В Москве обсудили проблему нарушений прав верующих на Украине

В Москве, в «Президент-Отеле», состоялась международная конференция, участники которой - священноначалие Русской, Антиохийской, Сербской Православных Церквей, лидеры традиционных религий, общественные деятели, дипломаты и журналисты обсудили проблему нарушения прав православных верующих на Украине, а также предложили варианты ее решения.

В выступлениях звучали такие факты дискриминации по религиозному признаку мирян, духовенства и священноначалия как попытки захвата и захват православных храмов, избиения священников националистами, осквернение храмов, лишение членов епископата украинского гражданства, разные формы давление со стороны органов СБУ на епископат Украинской Православной Церкви с целью заставить поддержать раскольников, агрессивная кампания в СМИ по дискредитации УПЦ МП и ее епископата.

В своем докладе митрополит Волокаламский Иларион, в частности, обратил внимание участников форума на два дискриминационных закона, принятых Верховной Радой. Это закон №2662-VIII *, который обязывает общины Украинской Православной Церкви в своем полном названии «отражать принадлежность религиозной организации за пределами Украины». «Фактически этот закон запрещает Украинской Православной Церкви называться украинской. Несмотря на то, что УПЦ является старейшей и самой многочисленной из ныне существующих православной религиозной организацией Украины, объединяя миллионы украинских граждан. Закон также запрещает доступ духовенства УПЦ на территорию воинских и правоохранительных частей. В настоящее время действие этого закона временно приостановлено судом, подчеркнул докладчик. Но до недавнего времени местные власти оказывали давление на епархиальные управления УПЦ, добиваясь от них переименования»,- сказал архиерей.

Другой закон, №2673-VIII ** разреших переход религиозной общины в другую конфессию или церковную юрисдикцию. «Согласно новому законодательству такое решение должно приниматься голосами двух третей религиозной общины. Но четкие критерии принадлежности к религиозной общины законом не обозначены,- уточнил митрополит Иларион.- А это значит, что любая группа людей, приехав в любое село, может объявить себя членами общины и проголосовать за переход местной общины из канонической Церкви в раскольническую организацию, что и происходит уже на деле». Очевидно, после этого местная община теряет возможность молиться в своем храме.

Но нередки случаи и грубого насилия при захвате храмов УПЦ. В частности, по данным директора Московского бюро по правам человека Александра Брода в мае этого года произошло уже несколько таких случаев. 26 мая была члены националистической группировки предприняли попытку захватить храм в селе Васлововцкое Черновицкой области. 18 мая правоохранители помогли сторонникам ПЦУ захватить Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области, 12 мая захвачен Покровский храм в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области и т. д. «Практически, такие инциденты происходят еженедельно. Но президент Украины Владимир Зеленский дистанцируется от этой проблематики, не высказывает свою озабоченность и это очень тревожит»,- отметил Александр Брод. А по данным главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, на сегодняшний день в раскол (в так называемую Православную Церковь Украины) ушло 156 общин из 12,5 тысяч (причиной стало и административное давление местной власти и насильственный захват храмов).

Какие же возможности есть у Русской Православной Церкви и общественных правозащитных организаций, чтобы остановить этот каток, которым украинская власть давит свой народ, не желающий предавать свою Церковь. Большинство выступающих склонялось к необходимости обратиться за поддержкой к международной общественности, используя авторитет институтов ООН, ОБСЕ и др.

По мнению епископа Эрзурумского Кайса (Антиохийский патриархат), участникам форума нужно обратиться к международному сообществу, призвав его к диалогу с украинской властью, чтобы Украинской Православной Церкви были возвращены отнятые храмы и церковные ценности- иконы, сосуды для богослужения и др. ценности. «Этот форум должен обратиться к международным комиссиям, организациям с предложением провести точные исследования по вопросу притеснения прав верующих на Украине, чтобы этот вопрос не позднее сентября-октября этого года был рассмотрен Комитетом по правам человека ООН,- считает епископ Кайс. - И если не будет отклика украинского правительства на требования международной организации по защите прав верующих на Украине, то на Украину должны быть наложены международные санкции».

С точки зрения Александра Брода, проблему нужно преподносить в общем контексте правового кризиса на территории современной Украины. Необходимо проводить мониторинг конкретных фактов нарушения прав, переводить это на языки международных организаций и широко презентовать в ООН, ОБСЕ. Он также согласился с предложением председателя ИППО Сергея Степашина издать «Белую книгу» по нарушению прав верующих на Украине.

«Назрела необходимость создания международной правозащитной организации, которая включала бы в себе здравые политические, общественные, духовные силы. И опыт такой организации- «Мир без нацизма» был, его надо использовать»,- подчеркнул докладчик. Он также предложил привлекать к созданию видео- материалов о фактах дискриминации известных режиссеров -документалистов, потому что такой контент способен произвести в умах представителей международных организаций перелом в понимании сути проблемы. Необходимо также подключить к проблеме юристов, специализирующихся на международном праве, «чтобы подать массовые иски в Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, рассмотреть и другие возможные инстанции. Естественно, требуется и текущая правовая защита дискриминируемых с подключением, возможно, международной организации русскоязычных адвокатов, и других международных адвокатских структур».

В мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Сербский Патриархат), председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и религиозных отношений Иосиф Дискин и другие.

Организаторами форума выступили Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, Межрелигиозный совет России, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, Императорское православное палестинское общество.

*Закон №2662-VIII от 20 декабря 2018 года «О свободе совести и религиозных организациях»

**№2673-VIII от 17 января 2019 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».