Традиционные религии России объединяются в защите здоровой семьи

|
Папа Римский Бенедикт XVI собирается уйти на покой
Информация об уходе на покой папы Бенедикта XVI оказалась неожиданной даже для его ближайших сподвижников. Кардинал Содано назвал ее «громом среди ясного неба». Действительно, подобных прецедентов в новейшей истории Римско-Католической Церкви не было.
11 февраля 2013 г. 19:43
В Египте женщину и ее семерых детей приговорили к 15 годам тюрьмы за переход в христианство
Суд города Бени-Суэйфа (Центральный Египет) осудил Надю Мухаммед Али и ее семерых детей за то, что она перешла из ислама в христианство. Семеро других участников процесса приговорены к пяти годам тюрьмы. Надя Мухаммед Али была воспитана в христианстве, но после того, как 23 года назад вышла замуж за за Мохамеда Абдель-Ваххаба Мустафу, была вынуждена принять ислам. Когда муж умер, она вместе со своей семьей решила вернуться к христианской вере.
29 января 2013 г. 01:00
Патриарх Кирилл совершил первосвятительский визит в Ставропольскую митрополию
Ключевыми темами встреч и выступлений Предстоятеля Русской Церкви во время визита в Ставропольскую митрополию стали вопросы и проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений, воспитания подрастающего поколения в духе традиционных ценностей.
17 декабря 2012 г. 13:51
Москвичи выберут проект памятника патриарху Гермогену на выставке "Православная Русь"
Посетители выставки-форума "Православная Русь", которая откроется в Центральном Выставочном зале Манежа 4 ноября, получат возможность принять участие в выборе проекта памятника патриарху Гермогену, монумент будет установлен и открыт в мае 2014 года в Александровском саду
2 ноября 2012 г. 12:47
Уникальные архивные документы из истории Смуты начала XVII века на публичной выставке
Сегодня в Москве открылась историко-документальная выставка "Преодоление Смуты в России в начале XVII века". Российский государственный архив древних актов (РГАДА) здесь в максимально возможном для публичного экспонирования виде представляет свое собрание "родом" из трагического периода российской истории на рубеже XVI — XVII вв.
24 октября 2012 г. 11:00
Росархив в предверии юбилея 1812 г. выставил неизвестные исторические документы
"Недаром помнит вся Россия" - историко-документальная выставка с таким названием открылась сегодня в Зале федеральных архивов по Большой Пироговской ул., 17. В подготовленной Российским государственным военно-историческим архивом при участии других государственных архивов экспозиции — почти две сотни уникальных документов.
3 сентября 2012 г. 06:51
В Музее погребальной культуры открылась экспозиция "Путь Иисуса Христа на Голгофу"
Идея проекта, посвященного Крестному пути Иисуса Христа на Голгофу, родилась у основателя единственного в стране Музея мировой погребальной культуры Сергея Якушина несколько лет назад, когда по его инициативе и с благословления Митрополита Тихона в Новосибирске был установлен Поклонный крест на Бердском шоссе. Но тогда полностью реализовать проект не удалось – помешали дорожные работы по расширению магистрали
30 июля 2012 г.
Тайны следствия по царскому делу
Одним из событий, сопровождавших празднование пятилетия воссоединения Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом, стала уникальная экспозиция в Выставочном зале государственных федеральных архивов России. "Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век" — это история расследования уголовного дела, длившегося 93 года
9 июля 2012 г.
Гермоген: первосвятитель, вымоливший у Божией Матери спасение России
В подмосковном Усове открылась выставка, посвященная подвигу и почитанию Патриарха Гермогена. Удивительно емкая экспозиция, разместившаяся в одном зале Православного просветительского центра "Усово-Спасское", сфокусирована на двух временных пластах: Смуте начала XVII века с польско-литовской интервенцией, драматической сменой правящей российской династии и мученической кончиной первосвятителя, и на событиях столетней давности, связанных с прославлением его в лике священномучеников.
19 июня 2012 г. 10:09
|
11 сентября 2019 г. 20:35
Традиционные религии России объединяются в защите здоровой семьи
Вчера, 10 сентября, в Императорском православном Палестинском обществе (ИППО) под эгидой Межрелигиозного совета России (МСР) состоялась конференция «Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге». С инициативой ее проведения выступил председатель ИППО, председатель Попечительского комитета МСР Сергей Степашин, а Святейший Патриарх Кирилл благословил это начинание.
