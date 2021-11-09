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К 90-летию «Журнала Московской Патриархии»
Архиереи Русской Православной Церкви поделились своими воспоминаниями о том, какую роль в их жизни сыграло наше издание. PDF-версия.
9 ноября 2021 г. 15:00
Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»
Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.
8 ноября 2021 г. 17:00
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с 90-летием «Журнала Московской Патриархии»
Издателям и читателям «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
5 ноября 2021 г. 15:00
«Журналу Московской Патриархии» — 90
Многие десятилетия «Журнал Московской Патриархии» был единственным религиозным изданием в Советском Союзе. В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первого номера этого уникального издания. О том, как появился официальный печатный орган Русской Православной Церкви, как развивался все эти годы и как живет сегодня, наш рассказ. PDF-версия.
1 ноября 2021 г. 19:00
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ЖМП № 11 ноябрь 2021 / 10 ноября 2021 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:
Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!
В ноябре исполняется 75 лет Предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Мы знаем, что Господь поставляет во главе Церкви именно того архипастыря, дарования которого принесут нужный в данный момент для Церкви плод.
Святейший Патриарх Кирилл, несомненно, относится к небольшому числу тех деятелей Церкви, которых можно назвать истинными богословами. Богословие здесь нужно понимать не в узко научном смысле слова и не только в значении проповеди как реализации теологических знаний. Святитель Григорий Нисский говорил о том, что если человек хочет заниматься богословием, то его жизнь должна соответствовать его вере, ибо не может быть «православия» без «праводелания». Эти слова могут быть обращены к любому пастырю, подающему своей жизнью пример верным, но они особенно важны, когда идет речь о Предстоятеле Церкви. И здесь мы видим следование этому принципу: богословие для Святейшего Патриарха Кирилла — не сухое знание святоотеческого наследия и догматических истин, но каждодневное исполнение Евангелия. Преподание примера для Церкви является важнейшей составляющей служения любого Предстоятеля, в самом образе жизни которого Церковь обнаруживает необходимое направление движения. И если вспомнить слова священномученика Иринея Лионского о том, что наше учение согласуется с Евхаристией, а Евхаристия в свою очередь подтверждает наше учение, то мы можем с уверенностью говорить о том, что свое богословское видение Церкви Святейший Патриарх Кирилл основывает на Евхаристии как на сердцевине жизни и всего христианского сообщества, и каждого верующего человека. При этом он сам много лет неуклонно следует этому принципу, и в многолюдных поездках, и в вынужденном одиночестве начиная свое служение с совершения Божественной литургии.
Богословская мысль Святейшего Патриарха проявляет себя и в заботах о церковном устройстве: двести епископов, рукоположенных им за годы первосвятительства, несут ответственное служение, исполняя задачу, поставленную еще в первом веке христианства Игнатием Богоносцем: «Где будет епископ, там должен быть и народ». В двадцать первом веке эта задача реализуется в Русской Церкви. Попечение о приходе, о церковной общине, которая становится центром собирания людей вокруг Христа, где Евхаристия продолжается в делах милосердия, просвещения, попечения о тех, кто во власти, в армии, в узах, всегда остается одной из главных задач богословия Патриарха. Качественное образование стоящего во главе общины пастыря, возможность совершать богослужение в доступном для прихожан храме, устройство приходской жизни в полноте различных служений стали обязательным и необходимым условием существования Русской Православной Церкви в последние десять лет.
Единство Церкви оказывается возможным только тогда, когда в ее основе — единомыслие в главном. И благодаря этому единомыслию становится возможным собирание в Церкви людей самых разных взглядов. Внутренняя свобода членов Церкви при сохранении главного — единства православной веры — еще одно свидетельство подлинного богословия ее Предстоятеля.
Внутренняя крепость Церкви всегда проходит проверку внешними угрозами, которые никогда не прекращаются, а только меняют свою форму. Русская Церковь в первой половине двадцатого века находилась на грани гибели, но подвигом сонма исповедников веры Церковь была сохранена.
