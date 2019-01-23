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Статьи на тему
Церковь и общество
Что общество ждет от Церкви в социальных сетях
Проповедь Церкви сегодня звучит практически на всех площадках социальных сетей от «ВКонтакте» до «Инстаграма» (не говоря о многочисленных сайтах) — это один из главных итогов, подведенных на VIII Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». Но не менее важный итог — рост популярности блогеров из числа духовенства. Среди них есть священники с рекордным числом подписчиков — до 80 тыс. человек. Пусть таких пока единицы, но это наглядно доказывает: Церковь способна формировать дружественные ей сообщества вокруг своих авторитетных представителей в сетевом пространстве. Поэтому речь на форуме шла не столько о том, как заявить о себе в сетях, сколько о том, как заинтересовать читателей смысловым контентом, увлечь их участием в добром деле, превратить их в защитников православной веры, а в идеале — привести к Богу. PDF-версия.   
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Новости
Мультимедийный круглый стол на тему: "Нарушение прав верующих на Украине"
24 января 2019 г. 17:56
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Русская Православная Церковь, представители религиозных организаций, конфессий и правозащитники выступили в защиту прав верующих на Украине

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся мультимедийный круглый стол Российской ассоциации защиты религиозной свободы на тему: «Нарушение прав верующих на Украине». Его участники осудили грубое нарушение украинским государством внутреннего и международного законодательства в сфере религиозных отношений.

     В начале своего выступления,  заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Николай Балашов поблагодарил спикеров мероприятия, что они откликнулись на беспрецендентную для современного европейского государства ситуацию в области религиозных свобод на Украине. «Действительно, страна которая устами своих политических руководителей заявляет о европейском выборе и желании следовать европейским нормам общественного устройства, - сказал пресвитер, - на деле проявляет небывалое в современном мире вмешательство светского государства во внутренние дела религиозных общин, и прежде всего, конечно, канонической Украинской Православной Церкви». Сегодня Украинская Православная Церковь, которую представляет большинство верующих граждан Украины, и в которой насчитывается около 13 тыс. общин (что значительно превосходит численность других религиозных организаций каждой из существующих там конфессий), оказалась в своей стране в дискриминируемом положении. 
     «Её принуждают посредством принятия закона, противоречащего очевидным международным документам о правах человека, к принудительной смене своего названия,-  продолжил отец Николай, - у неё отнимают храмы, её общины под давлением политиков и местных властей вынуждают присоединиться к новому религиозному образованию, которому покровительствует президент Порошенко. Её верующих изгоняют из храмов, нередко, с применением насилия, её членов объявляют пятой колонной, представителями агрессора, людьми, которые не любят свою родину, и всячески стараются сделать второсортными гражданами в своей стране. Хотя они плоть от плоти своего народа.
     Нам очень дорога поддержка, которую оказывают Украинской Православной Церкви многие деятели иных религий и конфессий Украины. Нам очень дорого то, что религиозные деятели России не равнодушны к сложившейся ситуации. Нам представляется очень важным, что московское бюро по правам человека подготовило детальный доклад с анализом сложившейся ситуации. И нам представляется очень важной задачей в области защиты наших единоверцев на Украине обращение к международной общественности которая должна знать о том, что сейчас происходит на украинской земле»,- заключил отец Николай.
     В докладе Московского бюро по правам человека  "Церковный вопрос на Украине: от раскола до катастрофы" содержится анализ религиозной ситуации на Украине, сложившей за последние 4 года. И,в частности, приводится статистика о притеснениях православных верующих, осквернении и захвате храмов.  Так, по данным директора Бюро Александра Брода, в марте 2018 г. количество захваченных праворадикальными организациями Украины достигло пятидесяти. «В конце сентября 2018 г. боевики правого сектора захватили Свято- Троицкий храм Ивано-Франковской области, избили прихожан и сменили замки на дверях. В областной полиции случившееся назвали «визитом чиновников». Захваты храмов происходили в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и др. областях», - отметил Александр Брод. За 2018 год ограблены и осквернены храмы в Житомире (Свято-Михайловский собор), в Чернигове (Спасо-Преображенский собор), в Черноморске (Свято-Покровский храм) и др. 
     По словам руководителя пресс-службы УПЦ МП Василия Анисимова Украинская Православная Церковь и ее приходы беззащитны перед произволом власти и националистов. «Где это видано, что президент страны ездил с томосом по областям и призывал к соревнованию, где больше приходов перейдет под юрисдикцию новой церкви»,- сокрушается Василий Анисимов.
     Какое решение возможно в этой ситуации? По мнению Александра Брода, доклад Бюро должен быть переведен на несколько языков и представлен европейским правозащитным организациям других стран.  
     А заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), руководитель Общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Елена Агапова убеждена, что «нужно активней, используя все международные площадки — ОБСЕ, ООН и др., чтобы доносить до международной общественности информацию о нарушении прав верующих на Украине. «Вспомним, у нас есть хороший пример, как долго западные страны не хотели признавать геноцид христиан в Сирии. Но в итоге, они были вынуждены признать его, в том числе и под давлением и постоянным привлечением  внимания к этой теме. Предлагаю также доклад, который сегодня представлен Александром Бродом, передать непосредственно руководству ОБСЕ и готова сделать это лично»,- предложила Елена Агапова. 
     На мероприятии также выступили заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе, член Общественной палаты РФ, президент международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, член Общественного совета при ФСКН РФ и ФСИН России Аарон Гуревич и др.
                                                                                                                                                              Cправка. Согласно докладу Московского бюро по правам человека "Церковный вопрос на Украине: от раскола до катастрофы" на территории Украины находится до 45% всех храмов Русской Православной Церкви. По статистике министерства культуры Украины,в Украинской Православной Церкви насчитывается 12 334 общины. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата УПЦ КП была второй по величине конфессией на Украине. По данным на начало 2018 г. она насчитывала 5104 приходов.  УПЦ КП была учреждена на так называемым «всеукраинском православном соборе» в июне 1992 г. на основе отколовшейся части бывшего украинского Экзархата Русской Православной Церкви и УАПЦ (украинской автокефальной православной церкви, сформированной в годы гражданской войны). Именно на основе УПЦ КП и УАПЦ в декабре 2018 г. была сформирована "независимая" Православная церковь Украины претендующая на роль единственный легитимной представительницы православия в этой стране.
     Украинская автокефальная православная церковь ведёт свою историю с 1917 г., когда часть православного духовенства на Украине выступило за создание самостоятельной церковной структуры. Распущена в 1930 году. В 1989-м году УАПЦ восстановила легальную деятельность на Украинской ССР, а после распада СССР и на независимой Украине. На начало 2018 г. УАПЦ насчитывала 1195 приходов.
     Помимо этих православных конфессий важную роль играет также Украинская Греко- Католическая церковь, исторически она возникла в результате Брестской унии 1596-го года. Сегодня она насчитывает 3336 общин.

 

24 января 2019 г. 17:56
Ключевые слова: Украина
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