Открывая мероприятие, Степашин напомнил об угрозах, которым подвергаются в современном обществе традиционные семейные ценности. «Сегодня очевидно, что этим основам наносится серьезный моральный удар, – подчеркнул он. – Мы сталкиваемся сегодня с совершенно новыми, ранее неизвестными угрозами, когда под сомнение ставятся основы семьи, любви. В данной связи нам интересно сегодня услышать о том, как традиционные религии нашей страны воспринимают и понимают эту проблему». Оратор огласил приветствие президента Фонда социально-культурных инициатив, руководителя целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светланы Медведевой. Защита традиционных семейных ценностей, которые являются общими для всех религий, в обращении называется одной из актуальных проблем современности: «Это не только вопрос морального здоровья каждой отдельной российской семьи, это вопрос сохранения семьи в масштабах всей страны».
«Семью по привычке называют традиционным консервативным общественным институтом. Но общественные институты – это прокуратура, армия, парламент. Семья же дана нам Самим Господом Богом, - поделился богословским взглядом на проблему председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. – Разве Бог создавал «институт»?! Это не институт, а настоящее творение Божие!»
В самой первой заповеди, которую мы встречаем в Библии, Бог повелевает человеку: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1.28), - напомнил собравшимся председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата член президиума МСР митрополит Волоколамский Иларион. – Однако мы наблюдаем распространение на Западе движения «childfree». Эта идеология отражает нежелание многих наших современников иметь детей. Это сознательный выбор, который определяется, главным образом, тем, что дети являются «обузой», они мешают собственному комфорту, карьере, успеху и вообще отсутствие детей – это якобы привилегия развитого социума. Что это, как не безответственное и эгоистическое отношение к жизни, как не патологический индивидуализм и потеря подлинных ценностных ориентиров, столь характерные черты нашей эпохи?
Бог повелевает людям: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2.24). В таинстве брака мужчина и женщина призваны, по слову Священного Писания, составлять одну плоть. Сегодня предпринимаются попытки уравнять брак с иными формами сожительства – так называемыми «свободными отношениями» или отношениями, напоминающими торговый контракт. Более того, на Западе все большее распространение получает представление, что брак – это вовсе не обязательно союз мужчины и женщины. Имеется тенденция к признанию так называемых «однополых браков» на законодательном уровне. Таким образом подвергается ревизии само содержание понятия семьи и брака. Причем происходит это под предлогом продвижения ценностей свободы и прав человека. Однако ценности эти, имеющие религиозные корни, в данном случае искажены».
Тему духовности в современном молодом поколении развил глава Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим, предпринявший попытку проанализировать различные стратегии создания семьи в России в статистическо-социологическом разрезе. Ситуация здесь, как следует из слов докладчика, довольно противоречива, но в целом оставляет мало поводов для оптимизма. В прошлом году в стране распались две из каждых трех семей. Как демонстрируют данные Росстата, заключенные молодыми (не достигшими 30-летия) супругами семейные союзы вдвое долговечнее остальных. Но Россия уже стала государством поздних браков: сегодня они регистрируются в возрасте почти 27 лет у средней невесты и почти 29 лет у среднего жениха. Число же новых браков с одним из супругов в возрастной когорте от 18 до 24 лет по сравнению с 2011г. сократилось (не в последнюю очередь из-за демографической ямы) ужасающим образом – вдвое, достигнув минимального с начала века значения.
«Отношение к браку, кроме того, стало рациональным: 56% россиян заявляют, что принимать решение о разводе или сохранении семьи будут исходя из конкретной ситуации, 89% считают развод в принципе возможным, 36% не видят в нем никакой проблемы. Семь из десяти женатых мужчин и каждая четвертая замужняя женщина хотя бы раз изменяли своим супругам, - привел данные социологических опросов Преосвященный Серафим, резюмировав: для духовного взросления на пути к крепкой и счастливой семье современной молодежи недостаточно благолепных слов; ей важно понимание самих механизмов положительного изменения при достижении добродетели, визуализированное на конкретных примерах. Последнее и должно быть предметом постоянной заботы государственных институтов, общества и традиционных религий, считает архипастырь.
