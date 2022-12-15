Архимандрит Георгий (Шестун)

26.06.1951 — 19.09.2022

19 сентября 2022 года на 72-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу наместник Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня с. Подгоры Самарской епархии, настоятель Троице-Сергиева храма — подворья обители в г. Самара архимандрит Георгий (Шестун). PDF-версия.

Архимандрит Георгий (в миру Евгений Владимирович Шестун) родился 26 июня 1951 года в селе Кротовка Кинель-Черкасского района Куйбышевской области. В 1973 году окончил физико-математический факультет Куйбышевского педагогического института, в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «теория и история педагогики».

В 1992 году был рукоположен архиепископом Самарским и Сызранским Евсевием в священники. С 1993 года отец Георгий стал ближайшим помощником возглавившего Самарскую епархию епископа (ныне митрополита Самарского и Новокуйбышевского) Сергия в деле возрождения духовного образования в регионе. В начале 1990-х годов одной из самых насущных проблем Церкви была нехватка священнических кадров; в Самарской епархии остро стоял вопрос о собственной духовной школе. В 1994 году после передачи епархии подходящего здания отец Георгий стал первым ректором Самарского епархиального духовного училища, которое и возглавлял до преобразования его в полноценную семинарию в 1997 году.

Будучи настоящим педагогом, отец Георгий посвятил этому служению всю свою жизнь. Он стал духовным наставником для сотен пастырей, которые сегодня несут священническое служение в Самарской митрополии и далеко за ее пределами. Одной из главных его заслуг является, несомненно, развитие православной педагогики как самостоятельной дисциплины. В 1997 году отец Георгий создал кафедру православной педагогики и психологии в Самарской духовной семинарии, которую возглавлял на протяжении четверти века. Тогда же, в 1997 году, вышла в свет его программная работа «Православная педагогика», выдержавшая несколько изданий. В 1999 году кафедра православной педагогики и психологии получила статус межвузовской и стала площадкой, на которой многие самарские вузы знакомились с новыми для себя аспектами педагогической науки.

В 1999 году отец Георгий был возведен в сан протоиерея, а в 2004 году одновременно с супругой принял монашеский постриг и в том же году был возведен в сан игумена. С этого момента начинается новый, монашеский этап его служения.

В начале 2000-х годов на самарском приходе во имя Сергия Радонежского, который возглавлял отец Георгий, сложилась крепкая монашеская община. В поиске настоящей подвижнической жизни в удалении от большого города был основан скит на живописном берегу Волги в селе Подгоры. Позже, в 2007 году, скит преобразован в монастырь в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятелем которого стал игумен Георгий. Жизнь в монастыре приближена к традиционным монастырским уставам, доступ паломников ограничен.

В своем служении игумен Георгий старался совместить монашеское созерцательное делание с активным служением Богу и людям на ниве православного просвещения. С 2002 года он участвовал в работе Координационного совета по взаимодействию Министерства образования и науки РФ и Русской Православной Церкви до его закрытия в 2004 году. Трудился также в составе рабочей группы Министерства образования и науки РФ и Московского Патриархата по проблемам изучения православной культуры. На этих и других площадках смело и бескомпромиссно отстаивал позицию Церкви и защищал традиционные ценности нашего Отечества.

В 2005 году Патриархом Алексием II за труды в области православной педагогики отцу Георгию было присвоено звание профессора. А уже в следующем, 2006 году он защитил диссертацию «Православные традиции духовно-нравственного становления личности (историко-теоретический аспект)» на соискание степени доктора педагогических наук по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования».

С 2006 года пастырь руководил научно-образовательным направлением национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». При его участии написаны пособия «Духовно-нравственная культура России. Основы православной культуры» для первого и второго классов школ. Кроме того, он стал автором книги «Православная семья», которая дает представление о том, как должна строиться семья, желающая жить по Евангелию.

В 2007 году игумен Георгий был избран действительным членом Российской академии естественных наук, а в 2011 году — действительным членом Петровской академии наук и искусств. В 2011 году возведен в сан архимандрита и в том же году избран почетным членом Самарского регионального отделения Российского психологического общества.

Архимандрит Георгий известен также как главный редактор альманаха «Духовный собеседник» и со­здатель «Православной народной газеты». В 2015 году отец Георгий был принят в Союз журналистов России.

До 2022 года архимандрит Георгий был настоятелем основанного им монастыря в честь Животворящего Креста Господня, а также служил в Самаре на Сергиевом подворье обители. Одновременно являлся духовником Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря. В последние годы его опыт был востребован различными государственными и общественными организациями. Так, он был членом экспертно-консультативного совета по межнациональным отношениям при Администрации губернатора Самарской области, а также экспертно-консультативного совета по национальной политике при аппарате Правительства Самарской области.

До конца жизни не оставлял пастырь и педагогической деятельности. В Самарской духовной семинарии читал курс «Методика преподавания теологических дисциплин». Руководил докторскими, кандидатскими и дипломными исследованиями, посвященными разработке теоретических проблем православной педагогики: ее онтологии, методологии, практико-ориентированных методов и технологий.

Архимандрит Георгий являлся научным руководителем работ в рамках грантов «Система коррекционно-психологической помощи при нарушении внутрисемейных отношений» и «Духовно-нравственное становление личности (психолого-педагогическое исследование)». Автор двенадцати книг, более 200 научных работ и статей, свыше 30 учебных пособий и методических разработок по православной педагогике, христианской антропологии, православной культуре, проблемам семьи и воспитания.

За труды на ниве православной культуры и просвещения архимандрит Георгий удостоен патриарших и епархиальных наград: ордена преподобного Сергия Радонежского (III степени), медалью 1000-летия преставления святого равн­оапостольного князя Владимира. За миссионерское и просветительское служение в 2009 году Святейший Патриарх Кирилл наградил архимандрита Георгия орденом святителя Иннокентия Московского (III степени).

В 2019 году отец Георгий перенес инсульт и последующие годы боролся с последствиями тяжелой болезни. Скончался архимандрит Георгий (Шестун) 19 сентября 2022 года. Похоронен на территории основанного им монастыря в честь Животворящего Креста Господня рядом с заволжским селом Подгоры.

Упокой, Господи, в селениях праведных новопреставленного архимандрита Георгия!

Протоиерей Максим Кокарев,

Самарская епархия