьмого апреля 1995 года игумен Феофилакт возведен в сан архимандрита.
Решением Священного Синода от 13 марта 2002 года архимандрит Феофилакт был избран епископом Брянским и Севским. Хиротонисан 20 апреля 2002 года, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Алексий II.
За время служения на Брянской земле епископ Феофилакт успел сделать очень много: было открыто шесть монастырей, возвращены Русской Православной Церкви, отреставрированы или построены заново десятки храмов и часовен; в 2003 году Трубчевские пастырские курсы преобразованы в Брянское духовное училище, в котором было принято обучение по программе семинарии; позже было образовано Брянское епархиальное женское училище; действовало 86 воскресных школ, в которых обучалось около 900 человек; в переданном епархии в 2003 году и восстановленном двухэтажном здании, расположенном в Брянском кремле, размещено Брянское епархиальное управление, расписан и освящен епархиальный храм Похвалы Пресвятой Богородицы; в переданном епархии трехэтажном здании бывшего профтехучилища, также расположенном на территории кремля, был начат капитальный ремонт и разместилось Брянское духовное училище.
Епископ Феофилакт был членом Общественного совета Брянской области, Общественного совета при УВД, сопредседателем рабочей комиссии по возрождению Брянского кремля. По его ходатайству в 2003 году было установлено празднование Собора Брянских святых, составлены служба и акафист, написана икона; проведены исторические исследования и изданы материалы по истории Брянской епархии, о святых и святынях Брянской земли; издавались «Брянские епархиальные ведомости», «Брянский монастырский вестник» и «Брянский православный календарь»; подготовлены материалы, на основании которых были канонизированы восемь новомучеников Брянской земли. По благословению владыки были составлены службы Божией Матери в честь иконы Ее Свенской-Печерской, святому благоверному князю Олегу Брянскому и преподобному Поликарпу Брянскому.
В 2006 году Брянской епархией заключено соглашение с администрацией и департаментом образования области о преподавании в школах области и епархии предмета «Основы православной культуры», в Брянском государственном университете по предложению епископа Феофилакта образован теологический факультет. Подписаны соглашения о сотрудничестве с областными управлениями культуры, внутренних дел, МЧС и здравоохранения.
Одним из главных направлений жизни епархии стало возрождение Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора, разрушенного в начале 1960-х годов. Строительством руководил епископ Феофилакт. Основные работы были завершены в декабре 2011 года. Освящая собор 1 июля 2012 года, Святейший Патриарх Кирилл назвал храм символом города Брянска.
В 2005–2017 годах епископ Феофилакт входил в состав Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.
В 2008–2009 годах принимал участие в заседаниях зимней сессии Священного Синода, а также в Архиерейском и Поместном Соборах.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 года (журнал № 171) назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, с освобождением от управления Брянской епархией.
В Первопрестольном граде архимандрит Феофилакт нес множество послушаний: с 16 марта 2013 года — управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы, с 16 июля 2013 года — наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, с февраля 2014 года по декабрь 2018 года — исполнительного директора Синодальной библиотеки Московского Патриархата, с 25 сентября 2015 года — настоятеля храма святых мучеников Бориса и Глеба в Зюзине г. Москвы, с 30 июня 2020 года по 28 мая 2021 года — исполняющего обязанности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии, с 30 июня 2020 года — помощника первого патриаршего викария по г. Москве, с 18 февраля 2021 года — председателя Комиссии по канонизации святых при епархиальном совете г. Москвы.
Епископ Феофилакт призывал паству почитать Русских святых, и особенно новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его попечением были составлены проекты служб Собору святых, в земле Московской просиявших, и святителю Зиновию (Мажуге; в схиме Серафиму), митрополиту Тетрицкаройскому. В период его руководства Комиссией по канонизации были подготовлены житийные и иконографические материалы по Собору Московских святых.
Трудами и молитвами наместника в возрожденной Андреевской обители устроилась жизнь по монастырскому уставу. Под его руководством и при непосредственном участии были осуществлены масштабные восстановительные работы: реставрированы фасады и интерьеры соборного храма Воскресения Христова и колокольни с храмом Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, фасады и кровли корпусов; произведены реконструкция и капитальный ремонт помещений, находящихся в ведении монастыря. Освящены великим чином три престола в надвратном храме святого мученика Андрея Стратилата и храм в колокольне.
