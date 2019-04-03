В Москве обсудили проблему нарушений прав верующих на Украине

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Жизнь в ореоле света
Те, кто знал преподобного Серафима Вырицкого, отмечают безграничную любовь, исходившую от старца, и его действенную молитвенную помощь. Даже прикованный к постели и страдая от тяжелых недугов, не прерывая поста и молитвы, он продолжал прием многочисленных посетителей, несущих ему свои беды и заботы. Наш корреспондент побывал в Вырице, чтобы услышать живые свидетельства об этом человеке, о его благодатной помощи в наши дни. ПДФ-версия
3 апреля 2019 г. 10:03
Работа и служение
Современные священники все чаще сталкиваются с необходимостью искать дополнительный заработок. Но как определить, какие светские профессии или даже специальности допустимо совмещать со священническим служением, а какие могут ввести пасомых во искушение? Как сегодня трактовать правила, установленные много веков назад? Нужен ли вообще документ, который определит такой список совместимых профессий, или же лучше предоставить решение вопроса о возможности какой-либо светской работы клириков их пастырской совести? Полемику, возникшую вокруг этих вопросов, проанализировал секретарь Комиссии Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни протоиерей Олег Корытко. PDF-версия.
14 февраля 2019 г. 12:16
По молитве Черниговских святых
Святейший Патриарх Кирилл 11 марта 2018 года освятил московский храм Святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских, реставрация которого завершилась минувшей осенью. Храм входит в состав Черниговского Патриаршего подворья, на территории которого уже семь лет располагается Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД). PDF-версия.
13 февраля 2019 г. 14:36
В поисках гармонии на клиросе
Первое заседание совета состоялось 6 декабря 2018 года в Храме Христа Спасителя под председательством настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина. Для работы в российскую столицу прибыли представители Санкт-Петербургской, Смоленской, Владивостокской, Пятигорской, Новосибирской епархий и регенты зарубежных приходов из США, Германии, Австрии, Казахстана, Беларуси и Молдовы. PDF-версия
18 января 2019 г. 13:40
Жития святых, включенных в месяцеслов
Священный Синод Русской Православной Церкви (журнал № 27 от 14 мая 2018 года) включил в месяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в западных странах, а также святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной Церкви. PDF-версия.
14 января 2019 г. 14:58
Собор святых, в земле Испанской и Португальской просиявших
Когда в XX веке русские люди оказывались рассеянными по Франции и другим европейским странам, они узнавали для себя древних святых, чьи имена не были включены в святцы Русской Православной Церкви, но тем не менее почитались православными верующими. Примеры такого почитания — мученица Женевьева (Геновефа) во Франции, мученик Альбан (Олбан) в Британии, святитель Патрик (Патрикий) в Ирландии. PDF-версия.
14 декабря 2018 г. 14:01
Время как судия
Тема взаимоотношений «Церкви-Матери» и «Церкви-Дочери» — Константинопольской и Русской Православных Церквей в минувшем столетии чрезвычайно болезненна. Откровенный разговор об этом в сборнике «Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в XX веке» поднимают доктор церковной истории священник Александр Мазырин и доктор исторических наук Андрей Кострюков. Издание состоит из двух очерков: «Фанар и обновленчество против Русской Православной Церкви» отца Александра Мазырина и «Русское церковное зарубежье и Вселенский престол», написанного А. Кострюковым. PDF-версия
12 декабря 2018 г. 11:36
Под созвездием Южного креста
Храм Преподобного Сергия Радонежского — единственный русский храм в субэкваториальной Африке. Более того, храм стал своеобразным «Русским центром», куда за помощью, поддержкой и общением на родном языке обращаются не только местные православные, но и те, кто приезжает в ЮАР в деловые поездки. При этом слово «русский» не совсем отражает состав прихода: здесь духовно окормляются вне зависимости от цвета кожи, национальности, а часть службы идет на английском языке. ПДФ-версия
9 ноября 2018 г. 11:24
На границе Белоруссии и России встретили крестный ход из Витебска
В день памяти святых князей Бориса и Глеба, 6 августа, на границе между Россией и Белоруссией, вблизи г.Рудня состоялась торжественная встреча крестного хода «Витебск -Смоленск». В нем принимаются участие не только граждане Белоруссии, но и России. Этот крестный ход проходит уже шестнадцатый раз, являясь составной частью фестиваля «Одигитрия- общий путь».
6 августа 2018 г. 19:45
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29 мая 2019 г. 17:31
В Москве обсудили проблему нарушений прав верующих на Украине
В Москве, в «Президент-Отеле», состоялась международная конференция, участники которой - священноначалие Русской, Антиохийской, Сербской Православных Церквей, лидеры традиционных религий, общественные деятели, дипломаты и журналисты обсудили проблему нарушения прав православных верующих на Украине, а также предложили варианты ее решения.
