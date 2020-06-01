Жировичский монастырь вновь открыт для паломников

Свято-Успенский Жировичский монастырь с 1 июня открылся после карантина для паломников. Дома паломников также возобновили свою работу. Об это сообщается на сайте Минской духовной семинарии. Братия просит паломников при посещении монастыря «соблюдать рекомендации по профилактике заболевания: социальное дистанцирование, личную гигиену, респираторный этикет».

Как рассказали «Журналу Московской Патриархии» в пресс-службе обители, даты проведения торжеств, посвященных 500-летию основания монастыря и 550-летию Жировичской иконы Божьей Матери пока не определены. Обучение студентов семинарии и сдача зачетной сессии по прежнему будут проходить дистанционно. С 1 июня вновь должны возобновиться ремонтные работы старого братского корпуса. Ремонт колокольни (находится вне стен монастыря) практически закончен.