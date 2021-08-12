Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин)

13.06.1952–10.06.2021

10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни скончался первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин). PDF-версия.



Архиепископ Александр (в миру Ищеин Александр Геннадьевич) родился 13 июня 1952 года в г. Яро­славле в семье рабочих. Здесь, а также в другом древнем русском городе — Ростове Великом прошло детство будущего архипастыря. По окончании средней школы он поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт. После получения высшего образования был призван на срочную службу в Вооруженные Силы СССР, которую проходил на Крайнем Севере.

Огромное влияние на духовное формирование будущего архипастыря и принятие им в дальнейшем монашеских обетов оказало общение Александра с архиепископом Павлом (Голышевым), с которым он познакомился еще в бытность свою студентом. Значительный след в его жизни оставили также беседы с иноками разоренных кавказских монастырей и мудрое пастырское попечение со стороны благочинного церквей Кабардино-Балкарии митрофорного протоиерея Иоанна Остапчука.

В 1975 году Александр Геннадьевич принял монашество. 14 сентября того же года Преосвященный Антоний (Завгородний), епископ Ставропольский и Бакинский, рукоположил его во иеродиакона, а затем 19 декабря 1975 года — во иеромонаха. Заочно он закончил Московскую духовную семинарию. В течение многих лет проходил различные послушания в Ставропольской и Бакинской епархии. Четыре года являлся настоятелем Успенского храма г. Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии, о чем многие жители этого края до сих пор вспоминают с любовью и благодарностью. Содействовал восстановлению Вознесенского собора в городе Алагире, Никольского собора и храма Нерукотворного Образа Спасителя в станице Павлодольской, собирал и изучал материалы по истории христианства на Кавказе.

На празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году в Ставрополе был возведен в сан архимандрита.

Принимал деятельное участие в открытии Ставропольского духовного училища и начавшемся преобразовании его в духовную семинарию.

С 1992 года архимандрит Александр (Ищеин) нес пастырское послушание на православных приходах Азербайджана. Будучи настоятелем храма святого благоверного великого князя Александра Невского г. Гянджи, архимандрит Александр предотвратил его закрытие, возродив в нем богослужебную и приходскую жизнь. Получив благословение нести послушание настоятеля храма Святых Жен-Мироносиц, будущего кафедрального собора г. Баку, архимандрит Александр и здесь с ревностью о славе Божией принялся за дело возрождения поруганной святыни.

В ноябре 1994 года опытный архипастырь, труждающийся на ниве Христовой, стал настоятелем древнейшего действующего храма Азербайджана — святого Архангела Михаила в г. Баку.

В 1995 году отец Александр был назначен благочинным церквей г. Буденновска. Там на его плечи лег тяжкий крест — ему пришлось предавать земле погибших от рук террористов мирных сограждан, а также пастырским словом умиротворять негодующих и охваченных горем горожан, переживших ужас захвата боевиками больницы г. Буденновска и взятия заложников.

В 1995 году, когда обстановка в Закавказье была крайне напряженной из-за политических разногласий, он был назначен настоятелем кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Баку и благочинным православных приходов Азербайджана. Его стараниями было предотвращено закрытие нескольких храмов в регионе, а при кафедральном соборе г. Баку тогда же были устроены ежедневные бесплатные обеды для нуждающихся и организована материальная помощь многодетным семьям и инвалидам, открыта воскресная школа для детей и взрослых, церковная библиотека.

Двадцать восьмого декабря 1998 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято историческое решение о возрождении Бакинской епархии. Границы образованной епархии охватывали Азербайджанскую Республику, Респуб­лику Дагестан и Республику Чечня. Правящим архиереем было определено стать архимандриту Александру (Ищеину) с титулом «епископ Бакинский и ­Прикаспийский». В Азербай­джанской Рес­публике это решение было горячо поддержано лидером азербай­джанского народа Гейдаром Алиевым.

Архимандрит Александр 14 января 1999 года в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы был хиротонисан во епископа Бакинского и Прикаспийского.

С возведением в сан епископа началась кропотливая работа по возрождению и развитию епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики и Республики Дагестан. Трудами епископа Александра в Баку, Махачкале, Кизляре, Каспийске, Избербаше, Буйнакске, Дербенте были восстановлены порушенные в прошлом святыни, построены новые храмы, возобновилось издание православной периодики и литературы духовно-нравственного содержания.

Благодаря владыке было вновь возрождено почитание памяти святого апостола Варфоломея, который, согласно церковному преданию, претерпел мученическую кончину на территории современного г. Баку. Ежегодно 24 июня на месте его гибели у подножия Девичьей башни совершается теперь торжественное богослужение.

Двадцать второго марта 2011 года решением Священного Синода в связи с изменением границ Бакинская и Прикаспийская епархия была переименована в Бакинскую и Азербай­джанскую, а епископ Александр стал носить титул «Бакинский и Азербай­джанский». Владыка с еще большей самоотдачей участвовал в укреплении межрелигиозного и межнационального диалога.

Восемнадцатого июля 2012 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел Преосвященного Александра, епископа Бакинского и Азербайджанского, в сан архиепископа.

Полностью ассоциировав себя с азербайджанским народом и всем сердцем проникнувшись его духом, культурой и историей, архиепископ Александр, как архипастырь Русской Православной Церкви, много лет самоотверженно трудился на благо Азербайджана и России, укрепляя дружбу двух народов.

Был награжден правительственными и церковными наградами, в том числе: орденом преподобного Сергия Радонежского II степени, орденом святого благоверного князя Даниила ­Мо­с­ковского III степени, медалью святителя Марка Эфесского I степени.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр погребен на 1-й Аллее почетного захоронения в столице республики.

Протоиерей Мефодий Эфендиев,

протоиерей Александр Асташкин