В выступлениях звучали такие факты дискриминации по религиозному признаку мирян, духовенства и священноначалия как попытки захвата и захват православных храмов, избиения священников националистами, осквернение храмов, лишение членов епископата украинского гражданства, разные формы давление со стороны органов СБУ на епископат Украинской Православной Церкви с целью заставить поддержать раскольников, агрессивная кампания в СМИ по дискредитации УПЦ МП и ее епископата.
В своем докладе митрополит Волокаламский Иларион, в частности, обратил внимание участников форума на два дискриминационных закона, принятых Верховной Радой. Это закон №2662-VIII *, который обязывает общины Украинской Православной Церкви в своем полном названии «отражать принадлежность религиозной организации за пределами Украины». «Фактически этот закон запрещает Украинской Православной Церкви называться украинской. Несмотря на то, что УПЦ является старейшей и самой многочисленной из ныне существующих православной религиозной организацией Украины, объединяя миллионы украинских граждан. Закон также запрещает доступ духовенства УПЦ на территорию воинских и правоохранительных частей. В настоящее время действие этого закона временно приостановлено судом, подчеркнул докладчик. Но до недавнего времени местные власти оказывали давление на епархиальные управления УПЦ, добиваясь от них переименования»,- сказал архиерей.
Другой закон, №2673-VIII ** разреших переход религиозной общины в другую конфессию или церковную юрисдикцию. «Согласно новому законодательству такое решение должно приниматься голосами двух третей религиозной общины. Но четкие критерии принадлежности к религиозной общины законом не обозначены,- уточнил митрополит Иларион.- А это значит, что любая группа людей, приехав в любое село, может объявить себя членами общины и проголосовать за переход местной общины из канонической Церкви в раскольническую организацию, что и происходит уже на деле». Очевидно, после этого местная община теряет возможность молиться в своем храме.
Но нередки случаи и грубого насилия при захвате храмов УПЦ. В частности, по данным директора Московского бюро по правам человека Александра Брода в мае этого года произошло уже несколько таких случаев. 26 мая была члены националистической группировки предприняли попытку захватить храм в селе Васлововцкое Черновицкой области. 18 мая правоохранители помогли сторонникам ПЦУ захватить Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области, 12 мая захвачен Покровский храм в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области и т. д. «Практически, такие инциденты происходят еженедельно. Но президент Украины Владимир Зеленский дистанцируется от этой проблематики, не высказывает свою озабоченность и это очень тревожит»,- отметил Александр Брод. А по данным главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, на сегодняшний день в раскол (в так называемую Православную Церковь Украины) ушло 156 общин из 12,5 тысяч (причиной стало и административное давление местной власти и насильственный захват храмов).
Какие же возможности есть у Русской Православной Церкви и общественных правозащитных организаций, чтобы остановить этот каток, которым украинская власть давит свой народ, не желающий предавать свою Церковь. Большинство выступающих склонялось к необходимости обратиться за поддержкой к международной общественности, используя авторитет институтов ООН, ОБСЕ и др.
По мнению епископа Эрзурумского Кайса (Антиохийский патриархат), участникам форума нужно обратиться к международному сообществу, призвав его к диалогу с украинской властью, чтобы Украинской Православной Церкви были возвращены отнятые храмы и церковные ценности- иконы, сосуды для богослужения и др. ценности. «Этот форум должен обратиться к международным комиссиям, организациям с предложением провести точные исследования по вопросу притеснения прав верующих на Украине, чтобы этот вопрос не позднее сентября-октября этого года был рассмотрен Комитетом по правам человека ООН,- считает епископ Кайс. - И если не будет отклика украинского правительства на требования международной организации по защите прав верующих на Украине, то на Украину должны быть наложены международные санкции».
С точки зрения Александра Брода, проблему нужно преподносить в общем контексте правового кризиса на территории современной Украины. Необходимо проводить мониторинг конкретных фактов нарушения прав, переводить это на языки международных организаций и широко презентовать в ООН, ОБСЕ. Он также согласился с предложением председателя ИППО Сергея Степашина издать «Белую книгу» по нарушению прав верующих на Украине.
«Назрела необходимость создания международной правозащитной организации, которая включала бы в себе здравые политические, общественные, духовные силы. И опыт такой организации- «Мир без нацизма» был, его надо использовать»,- подчеркнул докладчик. Он также предложил привлекать к созданию видео- материалов о фактах дискриминации известных режиссеров -документалистов, потому что такой контент способен произвести в умах представителей международных организаций перелом в понимании сути проблемы. Необходимо также подключить к проблеме юристов, специализирующихся на международном праве, «чтобы подать массовые иски в Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, рассмотреть и другие возможные инстанции. Естественно, требуется и текущая правовая защита дискриминируемых с подключением, возможно, международной организации русскоязычных адвокатов, и других международных адвокатских структур».
В мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Сербский Патриархат), председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и религиозных отношений Иосиф Дискин и другие.
Организаторами форума выступили Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, Межрелигиозный совет России, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, Императорское православное палестинское общество.
*Закон №2662-VIII от 20 декабря 2018 года «О свободе совести и религиозных организациях»
**№2673-VIII от 17 января 2019 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».
29 мая 2019 г. 17:31
Ключевые слова: Украина
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