Почти каждый второй четвероклассник в Москве изучает Основы православной культуры

Рабочая программа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений началась вчера, 22 января, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с VI конференции учителей Основ православной культуры Московского региона. На ней выступили руководители профильных учреждений исполнительных и законодательных органов власти и епархиальных отделов.

Как сообщил заведующий отделом религиозного образования и катехизации Московской (городской) епархии иеромонах Онисим (Бамблевский), продолжается разработка электронных аналогов занятий в модуле ОПК: предполагается, что соответствующее наполнение будет обеспечено для каждого урока в программе курса. Сегодня в российской столице Основы православной культуры в рамках Основ религиозных культур и светской этики изучают 48% четвероклассников (43 тыс. школьников), в Подмосковье - 43% (35 тыс.)