В нынешнее время при внешнем благополучии возникают иные серьезные опасности, угрожающие единству и соборности всей полноты Православной Церкви. И здесь раскрывается богословский подход Святейшего Патриарха, который в своем видении Церкви как Тела Христова даже в малом не поступается принципами каноничности церковного устройства.
Но самое главное и существенное измерение богословия всегда бывает связано с личным опытом молитвы. И эта грань богословия для нашего Патриарха является не только важнейшим наполнением его жизни, но и тем главным призывом, с которым он обращается на протяжении всей жизни к своей пастве.
Миряне, монашествующие, духовенство, епископат Русской Православной Церкви видят в своем Предстоятеле пример преданного сына Церкви, дорожащего своим служением, как той драгоценной жемчужиной, ради которой он оставил все прочее.
Несмотря на то что внешние условия вынудили перенести общецерковные торжества в честь юбилея Его Святейшества на 2022 год, все верные чада Русской Православной Церкви 20 ноября 2021 года вознесут молитву о своем Предстоятеле, управляющем кораб-лем нашей Церкви в это непростое и судьбоносное время.
Многая лета Святейшему Патриарху Кириллу!
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Определения Священного Синода
■ Содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага поколений
■ Заявление Святейшего Патриарха Кирилла по итогам трехсторонней встречи духовных лидеров Азербайджана, Армении и России
■ Воспитание детей в религиозной культуре — прививка от вовлечения их в деструктивные группы
■ Преемственность благодатных даров виртуализации не терпит. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла перед делегатами IX Международного фестиваля «Вера и слово» «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации»
■ Церковь отвечает на вызовы цифровизации. В Подмосковье прошел IХ Международный фестиваль «Вера и слово»
Юбилей Предстоятеля
■ Митрополит Омский и Таврический Владимир. Крест и высокая миссия Предстоятеля. К 75-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
■ Владимир Аннушкин. Служитель Слова. Святейший Патриарх Кирилл — словесник, ритор, благовестник
■ Николай Георгиев. Хоровая школа на Монастырском острове.Как живут и учатся будущие регенты в Санкт-Петербургской духовной академии — флагмане церковно-певческого образования в России
■ Протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви. Регентов в Санкт-Петербургской академии обучают, опираясь на живую церковно-певческую традицию
■ Алексей Реутский. Воспитывать эрудированных и духовно просвещенных пастырей. Смоленская духовная семинария: тридцать лет истории, трудов и забот Святейшего Патриарха
■ Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело
■ Священник Георгий Урбанович, Серафима Ерохова. Балтийский рубеж. Оплот православной веры на западе России: прошлое и настоящее Калининградской епархии
■ Евгений Полищук. Любая модернизация должна включать нравственное измерение. Книги Предстоятеля Русской Церкви: о христианских ценностях, духовной борьбе и цивилизации потребления
■ Дмитрий Анохин. Если Господь — ведущий. Как чтут память святого благоверного князя на границе Европы и Азии в Ставрополье
■ Елена Алексеева. Просвети ум мой светом святого Евангелия Твоего. Библейские встречи: опыт организации и проведения
■ Новые книги издательского дома «Познание»
10 ноября 2021 г. 14:00
Ключевые слова: Журнал Московской Патриархии, Патриарх Кирилл
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Больше полутора веков назад в центре Парижа на улице Дарю был возведен православный храм святого Александра Невского. Освященный во имя небесного покровителя российских императоров Александра I и Александра II, с самого начала своего существования он находился в центре важных исторических событий, связанных с Россией. В ХХ веке храм получил статус кафедрального собора, став настоящим религиозным и духовным центром русской эмиграции. Сегодня, спустя десятилетия, собор не затерялся среди блистательных парижских достопримечательностей, оставаясь одной из визитных карточек французской столицы. Он по-прежнему духовный центр для русских парижан. PDF-версия.
3 ноября 2021 г. 12:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
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