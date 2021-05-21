Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви
В истории Русской Церкви 1906 год ознаменован дискуссией, состоявшейся в преддверии Всероссийского Церковного собора. Важнейшей темой, рассматривавшейся на заседаниях Особого Присутствия, известного в исторической литературе более под именем Предсоборного, стало проектирование состава и структуры ожидаемого Собора, правомочий участников соборной работы, порядка работы Собора, а также моделирование системы высшего церковного управления, призванной прийти на смену существовавшей в то время синодальной форме. Еще одним вопросом, обратившим на себя внимание экспертов Присутствия, стали церковно-государственные отношения, которые нуждались в корректировке как по причине изменений государственной политики в религиозной сфере, так и в связи с намеченной реформой в области высшего церковного управления. PDF-версия.
21 мая 2021 г. 16:00
Поехали, Лавру открывают
О первых впечатлениях от увиденного в только что открытой Свято-Троицкой Сергиевой лавре вспоминает секретарь Святейшего Патриарха Кирилла по г. Москвепротопресвитер Владимир Диваков. PDF-версия.
19 мая 2021 г. 16:30
Первая Пасха после четвертьвекового забвения
Переход от уничтожения Церкви к политике использования ее для мобилизации сил и средств в борьбе с внешним врагом произошел во время Великой Отечественной войны, что ознаменовалось широко известной встречей трех митрополитов со Сталиным. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) для обсуждения нужд Церкви и перспектив ее жизни. Через несколько дней в Москву доставили 19 выживших в лагерях и ссылках архиереев для проведения Собора, который избрал Патриархом митрополита Сергия (Страгородского). Церковь, как сообщалось в прессе, получила «всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». PDF-версия.
17 мая 2021 г. 13:30
Как открывали Лавру
В январе 1918 года согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все монастыри в России юридически объявлялись трудовыми артелями. Лавра не стала исключением. А 10 ноября 1919 года решением исполкома Сергиевского уезда она прекратила свое существование в качестве действующего монастыря. PDF-версия.
14 мая 2021 г. 17:00
Пасха в Иерусалиме
На Святой Земле несет свою миссию древнейший Иерусалимский патриархат. На территории Израиля и Палестинской автономии проживают православные арабы, греки, русские, представители других народностей, для которых Пасха является главным праздником года и торжеством жизни. Но место празднования и разность исторических характеров отличают празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, от празднования в России и Греции, Грузии или Сербии. Рассказ священника Русской духовной миссии прото­иерея Игоря Пчелинцева описывает особенности богослужебной практики Иерусалимской Церкви и обычаи празднования Воскресения Христова на Святой Земле. PDF-версия.
1 мая 2021 г. 14:00
Протоиерей Максим Козлов: «Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария»
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов в интервью «Журналу Московской Патриархии» дает свою оценку современному состоянию духовного образования в Русской Церкви, обозначает те главные задачи, которые сегодня ставит перед собой Учебный комитет, рассказывает о системе рейтинга семинарий и делится своими соображениями о возможностях финансирования региональных духовных школ. PDF-версия.  
26 апреля 2021 г. 17:19
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».  
26 апреля 2021 г. 15:20
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как  документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а  формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Храмы в честь Александра Невского в России
К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «Журнал Московской Патриархии» подготовил новую рубрику, в которой наши авторы будут рассказывать о храмах и часовнях, посвященных святому князю в России и Зарубежье. Предлагаем вашему вниманию карту расположения и краткое описание нескольких храмов, возведенных в России в честь св. Александра Невского. PDF-версия.
25 марта 2021 г. 14:00
Новости
Обложка майского номера "Журнала Московской Патриархии" (№5, 2021)
ЖМП № 5 май 2021 /  28 мая 2021 г. 14:00
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Христос воскресе!

Весть о Христе воскресшем, ликующая и громогласная в первые пасхальные дни, сейчас сменяется на тихую радость от осознания продолжающегося присутствия рядом с нами Воскресшего Спасителя. Сорок дней поста переходят в сорок дней радости, а время пристального внимания к себе сменяется на время особого внимания к другому, потому что радостью нельзя не делиться с ближними. Но оглядевшись, христианин с горечью видит, как много боли вокруг. В первые дни наступившей Пасхи весть о беспощадном и бесчеловечном расстреле в казанской школе заставила всех нас в очередной раз содрогнуться от поступков, совершаемых людьми. Поистине дьявольская усмешка сквозила в этом ужасном злодеянии. Убийцей оказался не террорист или наемник, а подросток, внутреннее состояние которого не встревожило тех, кто находился рядом с ним до того, как он совершил преступление. В большинстве храмов Русской Церкви активно работают воскресные школы, наши воспитанники молятся на службах, помогают в алтаре, ездят в паломничества. Но вот доступ священнослужителям в светскую школу по-прежнему закрыт. Почему? Неужели священник может чему-то плохому научить детей? Мы не в ответе за детей, которых к нам не подпускают. Но «за тех, кого мы приручили», мы несем прямую ответственность. И как важно нам, священнослужителям, — епископам, настоятелям храмов, духовникам воскресных школ — внимательнее и глубже всматриваться в наших детей, наблюдать за движениями сердца каждого из них — тех, кто переступает порог храма в этом сложном возрасте, когда внешнее, порой незаметное воздействие на душу подростка становится залогом его будущих поступков. Какой путь выберет подрастающий человек, какими ценностями он будет руководствоваться — во многом зависит от нас, взрослых. Если наше духовное образование — это не только система знаний, а искреннее и мощное свидетельство о Воскресшем Христе, то оно способно сформировать в молодом человеке внутренний иммунитет от воздействия внешнего зла. Не проходить равнодушно мимо, слышать тех, кто находится рядом с нами, — это и означает ответственно, а не только на словах делиться той самой Радостью, которую никто не сможет у нас отнять.