На послушание управляющего Юго-Западным викариатством архипастырь положил много сил как для содействия строительству новых храмов (было построено 9 постоянных храмов и 18 временных), так и для развития церковно-приходской жизни. Большое внимание уделял епископ Феофилакт духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи, миссионерскому служению, религиозному образованию и взаимодействию с вузами, вел исследования в области агиологии; под его руководством издавались «Вестник…» и «Информационный справочник Юго-Западного викариатства».
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла епископ Феофилакт совершал богослужения в кафедральных соборах, монастырях и храмах г. Москвы.
Владыка являл собой пример самоотверженного служения Христу Спасителю, Его Святой Церкви, Отечеству и народу Божию. Он воспринял духовные традиции Глинских старцев, его наставниками были прославленный ныне в лике святых митрополит Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга), митрополиты Антоний (Мельников) и Питирим (Нечаев), духовником — архимандрит Кирилл (Павлов). Духовное родство связывало его с братией Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ему были свойственны патриотизм, простота, скромность, радушие, сочувствие к ближним и жертвенность.
Архипастырь был награжден орденами преподобного Сергия Радонежского (I, II и III степени) и благоверного князя Даниила Московского (II степени).
Двадцать девятого декабря 2021 года по собственному прошению епископ Феофилакт был почислен на покой по состоянию здоровья с местом пребывания в родной для него обители преподобного Сергия. Совершал богослужения и молился в Боголюбской киновии Гефсиманского Черниговского скита лавры.
Двадцать второго марта 2023 года епископ Феофилакт отошел ко Господу. Отпевание почившего архипастыря состоялось 24 марта в Гефсиманском Черниговском скиту. Литургию Преждеосвященных Даров совершил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност в сослужении наместника Лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы. По окончании Литургии было оглашено Патриаршее соболезнование. «Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу. Возделывая ниву Христову, он стремился со тщанием исполнять различные церковные послушания», — отметил Его Святейшество.
В соболезновании губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов сказал, что «Владыка Феофилакт запомнится всем нам как мудрый пастырь и преданный своему делу труженик», все дела которого «неустанно призывали людей к жизни по заповедям Христа Спасителя, к деятельной вере, непоколебимой надежде и искренней любви».
В соборном отпевании новопреставленного владыки приняли участие митрополит Каширский Феогност, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, епископ Наро-Фоминский Парамон, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома, епископ Солнечногорский Алексий, насельники обители в священном сане, духовенство Юго-Западного викариатства г. Москвы, Сергиево-Посадской епархии и Брянской митрополии. Во время заупокойного богослужения молились духовные чада почившего архиерея.
Погребен епископ Феофилакт на территории скита за алтарем храма Черниговской иконы Божией Матери. Множество верующих в разных областях нашей Родины и за рубежом вспоминают его как ревностного архипастыря Русской Православной Церкви.
Христос Бог, преведый нас «от смерти бо к жизни и от земли к небеси» (канон Пасхи прп. Иоанна Дамаскина, песнь 1, глас 1), да упокоит душу новопреставленного епископа Феофилакта в селениях праведных и сотворит ему вечную память.
Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин),
руководитель Патриаршего издательско-полиграфического центра
Свято-Троицкой Сергиевой лавры
Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной епископа Феофилакта (Моисеева)
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Фоме, епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры
Родным, близким и духовным чадам епископа Феофилакта (Моисеева)
Ваше Преосвященство!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Опечален известием о кончине епископа Феофилакта (Моисеева). Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу. Возделывая ниву Христову, он стремился со тщанием исполнять различные церковные послушания.
В 2002 году Господь сподобил его принять благодать архиерейства. Владыка Феофилакт управлял Брянской епархией, а затем трудился в Первопрестольном граде Москве: был управляющим Юго-Западным викариатством, исполнительным директором Синодальной библиотеки Московского Патриархата, председателем Комиссии по канонизации святых при Епархиальном совете г. Москвы, а также наместником Андреевского ставропигиального мужского монастыря.
Выражая всем вам соболезнования в связи с постигшей утратой, возношу молитвы к Милостивому Богу об упокоении души епископа Феофилакта в обителях небесных.
Вечная память новопреставленному служителю алтаря Господня.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
18 мая 2023 г. 16:00
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