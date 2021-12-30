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Глава Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай с коллективом редакции «Журнала Московской Патриархии»
30 декабря 2021 г. 13:00
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Состоялась встреча главы Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом редакции «Журнала Московской Патриархии»

27 декабря 2021 года, в Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви состоялась встреча главы издательства и главного редактора «Журнала Московской Патриархии» епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая с коллективом нашей редакции.

В завершении юбилейного года владыка Николай поздравил коллектив с 90-летием журнала, поблагодарил всех за труды и вручил грамоты и памятные подарки.

30 декабря 2021 г. 13:00
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