О некоторых полезных инициативах государственных органов в этом направлении аудиторию познакомила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Анна Юрьевна подчеркнула важность проведения уроков семейного счастья, напомнив, что темы формирования традиционных семейных ценностей внесены в План десятилетия детства, и уже в нынешнем году Министерство просвещения обещает разработать порядок реализации этой задачи. По словам детского омбудсмена, у молодежи сегодня много вопросов, касающихся семьи и детей, отношений в браке. И важно расширять форматы информирования молодых людей на тему семейных ценностей, чтобы донести до них ответы на простые человеческие вопросы. Оратор выразила надежду, что этому будет способствовать развитие кино для детей и семейного просмотра, и рассказала о выделенном Фонду кино бюджетном миллиарде рублей на эти цели. Она сообщила, что приглашена в комиссию по отбору этих фильмов. Также уполномоченный рассказала об общественной инициативе проведения в России Дня отца.
Кроме того, на конференции выступили руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов, президент Международной исламской миссии, полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафиг Пшихачев, председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган, руководитель отдела образования Федерации еврейских общин России раввин Йонатан Фельдман, представитель Буддийской традиционной сангхи России Дид Хамбо-лама Даши-Нима.
«Сотрудничество традиционных религиозных общин, всех созидательных общественных и политических сил нашей страны позволит сохранить и поддержать семью – одну из фундаментальных ценностей народов России», - констатирует резолюция конференции, призывающая сплотить усилия во имя решения этой благородной задачи.
11 сентября 2019 г. 20:35
Также читайте:
традиционные религии
HTML-код для сайта или блога:
|
Зодчий станет дирижером
Неузнаваемо преобразилось трехэтажное рабочее пространство в цеху одного из заводов на юго-востоке Москвы. На месте кабинетов проектировщиков Гильдии храмоздателей разместились уютные выставочные залы. Свою продукцию здесь представляют изготовители церковного убранства — иконописцы и художники-мозаичисты, каменщики и скульпторы, ювелиры и авторы облачений. В числе экспонентов три десятка мастеров самых разных направлений и разновидностей современного церковного искусства — вплоть до колокололитейщиков, производителей литых бронзовых подсвечников и разработчиков новых сортов ладана. PDF-версия
6 сентября 2019 г. 09:59
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий». Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Гимны Богу, соединяющие века
В июльском номере мы начали рассказ об акафистах, одном из самых востребованных среди верующих жанре церковных песнопений. Неудивительно, что общее число акафистов уже превысило две тысячи оригинальных текстов, ведь они пишутся сегодня на 14 языках. Каждую неделю в мире появляется два-три новых гимна. Кто составил самый первый сборник акафистов на Руси? Есть ли канонические нарушения в столь любимом у нас акафисте «Слава Богу за всё»? Что делается для создания «золотого фонда» акафистов? На эти и другие вопросы отвечает участник рабочей группы по кодификации акафистов Издательского Совета Русской Православной Церкви, клирик Саратовской епархии священник Максим Плякин. PDF-версия.
2 сентября 2019 г. 08:40
Исаакий на выезде, алмазные венцы братьев-царей и эмалевый складень Ивана Головина
Ведущие столичные музеи, традиционно устраивающие выставки на темы церковного культурно-исторического наследия, порадовали новыми уникальными экспозициями. «Журнал Московской Патриархии» советует, на что в них обратить внимание в первую очередь. PDF-версия.
29 августа 2019 г. 16:59
Всем ветрам назло
Обычно крестный ход учреждается в память того или иного события. В случае же с августовским празднованием Свенской иконе Божией Матери вышло наоборот: сам праздник в церковном календаре появился в память о крестном ходе. Когда 207 лет назад наполеоновское войско подошло к Брянску, жители, взяв в Успенской обители чудотворный образ, обошли с ним городские границы. Враг не смог взять Брянск, и в память об этом на второй день после Успения Церковь вспоминает избавление города от чужеземного нашествия. PDF-версия
26 августа 2019 г. 17:59