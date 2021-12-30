версия для печати Состоялась встреча главы Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом редакции «Журнала Московской Патриархии» 27 декабря 2021 года, в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви состоялась встреча главы издательства и главного редактора «Журнала Московской Патриархии» епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом нашей редакции. В завершении юбилейного года владыка Николай поздравил коллектив с 90-летием журнала, поблагодарил всех за труды и вручил грамоты и памятные подарки. Твитнуть Ключевые слова: епископ Николай (Погребняк), Журнал Московской Патриархии HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/news/vstrecha_vladyki_nikolaja_redakcii_jmp_11868/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/11869/11869.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Состоялась встреча главы Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом редакции «Журнала Московской Патриархии»</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">27 декабря 2021 года, в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви состоялась встреча главы издательства и главного редактора «Журнала Московской Патриархии» епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом нашей редакции. В завершении юбилейного года владыка Николай поздравил коллектив с 90-летием журнала, поблагодарил всех за труды и вручил грамоты и памятные подарки.</span></a></div></div>