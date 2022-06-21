Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (Корзун)

25.03.1944–22.04.2022

22 апреля 2022 года на 79-м году жизни отошел ко Господу архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. PDF-версия.

Будущий архипастырь (в миру Игорь Петрович Корзун) родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района Минской области в крестьянской семье. В 1962 году окончил сельскохозяйственный техникум. В 1963–1966 годах служил в рядах Советской армии, затем работал агрономом. В 1975 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1979 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1978 году митрополитом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) пострижен в монашество. В том же году ректором Московской духовной академии архиепископом Дмитровским Владимиром (впоследствии митрополитом Киевским и всея Украины) рукоположен во иеродиакона, а позднее — во иеромонаха. В 1981 году возведен в сан архимандрита и назначен благочинным Свято-Успенского Жировичского монастыря. С 1987 года — наместник Жировичской обители, с 1989-го — ректор Минской духовной семинарии. В 1990 году хиротонисан во епископа Пинского и Лунинецкого. В 2000 году возведен в сан архиепископа.

После епископской хиротонии владыка Стефан не оставил семинарию и еще на протяжении более двух десятков лет преподавал историю Русской Церкви. Для студентов он был в первую очередь монах, наставник благочестия и любящий отец. С самого начала архиерейского служения он заботился не о собственном благополучии, а о возрождении духовной жизни на древней Пинской земле.

Вспоминается, как в 1994 году епархии передали кинотеатр «Дружба», построенный на месте кафедрального собора Полесской епархии во имя великомученика Феодора Тирона. Однако в городе на другом месте уже началось строительство собора в честь этого святого. Архипастырь вспомнил, как когда-то посещал храм Воскресения Словущего (праздника Обновления святого храма Воскресения Христова в Иерусалиме) на Успенском Вражке в Москве, где служил митрополит Питирим (Нечаев). Владыку Стефана тогда впечатлило пасхальное богослужение на престольный праздник в конце сентября. Осенняя Пасха! И тогда он принял решение возводить на месте кинотеатра собор в честь Воскресения Словущего. С той поры в Пинске Пасха совершается дважды в год: весной, собственно на Пасху, и в конце сентября — на престольный праздник собора.

Архиепископ Стефан активно принимал участие не только в церковной жизни епархии, но и с великой пользой посещал светские мероприятия, где являлся живой проповедью Христова благовестия. Многие представители светской власти, глядя на его неподдельную любовь к Богу, сами обращались к Церкви, посещали праздничные богослужения и, в силу своих возможностей, старались помогать в различных нуждах православным приходам Пинской епархии.

Архипастырь всю свою жизнь являлся воплощением слов апостола Павла: Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16). Больше всего на свете он любил Пасху и Воскресшего Господа Иисуса Христа. За эту любовь Господь удостоил его преставиться в Великую Пятницу, когда вся Церковь вспоминает смерть Господню.

Отпевание владыки состоялось по пасхальному чину в соборе Воскресения Словущего Варваринского женского монастыря г. Пинска в Светлый Вторник 26 апреля. Службу возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. В погребении на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженского храма Успенского Жировичского монастыря приняли участие все правящие архиереи Белорусской Православной Церкви. Сороковой день после смерти владыки Стефана пришелся на канун отдания Праздника праздников. И в этот день Господь не оставил Своего верного служителя без Пасхи.

Соболезнования по случаю кончины архиепископа Стефана выразили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, бывший посол Сербии в Республике Беларусь Сречко Джукич, коллектив музея и семья белорусского писателя Якуба Коласа, а также тысячи людей, пришедшие проститься с любимым архипастырем и отцом.

Вечная память, досточтимый владыко Стефане...

Протодиакон Андрей Горбунов,

руководитель Миссионерского отдела Пинской епархии,

клирик Покровского храма г. Барановичи (Беларусь)