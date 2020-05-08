В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Память советских воинов, отдавших в годы войны жизнь за свободу норвежского народа и узников немецкого концлагеря Фалстад помянули прихожане Русской Православной Церкви в Норвегии.

Как известно, в Норвегии день Победы называется «День освобождения» и отмечается 8 мая. Он рабочий, но при этом он считается праздничным. В этот день прихожане прихода святой княгини Анны Новгородской в Тронхейме собрались на панихиду в месте расстрелов узников немецкого концлагеря Фалстад (в 70 км на север от Тронхейма). « Всего в годы войны в разных немецких концлагерях в Норвегии находилось более 100 тысяч советских военнопленных. Более 13 тысяч из них погибло»,- рассказал «Журналу Московской Патриархии» настоятель прихода в честь св. Анны Новгородской в Тронхейме, священник Александр Волохань. - В прошлые годы после панихиды в Фалстаде местные власти проводили поминальные мероприятия, куда приглашали и меня. Большинство норвежцев из числа местного населения региона глубоко трогает факт нашего совместного участия в чествовании памяти павших за Норвегию воинов.

При Фалстаде существует музей концлагеря, он проводит большую работу по идентификации военнопленных, захороненных на территории Норвегии». Останки более ста расстрелянных в Фалстаде советских воинов в мирное время были перезахоронены на городском кладбище Ладемуен в Тронхейме. 9 мая на этой могиле советских воинов отец Александр и его прихожане совершили еще одно заупокойное богослужение с возложением цветов. По словам отца Александра, из-за карантинных ограничений в этом году в панихиде участвовало 12-15 человек, хотя в другие годы собиралось до 50–70 человек, в том числе и русские люди, далекие от церковной жизни. По окончании этого богослужения обычно проходит «Бессмертный полк» с фотографиями родственников, погибших на этой войне.



В течение всего Дня Победы десятки наших соотечественников, проживающие в Тронхейме приходили к захоронению небольшими группами и возлагали цветы. А вечером русский приход Тронхейма организовал и проведен (с трансляцией в прямом интернет-эфире) ежегодный праздничный концерт песен военных лет, посвященный 75-летию Победы. 10 мая в Стиклестаде, в принадлежащем Русской Православной Церкви храме святого короля Олафа Норвежского (в 100 км на север от Тронхейма) состоялась Божественная литургия, на которой принял крещение молодой норвежец по имени Гюннер, в крещении - Георгий. «Отрадно, что все больше молодых людей в Норвегии приходит к нам в Православную Церковь!»,- говорит отец Александр.

Справка.

В Норвегии несколько сотен братских могил и небольших захоронений, посвященным советским воинам. 8 мая на многих из них возлагаются цветы и проходят поминальные мероприятия. Так, 7 мая в этом году на братской могиле советских воинов на кладбище «Вестре Гравлюнд» в Осло возложила венок к памятнику павших советских солдат министр иностранных дел Норвегии И.М.Эриксен Сёрэйде. На памятнике выбиты слова «Норвегия благодарит вас». Одновременно цветы возложили посол России в Норвегии Т.О.Рамишвили и военный атташе полковник А.В.Косарев. Совместная церемония была проведена впервые за последние годы. По всей стране представители Посольства РФ и Консульств России в Киркенесе и на Шпицбергене совершили возложение цветов к многочисленным памятникам советским солдатам.

Самое крупное из захоронений наших солдат находится у Полярного круга в местечке Хьётта (Tjоtte) на побережье Хельгеланд (Helgeland) в Северной Норвегии, где вечный покой обрели останки 8 тысяч советских воинов. Норвежцы относятся к памяти наших солдат с глубоким почтением. Есть даже советско-норвежский фильм «Под каменным небом» (1974 г.), посвященный операции советских солдат, освободивших более 3 тысяч норвежцев из пещеры, которую хотели взорвать немцы.