В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

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Статьи на тему
память
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"
В больнице г. Иваново на 82-м году жизни 7 мая скончался духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов).
7 мая 2020 г. 16:57
Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию
9 мая в год 75-летия Великой победы в поселке Хорошево (Тверская область) планировалось открыть мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Возведение памятника началось по инициативе ветеранов Ржевской битвы, которые в 1942-1943 гг. сумели удержать этот стратегический рубеж, обескровив силы гитлеровской группы армий «Центр». Но из-за эпидемии торжественные мероприятия пришлось отложить. Между тем, памятник готов к открытию, и накануне праздника автор скульптуры Андрей Коробцов рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей работе.
7 мая 2020 г. 11:57
Молитва над ратным полем
День Победы, который мы все будем скоро отмечать - это особенный праздник, потому что победа над врагом никогда еще не давалась нам числом миллионных жерт. И неизвестно, удалось ли нашим отцам, дедам и прадедам выстоять, если бы о них не молились их матери, жены и сестры, если бы не самопожертвование, с которым они отдавали жизни на поле брани. Русская Православная Церковь всегда поминала и чтила память погибших за свободу и независимость Отечества, возводя на месте самых кровопролитных боев храмы, часовни и монастыри. И один из этих монастырей - это Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, строящийся сегодня на месте Вяземского котла. PDF-версия
4 мая 2020 г. 09:30
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.  
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11 февраля 2020 г. 17:00
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
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7 февраля 2020 г. 12:00
Жизнь по Евангелию
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23 декабря 2019 г. 14:31
Луч света над Чудским озером
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20 декабря 2019 г. 16:59
Новости
Панихида на братской могиле советских солдат на городском кладбище Ладемоин в Тронхейме
11 мая 2020 г. 16:30
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В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Память советских воинов, отдавших в годы войны жизнь за свободу норвежского народа и  узников немецкого концлагеря Фалстад  помянули прихожане Русской Православной Церкви в Норвегии.  

     Как известно, в Норвегии день Победы называется «День освобождения» и отмечается 8 мая. Он рабочий, но при этом он считается праздничным. В этот день прихожане прихода святой княгини Анны Новгородской в Тронхейме собрались на панихиду в месте расстрелов узников немецкого концлагеря Фалстад (в 70 км на север от Тронхейма). « Всего в годы войны в разных немецких концлагерях в Норвегии находилось более 100 тысяч советских военнопленных. Более 13 тысяч из них погибло»,- рассказал «Журналу Московской Патриархии» настоятель прихода в честь св. Анны Новгородской в Тронхейме, священник  Александр Волохань. - В прошлые годы после панихиды в Фалстаде местные власти проводили поминальные мероприятия, куда приглашали и меня. Большинство норвежцев из числа местного населения региона глубоко трогает факт нашего совместного участия в чествовании памяти павших за Норвегию воинов.
     При Фалстаде существует музей концлагеря, он проводит большую работу по идентификации военнопленных, захороненных на территории Норвегии». Останки более ста расстрелянных в Фалстаде советских воинов в мирное время были перезахоронены на городском кладбище Ладемуен в Тронхейме. 9 мая на этой могиле советских воинов отец Александр и его прихожане совершили еще одно заупокойное богослужение с возложением цветов. По словам отца Александра, из-за карантинных ограничений в этом году в панихиде участвовало 12-15 человек, хотя в другие годы собиралось до 50–70 человек, в том числе и русские люди, далекие от церковной жизни. По окончании этого богослужения обычно проходит «Бессмертный полк» с фотографиями родственников, погибших на этой войне.
  
     В течение всего Дня Победы десятки наших соотечественников, проживающие в Тронхейме приходили к захоронению небольшими группами и возлагали цветы. А вечером русский приход Тронхейма организовал и проведен (с трансляцией в прямом интернет-эфире) ежегодный праздничный концерт песен военных лет, посвященный 75-летию Победы. 10 мая в Стиклестаде, в принадлежащем Русской Православной Церкви храме святого короля Олафа Норвежского (в 100 км на север от Тронхейма) состоялась Божественная литургия, на которой принял крещение молодой норвежец по имени Гюннер, в крещении - Георгий. «Отрадно, что все больше молодых людей в Норвегии приходит к нам в Православную Церковь!»,- говорит отец Александр.
     
Справка.
     В Норвегии несколько сотен братских могил и небольших захоронений, посвященным советским воинам. 8 мая на многих из них возлагаются цветы и проходят поминальные мероприятия. Так, 7 мая в этом году на братской могиле советских воинов на кладбище «Вестре Гравлюнд» в Осло возложила венок к памятнику павших советских солдат министр иностранных дел Норвегии И.М.Эриксен Сёрэйде. На памятнике выбиты слова «Норвегия благодарит вас». Одновременно цветы возложили посол России в Норвегии Т.О.Рамишвили и военный атташе полковник А.В.Косарев. Совместная церемония была проведена впервые за последние годы. По всей стране представители Посольства РФ и Консульств России в Киркенесе и на Шпицбергене совершили возложение цветов к многочисленным памятникам советским солдатам. 
     Самое крупное из захоронений наших солдат находится у Полярного круга в местечке Хьётта (Tjоtte) на побережье Хельгеланд (Helgeland) в Северной Норвегии, где вечный покой обрели останки 8 тысяч советских воинов. Норвежцы относятся к памяти наших солдат с глубоким почтением. Есть даже советско-норвежский фильм «Под каменным небом» (1974 г.), посвященный операции советских солдат, освободивших более 3 тысяч норвежцев из пещеры, которую хотели взорвать немцы. 
11 мая 2020 г. 16:30
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В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
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Жизнь по Евангелию
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