Содержание номера:


Официальная хроника

Служения и встречи Предстоятеля Русской Церкви

■ Святейший Патриарх Кирилл о позиции Церкви по актуальным вопросам современности

■ Епископ Зеленоградский Савва. Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему


Человек Церкви

■ Протоиерей Валериан Кречетов


Церковная жизнь

■ Протоиерей Владимир Воробьев. В этом мире без подвига ничего хорошего не сделаешь


Церковь и общество

■ Николай Георгиев. Гуманитарный клад. Церковный форум расставил духовно-социальные приоритеты


Богослужебная литература

■ Иерей Иоанн Нефедов. Сохранить преемственность традиции богослужебного книгоиздания


Епархия

■ Елена Светлаева. Пасха в Камбодже


800-летие Александра Невского

■ Статут ордена благоверного князя Александра Невского

■ Епископ Кронштадтский Назарий. 800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого

■ Храмы в честь Александра Невского в Поволжье (карта-схема)

■ Алексей Реутский. Александро-Невский храм Ижевска: святыня города оружейников


Уроки столетия

■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви. К 115-летию Предсоборного Присутствия


Храмоздатель

■ Павел Константинов. Помощь сверху. В России стартует программа электронно-цифрового описания гибнущих памятников церковного зодчества


Экспертиза

■ Дмитрий Анохин. Интернет-клирос. Двадцатка самых раскрученных и популярных сетевых нотных библиотек духовной музыки: достоинства, недостатки и советы по их корректному применению на практике


Музейный гид

■ Василий Константинов. Пасхальный подарок любителям искусства


Чтение

■ Новые книги издательского дома «Познание»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии


Вечная память

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

28 мая 2021 г. 14:00
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Протоиерей Максим Козлов: «Мы можем научить и организовать, но человек сам должен идти к той цели, ради которой существует семинария»
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
Храмы в честь Александра Невского в России
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Новые статьи
Игумен Андроник (Трубачёв)
07.11.1952–05.04.2021
25 мая 2021 г. 15:00
Епископ Зеленоградский Савва: «Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему»
В мае в Москве будет проходить пленум Межсоборного присутствия, совещательного органа, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. Межсоборное присутствие обсуждает в ходе своей работы актуальные вопросы церковного бытия, относящиеся в том числе к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения и многим другим. Главная задача Межсоборного присутствия — открытое обсуждение вопросов, а также подготовка проектов решений по этим вопросам перед тем, как предложить их в повестку дня Поместного и Архиерейского Соборов.О том, как строится работа по подготовке предстоящего пленума, какие документы планируется вынести на рассмотрение и какое значение при принятии документов имеют епархиальные отзывы, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Зеленоградский Савва, викарий Пат­риарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. PDF-версия.
24 мая 2021 г. 14:00
Современная предкрещальная практика
 Уже несколько лет портал «Пастырь» публикует ответы опытных священнослужителей, епископов и священников на вопросы, возникающие по самым разным направлениям пастырского служения. Команда портала проводит в очном и онлайн-форматах пастырские семинары по важным для священнослужителей проблемам. «Журнал Московской Патриархии» будет знакомить читателей с темами, которые затрагиваются на страницах портала. PDF-версия.
20 мая 2021 г. 14:00
Идите и научите все народы
Ханты — это коренной народ, проживающий на севере Западной Сибири (в основном в ХМАО), общая численность которого составляет около 31 тысячи человек. Государство предоставляет малочисленным народам Севера субсидии на приобретение жилья, выплачивает социальное пособие, заботится о сохранении их национально-культурных традиций и обычаев, родного языка. А Церковь старается донести до ханты благую весть о Христе. В особенностях миссионерской работы с одним из малочисленных северных народов разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
13 мая 2021 г. 14:14
Если хочешь — угостись
На стойке в приходском кафе Александро-Невского храма Московского государственного университета международных отношений — грифельная доска с написанным мелом слоганом: «Если можешь — угости, если хочешь — угостись!» Рядом — ящик для пожертвований. Любой желающий может «подвесить» кофе или чашку чая с булочкой, неимущий или просто оказавшийся в кафе без денег прохожий — воспользоваться милостыней и подкрепиться. Ничего необычного, скажете вы: и в церковных, и вообще во многих общедоступных заведениях с общепитовскими функциями это давно стало обыденностью. И будете, в общем, правы. Но особая деликатность и ненавязчивое постоянство, с которыми принципы приходской солидарности здесь претворяются в жизнь, мгновенно улучшают настроение даже у человека, случайно зашедшего с улицы не в настроении. На Александро-Невском приходе подобный стиль общения универсален: здесь редко кто-то кого-то заставляет, при этом совокупность совместных дел, направленных на проповедь, миссию и социальное служение, исчисляется несколькими десятками. PDF-версия.
11 мая 2021 г. 13:00