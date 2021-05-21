Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год

К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии»:

Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Христос воскресе!

Весть о Христе воскресшем, ликующая и громогласная в первые пасхальные дни, сейчас сменяется на тихую радость от осознания продолжающегося присутствия рядом с нами Воскресшего Спасителя. Сорок дней поста переходят в сорок дней радости, а время пристального внимания к себе сменяется на время особого внимания к другому, потому что радостью нельзя не делиться с ближними. Но оглядевшись, христианин с горечью видит, как много боли вокруг. В первые дни наступившей Пасхи весть о беспощадном и бесчеловечном расстреле в казанской школе заставила всех нас в очередной раз содрогнуться от поступков, совершаемых людьми. Поистине дьявольская усмешка сквозила в этом ужасном злодеянии. Убийцей оказался не террорист или наемник, а подросток, внутреннее состояние которого не встревожило тех, кто находился рядом с ним до того, как он совершил преступление. В большинстве храмов Русской Церкви активно работают воскресные школы, наши воспитанники молятся на службах, помогают в алтаре, ездят в паломничества. Но вот доступ священнослужителям в светскую школу по-прежнему закрыт. Почему? Неужели священник может чему-то плохому научить детей? Мы не в ответе за детей, которых к нам не подпускают. Но «за тех, кого мы приручили», мы несем прямую ответственность. И как важно нам, священнослужителям, — епископам, настоятелям храмов, духовникам воскресных школ — внимательнее и глубже всматриваться в наших детей, наблюдать за движениями сердца каждого из них — тех, кто переступает порог храма в этом сложном возрасте, когда внешнее, порой незаметное воздействие на душу подростка становится залогом его будущих поступков. Какой путь выберет подрастающий человек, какими ценностями он будет руководствоваться — во многом зависит от нас, взрослых. Если наше духовное образование — это не только система знаний, а искреннее и мощное свидетельство о Воскресшем Христе, то оно способно сформировать в молодом человеке внутренний иммунитет от воздействия внешнего зла. Не проходить равнодушно мимо, слышать тех, кто находится рядом с нами, — это и означает ответственно, а не только на словах делиться той самой Радостью, которую никто не сможет у нас отнять.



Содержание номера:



Официальная хроника

Служения и встречи Предстоятеля Русской Церкви

■ Святейший Патриарх Кирилл о позиции Церкви по актуальным вопросам современности

■ Епископ Зеленоградский Савва. Механизм Межсоборного присутствия позволяет понять, что люди думают на ту или иную тему



Человек Церкви

■ Протоиерей Валериан Кречетов



Церковная жизнь

■ Протоиерей Владимир Воробьев. В этом мире без подвига ничего хорошего не сделаешь



Церковь и общество

■ Николай Георгиев. Гуманитарный клад. Церковный форум расставил духовно-социальные приоритеты



Богослужебная литература

■ Иерей Иоанн Нефедов. Сохранить преемственность традиции богослужебного книгоиздания



Епархия

■ Елена Светлаева. Пасха в Камбодже



800-летие Александра Невского

■ Статут ордена благоверного князя Александра Невского

■ Епископ Кронштадтский Назарий. 800-летие Александра Невского — праздник для всех и для каждого

■ Храмы в честь Александра Невского в Поволжье (карта-схема)

■ Алексей Реутский. Александро-Невский храм Ижевска: святыня города оружейников



Уроки столетия

■ Протоиерей Сергий Звонарёв. Опыт церковной дискуссии о высшем управлении Российской Церкви. К 115-летию Предсоборного Присутствия



Храмоздатель

■ Павел Константинов. Помощь сверху. В России стартует программа электронно-цифрового описания гибнущих памятников церковного зодчества



Экспертиза

■ Дмитрий Анохин. Интернет-клирос. Двадцатка самых раскрученных и популярных сетевых нотных библиотек духовной музыки: достоинства, недостатки и советы по их корректному применению на практике



Музейный гид

■ Василий Константинов. Пасхальный подарок любителям искусства



Чтение

■ Новые книги издательского дома «Познание»

■ Новые книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Протоиерей Вячеслав Перевезенцев