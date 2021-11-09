Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

В ноябре исполняется 75 лет Предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Мы знаем, что Господь поставляет во главе Церкви именно того архипастыря, дарования которого принесут нужный в данный момент для Церкви плод.

Святейший Патриарх Кирилл, несомненно, относится к небольшому числу тех деятелей Церкви, которых можно назвать истинными богословами. Богословие здесь нужно понимать не в узко научном смысле слова и не только в значении проповеди как реализации теологических знаний. Святитель Григорий Нисский говорил о том, что если человек хочет заниматься богословием, то его жизнь должна соответствовать его вере, ибо не может быть «православия» без «праводелания». Эти слова могут быть обращены к любому пастырю, подающему своей жизнью пример верным, но они особенно важны, когда идет речь о Предстоятеле Церкви. И здесь мы видим следование этому принципу: богословие для Святейшего Патриарха Кирилла — не сухое знание святоотеческого наследия и догматических истин, но каждодневное исполнение Евангелия. Преподание примера для Церкви является важнейшей составляющей служения любого Предстоятеля, в самом образе жизни которого Церковь обнаруживает необходимое направление движения. И если вспомнить слова священномученика Иринея Лионского о том, что наше учение согласуется с Евхаристией, а Евхаристия в свою очередь подтверждает наше учение, то мы можем с уверенностью говорить о том, что свое богословское видение Церкви Святейший Патриарх Кирилл основывает на Евхаристии как на сердцевине жизни и всего христианского сообщества, и каждого верующего человека. При этом он сам много лет неуклонно следует этому принципу, и в многолюдных поездках, и в вынужденном одиночестве начиная свое служение с совершения Божественной литургии.

Богословская мысль Святейшего Патриарха проявляет себя и в заботах о церковном устройстве: двести епископов, рукоположенных им за годы первосвятительства, несут ответственное служение, исполняя задачу, поставленную еще в первом веке христианства Игнатием Богоносцем: «Где будет епископ, там должен быть и народ». В двадцать первом веке эта задача реализуется в Русской Церкви. Попечение о приходе, о церковной общине, которая становится центром собирания людей вокруг Христа, где Евхаристия продолжается в делах милосердия, просвещения, попечения о тех, кто во власти, в армии, в узах, всегда остается одной из главных задач богословия Патриарха. Качественное образование стоящего во главе общины пастыря, возможность совершать богослужение в доступном для прихожан храме, устройство приходской жизни в полноте различных служений стали обязательным и необходимым условием существования Русской Православной Церкви в последние десять лет.

Единство Церкви оказывается возможным только тогда, когда в ее основе — единомыслие в главном. И благодаря этому единомыслию становится возможным собирание в Церкви людей самых разных взглядов. Внутренняя свобода членов Церкви при сохранении главного — единства православной веры — еще одно свидетельство подлинного богословия ее Предстоятеля.

Внутренняя крепость Церкви всегда проходит проверку внешними угрозами, которые никогда не прекращаются, а только меняют свою форму. Русская Церковь в первой половине двадцатого века находилась на грани гибели, но подвигом сонма исповедников веры Церковь была сохранена.

В нынешнее время при внешнем благополучии возникают иные серьезные опасности, угрожающие единству и соборности всей полноты Православной Церкви. И здесь раскрывается богословский подход Святейшего Патриарха, который в своем видении Церкви как Тела Христова даже в малом не поступается принципами каноничности церковного устройства.

Но самое главное и существенное измерение богословия всегда бывает связано с личным опытом молитвы. И эта грань богословия для нашего Патриарха является не только важнейшим наполнением его жизни, но и тем главным призывом, с которым он обращается на протяжении всей жизни к своей пастве.

Миряне, монашествующие, духовенство, епископат Русской Православной Церкви видят в своем Предстоятеле пример преданного сына Церкви, дорожащего своим служением, как той драгоценной жемчужиной, ради которой он оставил все прочее.

Несмотря на то что внешние условия вынудили перенести общецерковные торжества в честь юбилея Его Святейшества на 2022 год, все верные чада Русской Православной Церкви 20 ноября 2021 года вознесут молитву о своем Предстоятеле, управляющем кораб-лем нашей Церкви в это непростое и судьбоносное время.

Многая лета Святейшему Патриарху Кириллу!



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определения Священного Синода

■ Содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага поколений

■ Заявление Святейшего Патриарха Кирилла по итогам трехсторонней встречи духовных лидеров Азербайджана, Армении и России

■ Воспитание детей в религиозной культуре — прививка от вовлечения их в деструктивные группы

■ Преемственность благодатных даров виртуализации не терпит. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла перед делегатами IX Международного фестиваля «Вера и слово» «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации»

■ Церковь отвечает на вызовы цифровизации. В Подмосковье прошел IХ Международный фестиваль «Вера и слово»

Юбилей Предстоятеля

■ Митрополит Омский и Таврический Владимир. Крест и высокая миссия Предстоятеля. К 75-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

■ Владимир Аннушкин. Служитель Слова. Святейший Патриарх Кирилл — словесник, ритор, благовестник

■ Николай Георгиев. Хоровая школа на Монастырском острове.Как живут и учатся будущие регенты в Санкт-Петербургской духовной академии — флагмане церковно-певческого образования в России

■ Протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви. Регентов в Санкт-Петербургской академии обучают, опираясь на живую церковно-певческую традицию

■ Алексей Реутский. Воспитывать эрудированных и духовно просвещенных пастырей. Смоленская духовная семинария: тридцать лет истории, трудов и забот Святейшего Патриарха

■ Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело

■ Священник Георгий Урбанович, Серафима Ерохова. Балтийский рубеж. Оплот православной веры на западе России: прошлое и настоящее Калининградской епархии

■ Евгений Полищук. Любая модернизация должна включать нравственное измерение. Книги Предстоятеля Русской Церкви: о христианских ценностях, духовной борьбе и цивилизации потребления



800-летие Александра Невского

■ Дмитрий Анохин. Если Господь — ведущий. Как чтут память святого благоверного князя на границе Европы и Азии в Ставрополье



Катехизация

■ Елена Алексеева. Просвети ум мой светом святого Евангелия Твоего. Библейские встречи: опыт организации и проведения



Чтение

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