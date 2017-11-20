Почти каждый второй четвероклассник в Москве изучает Основы православной культуры

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Статьи на тему
образование
Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету - четверть века
Первый набор студентов Православный Свято-Тихоновский богословский институт, как тогда назывался ПСТГУ, провел осенью 1992 года. И тогда же состоялся первый в истории ПСТБИ торжественный акт — в день избрания святителя Московского Тихона на патриарший престол, 18 ноября, ставший по патриаршему благословению институтским праздником. Первый в Церкви университет — ведущее в России православное высшее учебное заведение открытого типа, ежегодно выдающее государственные дипломы установленного образца по десяткам специальностей, преодолело за этот период колоссальный путь. «Журнал Московской Патриархии» устами ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева вспоминает главные вехи на этой дороге и рассказывает об основных задачах развития вуза. PDF-версия Но сначала мы приглашаем читателей на небольшую экскурсию в университетский городок в столичном районе Марьино. PDF-версия
20 ноября 2017 г. 11:30
Протоиерей Максим Козлов: "Церковь активно формирует единое образовательное пространство"
Нынешний год для Учебного комитета Русской Православной Церкви юбилейный: этому синодальному учреждению исполняется ровно полтора века. Первый заместитель его председателя протоиерей Максим Козлов в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, почему иногда духовные школы просят проинспектировать их вне очереди, когда новоиспеченные регенты превратятся в бакалавров и в каких семинариях можно претендовать на диплом государственного образца. PDF-версия
2 октября 2017 г. 16:50
Больше, чем игра
Как развить в детях интерес к основам православной культуры? Что сделать, чтобы знания на уроках ОПК не забывались за школьными дверями, а пробивались живыми ростками веры и воспитывали бы юную душу? Эти важные вопросы ставит перед православными педагогами и духовенством епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Ответы на эти вопросы, еще будучи школьным учителем, искал и клирик Петропавловского храма Симферополя, а ныне его настоятель и секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин. И решил, что лучшее средство — это коллективная игра, сочетающая интригу, интерактив, стремление к творчеству и, конечно, прекрасные призы. В этом году исполнилось 10 лет, как игра-конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины» впервые вышла на крымском телевидении.
1 сентября 2017 г. 11:54
Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий
В рамках конференции «Вопросы катехизации» Международных Рождественских образовательных чтений оглашены предварительные итоги аттестации воскресных школ для детей, проводившейся в соответствии с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех 183 епархиях и занявшей полтора года. По приведенным заведующим сектором катехизации профильного синодального отдела Дениса Туголукова данным, ответы удалось получить из 170 епархий; 148 из них содержали полные епархиальные реестры воскресных школ, и еще 13 – более-менее подробную информацию о них.
29 января 2017 г. 17:59
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут ­юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
23 января 2017 г. 14:40
Самый молодой ректор
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт начинает серию публикаций, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. В этом материале мы расскажем о служении Святейшего Патриарха на посту ректора Ленинградской духовной академии, на который он, будучи архимандритом, был назначен решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода 26 декабря 1974 года в возрасте 28 лет. ПДФ-версия.
15 ноября 2016 г.
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
9 ноября 2016 г. 12:35
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
400 лет Киевским духовным школам
Киевским духовным школам исполняется 400 лет. Журнал Московской Патриархии представил читателям несколько материалов, посвященных истории и современному положению Киевской духовной академии и семинарии. Вы имеете возможность познакомиться с pdf этих статей.
22 марта 2016 г.
Новости
Во время конференции
23 февраля 2018 г. 10:18
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Почти каждый второй четвероклассник в Москве изучает Основы православной культуры

Рабочая программа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений началась вчера, 22 января, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с VI конференции учителей Основ православной культуры Московского региона. На ней выступили руководители профильных учреждений исполнительных и законодательных органов власти и епархиальных отделов.

Как сообщил заведующий отделом религиозного образования и катехизации Московской (городской) епархии иеромонах Онисим (Бамблевский), продолжается разработка электронных аналогов занятий в модуле ОПК: предполагается, что соответствующее наполнение будет обеспечено для каждого урока в программе курса. Сегодня в российской столице Основы православной культуры в рамках Основ религиозных культур и светской этики изучают 48% четвероклассников (43 тыс. школьников), в Подмосковье - 43% (35 тыс.)

23 февраля 2018 г. 10:18
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Больше, чем игра
Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
Самый молодой ректор
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
Зачем физику теология
400 лет Киевским духовным школам
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Новые статьи
Эксперты — за разработку системы ранжирования мастеров-иконописцев в зависимости от их опыта, востребованности и качества работ
Вчера, 16 января, в помещении развернутой в галерее «Русский Афон» выставки-презентации «Благоукрашение храмов» состоялась представительная экспертная дискуссия о путях развития иконописания и о проблемах иконописцев, творящих в наши дни.
17 января 2018 г. 15:00
Деньги на ветер
В кадилах во время богослужений разжигается уголь и воскуривается ладан, в подсвечниках горят десятки свечей, пропитанные лампадным маслом фитили. Прибавьте к этому дыхание, особенно на праздники, большого числа молящихся. Без хорошей вентиляции все испарения и продукты горения скапливаются под сводами, оседая затем черным налетом на стенах. Да и сами прихожане (особенно те, кто постарше) часто с трудом переносят тяжелый микроклимат. Именно поэтому важность качественно исполненной и должным образом эксплуатируемой вентиляции храмов и иных построек религиозного назначения трудно переоценить. Но даже сейчас, когда церковными зодчими уже наработан большой практический опыт в этой сфере, внимание вентиляции зачастую уделяется по остаточному принципу. PDF-версия
9 января 2018 г. 20:00
В Никольском храме в Толмачах состоялся молебен перед Угрешским образом святителя Николая
В храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее 26 декабря состоялись Божественная Литургия и молебен перед Угрешским образом святителя Николая, явленного в 1380 году благоверному князю Димитрию Донскому. До 1925 года икона пребывала в Николо-Угрешском монастыре, прославилась многими чудесами, а после разграбления обители была передана в Третьяковскую галерею. В этом году исполнилось 25 лет со дня возвращения храма Русской Церкви.
26 декабря 2017 г. 17:00
Монастырь из Теряева нельзя потерять
Несмотря на то что монашеская жизнь в Успенском Иосифо-Волоцком ставропигиальном мужском монастыре возобновилась в 1989 году, масштабная реставрация началась всего пять лет назад. Ныне развернутые здесь работы уникальны сразу по нескольким причинам. PDF-версия
25 декабря 2017 г. 11:20
Когда рассеется дурман
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рассказывать о формировании общецерковной системы помощи страдающим от алко- и наркозависимости. В публикации «Загляни в свое сердце» (см.: ЖМП. 2017. № 3) мы подробно разобрали основной этап реабилитации, когда подопечному помогают справиться с разрушающей его тело и душу страстью. Но на этом процесс возвращения в нормальную жизнь не заканчивается. Выздоравливающим предстоит вновь научиться жить в обществе. С физической, эмоциональной и психологической точек зрения эта процедура, быть может, не столь болезненная, как сама реабилитация, но не менее ответственная. В Церкви сегодня ресоциализацией занимаются уже 14 центров. ПДФ-версия
22 декабря 2017 г. 10:20