Традиционные религии России объединяются в защите здоровой семьи

Вчера, 10 сентября, в Императорском православном Палестинском обществе (ИППО) под эгидой Межрелигиозного совета России (МСР) состоялась конференция «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге». С инициативой ее проведения выступил председатель ИППО, председатель Попечительского комитета МСР Сергей Степашин, а Святейший Патриарх Кирилл благословил это начинание.

Открывая мероприятие, Степашин напомнил об угрозах, которым подвергаются в современном обществе традиционные семейные ценности. «Сегодня очевидно, что этим основам наносится серьезный моральный удар, – подчеркнул он. – Мы сталкиваемся сегодня с совершенно новыми, ранее неизвестными угрозами, когда под сомнение ставятся основы семьи, любви. В данной связи нам интересно сегодня услышать о том, как традиционные религии нашей страны воспринимают и понимают эту проблему». Оратор огласил приветствие президента Фонда социально-культурных инициатив, руководителя целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светланы Медведевой. Защита традиционных семейных ценностей, которые являются общими для всех религий, в обращении называется одной из актуальных проблем современности: «Это не только вопрос морального здоровья каждой отдельной российской семьи, это вопрос сохранения семьи в масштабах всей страны».

«Семью по привычке называют традиционным консервативным общественным институтом. Но общественные институты – это прокуратура, армия, парламент. Семья же дана нам Самим Господом Богом, - поделился богословским взглядом на проблему председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. – Разве Бог создавал «институт»?! Это не институт, а настоящее творение Божие!»

В самой первой заповеди, которую мы встречаем в Библии, Бог повелевает человеку: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1.28), - напомнил собравшимся председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата член президиума МСР митрополит Волоколамский Иларион. – Однако мы наблюдаем распространение на Западе движения «childfree». Эта идеология отражает нежелание многих наших современников иметь детей. Это сознательный выбор, который определяется, главным образом, тем, что дети являются «обузой», они мешают собственному комфорту, карьере, успеху и вообще отсутствие детей – это якобы привилегия развитого социума. Что это, как не безответственное и эгоистическое отношение к жизни, как не патологический индивидуализм и потеря подлинных ценностных ориентиров, столь характерные черты нашей эпохи?

Бог повелевает людям: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2.24). В таинстве брака мужчина и женщина призваны, по слову Священного Писания, составлять одну плоть. Сегодня предпринимаются попытки уравнять брак с иными формами сожительства – так называемыми «свободными отношениями» или отношениями, напоминающими торговый контракт. Более того, на Западе все большее распространение получает представление, что брак – это вовсе не обязательно союз мужчины и женщины. Имеется тенденция к признанию так называемых «однополых браков» на законодательном уровне. Таким образом подвергается ревизии само содержание понятия семьи и брака. Причем происходит это под предлогом продвижения ценностей свободы и прав человека. Однако ценности эти, имеющие религиозные корни, в данном случае искажены».

Тему духовности в современном молодом поколении развил глава Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим, предпринявший попытку проанализировать различные стратегии создания семьи в России в статистическо-социологическом разрезе. Ситуация здесь, как следует из слов докладчика, довольно противоречива, но в целом оставляет мало поводов для оптимизма. В прошлом году в стране распались две из каждых трех семей. Как демонстрируют данные Росстата, заключенные молодыми (не достигшими 30-летия) супругами семейные союзы вдвое долговечнее остальных. Но Россия уже стала государством поздних браков: сегодня они регистрируются в возрасте почти 27 лет у средней невесты и почти 29 лет у среднего жениха. Число же новых браков с одним из супругов в возрастной когорте от 18 до 24 лет по сравнению с 2011г. сократилось (не в последнюю очередь из-за демографической ямы) ужасающим образом – вдвое, достигнув минимального с начала века значения.

«Отношение к браку, кроме того, стало рациональным: 56% россиян заявляют, что принимать решение о разводе или сохранении семьи будут исходя из конкретной ситуации, 89% считают развод в принципе возможным, 36% не видят в нем никакой проблемы. Семь из десяти женатых мужчин и каждая четвертая замужняя женщина хотя бы раз изменяли своим супругам, - привел данные социологических опросов Преосвященный Серафим, резюмировав: для духовного взросления на пути к крепкой и счастливой семье современной молодежи недостаточно благолепных слов; ей важно понимание самих механизмов положительного изменения при достижении добродетели, визуализированное на конкретных примерах. Последнее и должно быть предметом постоянной заботы государственных институтов, общества и традиционных религий, считает архипастырь.

О некоторых полезных инициативах государственных органов в этом направлении аудиторию познакомила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Анна Юрьевна подчеркнула важность проведения уроков семейного счастья, напомнив, что темы формирования традиционных семейных ценностей внесены в План десятилетия детства, и уже в нынешнем году Министерство просвещения обещает разработать порядок реализации этой задачи. По словам детского омбудсмена, у молодежи сегодня много вопросов, касающихся семьи и детей, отношений в браке. И важно расширять форматы информирования молодых людей на тему семейных ценностей, чтобы донести до них ответы на простые человеческие вопросы. Оратор выразила надежду, что этому будет способствовать развитие кино для детей и семейного просмотра, и рассказала о выделенном Фонду кино бюджетном миллиарде рублей на эти цели. Она сообщила, что приглашена в комиссию по отбору этих фильмов. Также уполномоченный рассказала об общественной инициативе проведения в России Дня отца.

Кроме того, на конференции выступили руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов, президент Международной исламской миссии, полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафиг Пшихачев, председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган, руководитель отдела образования Федерации еврейских общин России раввин Йонатан Фельдман, представитель Буддийской традиционной сангхи России Дид Хамбо-лама Даши-Нима.

«Сотрудничество традиционных религиозных общин, всех созидательных общественных и политических сил нашей страны позволит сохранить и поддержать семью – одну из фундаментальных ценностей народов России», - констатирует резолюция конференции, призывающая сплотить усилия во имя решения этой благородной задачи.