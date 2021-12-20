Архимандрит Панкратий (Нагибин)

06.11.1961–22.06.2021

22 июня на 60-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался клирик Троицкого собора города Яранска, духовник Яранской епархии архимандрит Панкратий (Нагибин). PDF-версия.

Архимандрит Панкратий (в миру — Александр Евгеньевич Нагибин) родился 6 ноября 1961 года в городе Яранске в семье рабочих. Родители с детства воспитывали его в вере. О раннем периоде жизни отца Панкратия вспоминает прихожанка Троицкого собора города Яранска А. П. Балдина: «Вообще говоря, он с детства был монахом. Никогда не гулял: школа — дом — храм. Дома он проводил время за книгами. Его мама шила для храмов и священников облачения, а он сидел рядом, читал или пел. Мы жили на одной улице, я не видела, чтобы он куда-то выходил из дома, кроме школы или храма».

В 1990 году Александр Нагибин окончил Московскую духовную семинарию.

Двадцать девятого марта 1992 года митрополитом Ставропольским и Бакинским Гедеоном он был рукоположен в сан диакона, 19 августа — в сан пресвитера.

В 1993 году будущий архимандрит завершил обучение в Московской духовной академии. По словам митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, который учился вместе с ним, у Александра был талант к богословским наукам, он хорошо разбирался в преподаваемых в семинарии и академии дисциплинах. В этом же году священник Александр Нагибин принят в штат Кировской епархии и назначен настоятелем храма Архангела Михаила села Уртма Яранского района.

Двадцать третьего июля 1994 года пострижен в монашество с именем Панкратий. На постриге присутствовал епископ Яранский и Лузский Паисий, вспоминавший позднее: «Постриг совершал архимандрит Макарий (Коробейников) в Успенском соборе Яранска, я тогда был пономарем и читал Апостол».

В сентябре 1994 года отец Панкратий назначен в клир Троицкого храма города Кирова. С 1996 года он являлся клириком Успенского собора в Яранске. В июне 1998 года стал настоятелем яранского Троицкого собора.

Архимандрит Панкратий особо заботился о благоукрашении храма и созидании приходской общины. «Прихожане его очень любили. Он был внимательным — со всеми поговорит, даст совет. Мы приходили к нему накрученные и наверченные своими проблемами, а уходили успокоенными и умиротворенными. Если кто-то из прихожан попадал в больницу, он нас навещал», — вспоминает А. П. Балдина.

В феврале 2001 года отец Панкратий стал духовником Вятской епархии. Собратья-священники относились к нему с большим уважением, ведь он был образованным и опытным пастырем. По словам митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, архимандрит Панкратий имел духовное трезвение и внутреннюю молитву, ответственно и трепетно относился к богослужению. Многие отмечали тактичность и скромность своего пастыря. Он никогда никого не осуждал в разговорах. Если видел, что собеседник недоволен или удручен его словами, то просил прощения. Священнослужитель отличался деятельным исполнением заповеди Божией о почитании родителей. Его маме в этом году исполнилось 100 лет. Вплоть до своей болезни он очень ревностно заботился о ней.

Архимандрит Панкратий обладал энциклопедическими знаниями по догматике, литургике и истории, много читал. Разговоры с ним не только приносили духовную пользу, но и расширяли кругозор.

Все эти качества помогали ему нести послушание духовника Вятской, а затем Яранской епархии.

С апреля 2014 года отец Панкратий был назначен клириком Троицкого собора города Яранска.

В 2015 году архимандрит Панкратий принимал участие в важном для Вятской земли событии — обретении мощей преподобного Матфея Яранского. Во время археологических работ на месте захоронения святого он читал ему акафист.

За 29 лет служения в священном сане архимандрит Панкратий был удостоен ряда богослужебно-иерархических наград. Последний Указ о награждении он получил весной 2019 года. Святейший Патриарх Кирилл удостоил его права служения Литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы».

Последние годы жизни отец Панкратий занимался редакторской дея-тельностью. Он правил книги и богослужебные тексты, издаваемые Яранской епархией. Молитвы и жития святых, подготовленные им, звучат сегодня в храмах и домах верующих людей.

Дни перед кончиной архимандрит Панкратий провел в больнице. Накануне памяти преподобного Матфея Яранского он сокрушался в переписке: «Завтра у нас праздник, а я в больнице, не служу».

В палате его причащали Святых Христовых Таин. За каждой Литургией в Яранске возносились сугубые молитвы о его выздоровлении. Но Господь судил иначе. Архимандрит Панкратий скончался на 60-м году жизни 22 июня 2021 года. В памяти священнослужителей, прихожан и всех, кто был с ним лично знаком, он остался мудрым, доб-рым и скромным пастырем.

В день кончины отца Панкратия епископ Яранский и Лузский Паисий написал на своей странице в сети «ВКонтакте»: «Царствие Небесное дорогому архимандриту Панкратию! Трудно выразить словами то чувство, когда тебя покидают близкие люди. Для нас это невосполнимая утрата, а для Царствия Небесного драгоценное приобретение».

Отпевание архимандрита Панкратия в Троицком соборе города Яранска совершил епископ Паисий в сослужении духовенства Вятской митрополии. За богослужением молились и мама почившего, Клавдия Ивановна Нагибина, а также другие близкие ему люди и духовные чада. По окончании отпевания гроб с телом отца Панкратия обнесли вокруг собора и погребли на приходской территории рядом с алтарем.

Максим Скотников